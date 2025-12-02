Ford E-Transit Custom erhält Batterie-Update und intelligentes Allradsystem

Ford Pro wertet den E-Transit Custom auf: Die nutzbare Kapazität seiner Antriebsbatterie steigt von 64 auf 70 kWh. Damit legt die batterieelektrische Version des Transporters um fast 13 Prozent Reichweite zu und sorgt für einen Aktionsradius von bis zu 370 Kilometern nach WLTP-Norm.

Gleichzeitig erhöht Ford Pro die Ladegeschwindigkeit: An einem Gleichstrom-Schnellader (DC) mit 125 kW lässt sich die Batteriekapazität des E-Transit Custom künftig in rund 29 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen. Damit gelingt dies rund 10 Minuten schneller als bisher. Von der Aufwertung der Batterie profitieren alle Versionen des E-Transit Custom und des Vans E-Tourneo Custom, die ab Anfang 2026 vom Band rollen.

Auch für Betriebe, die bereits seit dem Debüt 2024 auf den batterieelektrischen Transporter der 1,0-Tonnen-Nutzlastklasse setzen, gibt es gute Nachrichten: Mittels Over-the-air-Updates lässt sich die Laderate der bisherigen 64-kWh-Batterie steigern. Benötigte ein Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent der nutzbaren Kapazität bislang etwa 39 Minuten, ist dies künftig in rund 25 Minuten erledigt. Dies entspricht einer Einsparung von rund 14 Minuten pro Ladestopp.

Für das Schwestermodell E-Tourneo Custom gilt: Der Personentransporter profitiert von denselben Verbesserungen wie der E-Transit Custom und lädt nach dem Over-the-air-Update ebenfalls schneller.

„Wenn ein Fahrzeug vom Band rollt, verstehen wir bei Ford Pro das erst als Anfang unserer Reise mit dem Kunden: Wir geben alles dafür, dass Unternehmen das Beste aus ihren Firmenwagen herausholen können, indem wir das Produkt auch nach der Auslieferung weiter verbessern und ein umfassendes Ökosystem aus Ford Pro-Software und -Services für maximale Produktivität bereitstellen“, so Hans Schep, General Manager Ford Pro Europa.

Neues Allradradsystem in drei Leistungsstufen

Gleichzeitig mit der größeren Batterie stattet Ford Pro den E-Transit Custom ab Anfang 2026 mit einem neuen Allradsystem aus. In der optionalen Allrad-Variante ergänzt ein „Hochleistungs-Elektromotor“ an der Vorderachse den serienmäßigen Heckantrieb. Eine elektronische Steuerung verteilt das Drehmoment je nach Fahrsituation an die vier Räder. Das Allradsystem steht in allen drei Leistungsstufen – 100 kW (136 PS), 160 kW (218 PS) oder 210 kW (285 PS) – zur Wahl.

„Durch die optimierte Traktion können Unternehmen den E-Transit Custom AWD (All-Wheel Drive) noch sicherer bei anspruchsvollen Fahrbahnverhältnissen einsetzen, beispielsweise auf unbefestigten Streckenabschnitten, auf schlammigen Baustellenzufahrten, in bergigem Gelände oder bei verschneiten Straßen“, wirbt der Hersteller. Der Schlüssel dazu liege in der intelligenten Steuerung: „Das AWD-Regelsystem misst bis zu 50 Mal pro Sekunde das mögliche Durchdrehen eines Rades und erfasst damit kontinuierlich den zur Verfügung stehenden Grip. Auf dieser Basis passt es die Drehmomentverteilung an alle vier Räder in Echtzeit an.“

Im Unterschied zu konventionellen Allradantrieben, die eine mechanische Verbindung aufweisen, arbeiten die beiden elektrischen Antriebseinheiten unabhängig voneinander. Daher kann beispielsweise bei einem Verlust der Traktion an den Hinterrädern die vordere Antriebseinheit eingreifen und ihr volles Drehmoment auf die Vorderräder übertragen.

Bis zu 2,3 Tonnen Anhängelast

Je nach Anforderung arbeiten beide Antriebseinheiten gleichzeitig – etwa im Trailer-Betrieb. Wer den E-Transit Custom AWD mit 210 kW (285 PS) Leistung ordert, kann eine Anhängelast von 2.300 Kilogramm an den Haken nehmen und profitiert aus dem Stand von einem Motormoment von 630 Newtonmetern (Nm). Dieser Wert liegt um mehr als 50 Prozent höher als beim heckgetriebenen E-Transit Custom und erlaubt laut Ford müheloses Anfahren an Steigungen auch mit voller Nutzlast.

Darüber hinaus komme das intelligente AWD-System der Fahrstabilität zugute, denn die beiden elektrischen Antriebseinheiten arbeiten Hand in Hand mit dem fortschrittlichen elektronischen Stabilisierungsprogramm und der Traktionskontrolle des E-Transit Custom, heißt es. „So lassen sich die vier Räder nicht nur individuell mit Leistung versorgen, sondern auch unabhängig voneinander abbremsen. Das System überwacht kontinuierlich die Lenkbewegungen des Fahrers und kann mithilfe von ‚Fuzzy-Logik‘ Drehmoment und Bremskraft einsetzen, um den Transporter in der Spur zu halten. Das kommt auf einer regennassen Autobahn oder einem unbefestigten Weg ebenso zum Tragen wie in Situationen, wenn die rechte und linke Spur unterschiedlich griffig sind. In Kurven wiederum hilft diese Eingriffsmöglichkeit sehr effektiv, ein Über- oder Untersteuern zu verringern.“

Anders als Allradsysteme in Verbindung mit Verbrenner-Motoren hilft das System im batterieelektrischen E-Transit Custom, Energie zu sparen. Da er über zwei Antriebseinheiten verfügt, können auch beide rekuperieren. Das System ist laut Ford so kalibriert, dass es im Vergleich zum elektrischen Heckantrieb bis zu 50 Prozent mehr Bremsenergie zurückgewinnt.

Um die Vorzüge des Allradsystems optimal einzusetzen, stattet Ford Pro den E-Transit Custom AWD mit den Fahrmodi „Rutschig“ und „Trail“ aus. Der Rutschig-Modus begrenzt den Schlupf auf nassen, vereisten oder schlammigen Oberflächen auf ein Minimum. Die Fahrdynamik bleibt erhalten und der Fahrer soll auch bei widrigen Umständen vom berechenbaren Fahrverhalten profitieren. Der Trail-Modus kommt auf anspruchsvollsten Untergründen – wie Schotter oder sandbedeckter Asphalt – zum Tragen und lässt dort mehr Radschlupf zu. „Dieses kontrollierte Durchdrehen der Reifen trägt dazu bei, dass das Fahrzeug auf sehr losen Untergründen vorhersehbarer und stabiler fährt“, so Ford.

Auswahl an Varianten für E-Transit Custom AWD

Ford Pro bietet den E-Transit Custom mit Allradantrieb in den Karosserieversionen Kastenwagen Lkw, Doppelkabine, MultiCab und Kombi Pkw an. Er ist in den funktionalen Ausstattungslinien Trend und Limited, in den markanten Designs Trail und Sport sowie in der vom Rallye-Sport inspirierten Version MS-RT erhältlich. Der 210-kW-Antrieb (285 PS) bleibt exklusiv den Modellvarianten Sport und MS-RT vorbehalten.

Das neue AWD-System zieht in Verbindung mit den Leistungsstufen 160 kW (218 PS) oder 210 kW (285 PS) optional auch in den Multifunktions-Van E-Tourneo Custom ein. Kunden können beim E-Tourneo Custom AWD zwischen den Ausstattungslinien Active, Sport, Titanium X, und MS-RT wählen, wobei sich der Antriebsstrang mit 210 kW (285 PS) nur mit den drei Topversionen kombinieren lässt.