Kia teasert Elektro-Kleinwagen EV2, Vorstellung im Januar 2026

Kia präsentiert auf der Brüsseler Motor Show 2026 im Januar erstmals den EV2, ein speziell für Europa entwickeltes kleines Elektro-SUV. Die Baureihe verbinde emotionales Design mit moderner Technologie und Konnektivität sowie intelligenten Elektrofahrzeugfunktionen und einem geräumigen, anpassungsfähigen Interieur, so die Südkoreaner.

„Die markante Optik und die ansprechende Karosserieform weisen auf den progressiven Charakter des Modells hin, das perfekt die Kia-Designphilosophie ‚Opposites United‘ (Vereinte Gegensätze) verkörpert“, heißt es weiter. Marc Hedrich, Präsident und CEO von Kia Europe: „Mit dem EV2 bekräftigen wir unser Engagement, Elektromobilität wirklich einem breiteren Publikum zugänglich zu machen – ohne Kompromisse.“

Das neue kompakte SUV biete die Innovation und den „Spirit“ der größeren Kia-Elektroautos und füge sich nahtlos in europäisches Alltagsleben ein, sagt Hedrich. „Wir sind überzeugt, dass der in Europa designte und entwickelte und bald auch hier produzierte EV2 bei der Gestaltung der Zukunft verantwortungsbewusster Mobilität in dieser Region eine entscheidende Rolle spielen wird.“

Details zum Antrieb des EV2 sind noch nicht bekannt, aber das Elektroauto wird wie die übrigen Modelle der E-Auto-Reihe von Kia auf der modularen E-GMP-Architektur basieren. Daher ist mit einem ähnlichen Angebot wie beim EV3 mit der E-GMP-400-Volt-Einstiegsversion zu rechnen. Der EV3 verfügt über einen 150 kW (205 PS) starken Frontmotor und entweder eine 58,3-kWh- oder eine 81,4-kWh-Batterie für eine Reichweite von 436 beziehungsweise 563 Kilometern.

Auch der Innenraum wird dem des EV3 laut Autocar ähneln, der über ein 12,3-Zoll-Fahrerdisplay, einen Touchscreen in der Mitte derselben Größe und ein 5,3-Zoll-Klimadisplay verfügt.

Der EV2 wurde in Europa entworfen und entwickelt und wird auch hier im slowakischen Werk des südkoreanischen Automobilherstellers produziert, in dem bereits der Sportage vom Band rollt. Einen ersten Ausblick auf den elektrischen Kleinwagen hat Kia Anfang des Jahres mit dem Concept EV2 gegeben.

Die Preise sowie alle technischen Details werden bei der Vorstellung des EV2 im Januar bekannt gegeben. Zum Vergleich: Der oberhalb angesiedelte EV3 kostet hierzulande ab knapp 36.000 Euro. Ein EV2-Wettbewerber wie der Renault 4 kostet knapp 30.000 Euro.