Analyse: Welche Branchen beim Umstieg auf Elektroautos vorn liegen

Das Autoleasing und Fuhrparkmanagement-Unternehmen Ayvens hat die zweite Ausgabe des „Fleet Sustainability Ranking by Industry“ veröffentlicht. Die Analyse zeigt, wie nachhaltig Unternehmensflotten in 29 europäischen Ländern sind – bewertet nach Diesel-Anteil, Elektro- und Hybridquote sowie durchschnittlichen CO₂-Emissionen bei den Neuzulassungen.

Die Studie mit Branchen-Benchmarks soll zeigen, wie Unternehmen den Fortschritt ihrer Flottenumstellung von Verbrenner- auf CO₂-freie Fahrzeuge im Branchenvergleich einordnen und gezielt Maßnahmen zur Dekarbonisierung vorantreiben können.

Während alle Branchen den Anteil von Dieselfahrzeugen in ihren Flotten reduzieren, variiert das Tempo des Umstiegs auf Elektromobilität laut der Studie erheblich.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Der Finanz- und Dienstleistungssektor bleibt Spitzenreiter mit dem niedrigsten Diesel-Anteil

Die Bauindustrie macht den größten Sprung: Der Diesel-Anteil sank von 35 % (2022) auf 12 % (2024) und der Elektro-Anteil stieg auf 39 %

Die Energie- und Chemiebranche erreicht Platz 3 und verzeichnet die stärkste CO₂-Reduktion (- 30 % seit 2022)

Die Technologiebranche hat ihren Elektro-Anteil verdoppelt und Diesel und Benzin deutlich reduziert

Das Ranking

Finanz- und Dienstleistungssektor Bauwesen Energie und Chemie Technologie Automobilindustrie Fertigungsindustrie Pharma Konsumgüter Gesundheitswesen

Die Elektrifizierung der Flotten ist laut der Auswertung nicht in allen Ländern gleichermaßen zu beobachten. Bei den Flotten von Finanz- und Unternehmensdienstleistern in der Schweiz, Griechenland und der Tschechischen Republik ist demnach der Anteil neuer Dieselfahrzeuge im Jahr 2024 im Vergleich zu 2022 gestiegen. Der größte Anstieg ist in der Tschechischen Republik zu verzeichnen, wo der Anteil neuer Dieselfahrzeuge von 5 Prozent im Jahr 2022 auf 26 Prozent im Jahr 2024 gestiegen ist.

„Die Transformation zu nachhaltigen Flotten ist in Deutschland im Gange. Unternehmen setzen zunehmend auf Elektromobilität, um ihre Klimaziele zu erreichen“, sagt Martin Kössler, Geschäftsführer von Ayvens in Deutschland. Der Straßenverkehr verursache rund ein Viertel der CO₂-Emissionen in der EU. Der Umstieg auf CO₂-freie Fahrzeuge sei eine der effektivsten Maßnahmen für Unternehmen, ihre Klimabilanz zu verbessern.