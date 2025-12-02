Neuer Xpeng G6 nun auch als „Standard Range“ bestellbar

Der neue XPeng G6 ist nun auch in der „Standard Range“-Version bestellbar. Die Einstiegsvariante des zum Modelljahr 2025 umfassend überarbeiteten SUV-Coupés startet bei 43.600 Euro. Während die Preise im Vergleich zum vorherigen Modell unverändert bleiben, erhalten die Kunden ein geschärftes Design und eine neue Hochvoltbatterie mit verbesserter Ladeleistung.

Der neue G6 RWD Standard Range baut auf der nächsten Generation der 800-Volt-Architektur der Chinesen auf. Den Vortrieb übernimmt dabei ein 185 kW/252 PS starker Elektromotor, der 440 Nm Drehmoment an die Hinterräder schickt. Kombiniert ist er mit einem 68,5 kWh großen Lithium-Eisenphosphat-Akkupack. Die Fahrbatterie bietet eine verbesserte Ladeleistung von nunmehr 382 kW (vorher 215 kW). An entsprechenden Schnellladesäulen werden die Akkus in zehn Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen.

Neben der neuen Technologie soll der jüngste G6 mit einer aufgefrischten Optik punkten. „Die ‚Starlight Wing‘ genannte LED-Lichtleiste, die sich über die gesamte Fahrzeugbreite bis in die Flanke zieht, verleiht dem SUV-Coupé ein eindrucksvolles Aussehen und einen hohen Wiedererkennungswert – bei Tag und Nacht“, heißt es. Verschiedene Lackierungen, darunter das neue „Stellar Purple“ mit je nach Lichteinfall changierenden Farbeffekten, bieten Spielraum zur Individualisierung.

Neu gestalteter Innenraum

Der Innenraum wurde neu gestaltet: Neben neuen Materialien und Farbtönen kommt ein modifiziertes 15,6 Zoll großes Kontroll- und Entertainment-Display im Zentrum zum Einsatz. Das Infotainmentsystem ist den Angaben nach reaktionsschnell und lässt sich intuitiv bedienen, das Smartphone kann per Apple CarPlay und Android Auto ins eigene Fahrzeug eingebunden werden.

Der G6 RWD Standard Range fährt auf 18-Zoll-Leichtmetallfelgen vor, die auf Wunsch gegen 20-Zöller (Aufpreis 1.000 Euro) getauscht werden können. Ansonsten beschränkt sich die kurze Optionsliste auf eine elektrisch schwenkbare Anhängerkupplung (1.100 Euro) und Metallic-Lackierungen (800 Euro).

Standardmäßig an Bord ist das digitale Cockpit, zu dem neben dem Touchscreen im Zentrum eine 10,25 Zoll große Instrumentenanzeige hinter dem Lenkrad gehört. Die „XPilot“-Assistenzsysteme, die vom autonomen Notbremsassistenten bis zum intelligenten Abstandsregeltempomaten reichen, unterstützen den Fahrer im Alltag und sollen die Sicherheit erhöhen.

Regelmäßige Software-Updates, die „over the air“ erfolgen und keinen Besuch im Servicebetrieb erfordern, sorgen nach Auslieferung des Fahrzeugs für Verbesserungen. Ein großes Panorama-Glasdach, ein Luftfiltersystem nach PM2.5-Standard, mehrfach verstellbare, beheizbare und mit Kunstleder bezogene Sitze, ein beheizbares Lenkrad, induktive Smartphone-Ladeschalen und ein Audiosystem mit 18 Lautsprechern und 960 Watt tragen zum Komfort bei.

Um die elektrische Leistung im Winter zu verbessern und die Reichweite zu maximieren, gehört eine Wärmepumpe zur Serienausstattung. Zur Versorgung anderer Geräte mit Strom verfügt der G6 über V2L (Vehicle to Load). Den Energieverbrauch der Version Standard Range gibt der Hersteller mit kombiniert 17,3-18,4 kWh/100 km an.

Weitere Antriebsvarianten

Neben der Ausführung Standard Range ist der G6 in der Version „Long Range“ ebenfalls mit Hinterradantrieb sowie als Allradversion AWD Performance erhältlich. In beiden Varianten wächst die Akkukapazität auf 80,8 kWh, wodurch Reichweiten von bis zu 525 Kilometern nach WLTP möglich sind. Die Ladeleistung beträgt hier 451 kW.

Unabhängig von Antrieb und Batteriekapazität gilt für jeden XPeng eine Herstellergarantie über bis zu sieben Jahre bis maximal 160.000 Kilometer Laufleistung. Die Garantie deckt Reparaturen und den Austausch bei Material- oder Herstellungsfehlern ab. Zusätzlich gibt es für alle XPeng eine achtjährige Garantie auf die Hochvoltbatterie und den Kunden wird der XPeng-Mobilitätsservice geboten.