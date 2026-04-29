VW ID. Polo feiert Weltpremiere, 24.995-Euro-Version ab Sommer 2026 bestellbar

VW präsentiert den neuen ID. Polo und damit die vollelektrische Version eines der erfolgreichsten Modelle seiner Geschichte. „Über 20 Millionen Mal verkauft, beginnt für den Polo nun ein neues Kapitel – komplett neu gedacht und konsequent auf die Zukunft ausgerichtet“, so die Wolfsburger. Los geht es bei 24.995 Euro.

„Der ID. Polo führt einen Volkswagen Bestseller ins elektrische Zeitalter“, sagt Thomas Schäfer, Mitglied des Konzernvorstands der Volkswagen AG und CEO der Marke Volkswagen Pkw. „Seit Jahrzehnten begleitet der Polo Menschen durch ihren Alltag. Mit dem ID. Polo machen wir Elektromobilität für deutlich mehr Menschen zugänglich: mit klarem und zeitlosem Design, intuitiver Bedienung, hoher Qualität und Technologien aus höheren Segmenten. Ein echter Volkswagen, wie unsere Kundinnen und Kunden ihn erwarten.“

Den ID. Polo gibt es mit neuem Frontantrieb und in drei Leistungsstufen mit 85 kW (116 PS), 99 kW (135 PS) und 155 kW (211 PS). Die 85-kW- und 99-kW-Versionen werden serienmäßig mit einer 37 kWh (netto) großen LFP-Version (Lithium-Ferrophosphat-Batterie) der neuen Hochvolt-Batterie starten. Diese Batterie kann an DC-Schnellladesäulen in circa 23 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden und bietet eine Reichweite von bis zu 329 Kilometern. Der 155-kW-Antrieb wird von einer NMC-Variante (Nickel-Mangan-Kobalt-Batterie) mit Strom versorgt, bietet einen Energiegehalt von 52 kWh (netto), ermöglicht Reichweiten von bis zu 454 Kilometern und kann an DC-Säulen in circa 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden.

Deutlich bessere Raumausnutzung als der Verbrenner-Polo

Der ID. Polo ist 4053 Millimeter lang, 1816 Millimeter breit und 1530 Millimeter hoch. Der Radstand beträgt 2600 Millimeter. Im Vergleich zum Modell mit Verbrennungsmotor punktet der ID. Polo laut dem Hersteller dank der E-Auto-Plattform MEB+ mit einer deutlich besseren Raumausnutzung. Das zeige stellvertretend ein Wert: das große Kofferraumvolumen, das um 25 Prozent – von 351 auf 441 Liter – wuchs. Bei umgeklappten Rücksitzlehnen steigt das Ladevolumen auf 1240 Liter (konventioneller Polo: 1125 Liter).

Der neue ID. Polo folgt als erstes Serienmodell komplett der neuen VW-Designsprache „Pure Positive“ von Chefdesigner Andreas Mindt. „Das Ergebnis: ein Kompaktwagen, der mit klaren Proportionen, ikonischen Designmerkmalen wie der vom ersten Golf abgeleiteten C-Säule, einer sympathisch gestylten Frontpartie und einem kraftvollen Heck sehr hochwertig, zeitlos und charismatisch wirkt“, heißt es. „Das neue Modell ist dabei sofort als echter Volkswagen zu erkennen und spiegelt mit einem modernem Licht-Design den technologischen Fortschritt wider.“

Die Designsprache „Pure Positive“ präge auch das Interieur des ID. Polo – „durch eine intelligente Raumarchitektur, eine hochwertige Materialanmutung sowie eine ausgezeichnete Ergonomie. Die Liebe zum Detail zeigt sich in ausstattungsabhängigen Feinheiten wie edlen Ziernähten in den Türverkleidungen und der Integration kleiner ‚Volkswagen‘-Plaketten zum Abschluss dieser edlen Nähte“.

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Als besonders prägend wird im ID. Polo die neue Cockpit-Landschaft hervorgehoben. Auf der Sichtachse ist das „Digital Cockpit“ mit einer Diagonale von 26,0 cm (10 Zoll) angeordnet. Das Touchdisplay des neuen Infotainmentsystems „Innovision“ (mit einer Diagonale von 32,77 cm / 13 Zoll) ist zentral in der Instrumententafel verortet und für den Fahrer als auch den Beifahrer gut erreichbar. „Es wirkt so groß wie ein hochwertiges Tablet und ist dabei sehr präzise in der grafischen Darstellung“, wirbt VW. „Klar gestaltete und ideal erreichbare Bedienelemente, moderne Anzeigen und Grafiken, aber auch innovative Features wie die ‚Retro-Anzeige‘, die einen Hauch von Nostalgie in die digitalen Instrumente bringen (Look & Feel des Golf I Facelift), runden den hochwertigen Gesamteindruck ab.“

Durch MEB+ und neue Software hat der ID. Polo serienmäßig diverse moderne Assistenzsysteme an Bord. Optional unterstützt die nächste Generation des Travel Assist die assistierte Längs- und Querführung und reagiert dabei auch auf Ampeln (im Rahmen der Systemgrenzen) – ein Novum in dieser Klasse. Serienmäßig ist zudem One-Pedal-Driving verfügbar, das das starke Verzögern des Autos allein über die Regulierung des Fahrpedals ermöglicht.

Drei Ausstattungslinien: „Trend“, „Life“ und „Style“

Der ID. Polo Trend ist serienmäßig mit einer 90-kW-DC-Schnellladefunktion ausgestattet. Zusätzlich gehören Assistenzsysteme wie der „Side Assist“ und der Spurhalteassistent (inkl. Emergency Assist) zur Serienausstattung. Ebenfalls stets an Bord: Features wie LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent, das „Digital Cockpit“ mit 10-Zoll-Display, das 13-Zoll-Infotainmentsystem „Innovision“, ein Multifunktionslenkrad aus Kunstleder und eine Klimaautomatik.

Als zweite Ausstattungslinie geht der ID. Polo Life an den Start. Er verfügt serienmäßig über Assistenzsysteme wie die automatische Distanzregelung (ACC), eine Rückfahrkamera („Rear View“), eine Einparkhilfe (vorn) und einen Kreuzungsassistent. Zusätzlich sorgen ein automatisch abblendender Innenspiegel und elektrisch anklappbare Außenspiegel mit Memory-Funktion für mehr Komfort. Digitale Features wie die Sprachsteuerung, App Connect für Apple CarPlay und Android Auto sowie eine induktive Ladefunktion für das Smartphone sind ebenfalls serienmäßig. Außerdem ist ein variabler Ladenboden für eine komfortablere Nutzung des großen Kofferraumes vorhanden.

Der ID. Polo Style fährt zusätzlich zu den Features des „Trend“ und „Life“ unter anderem mit „hochmoderner“ Lichttechnologie vor, die sich in den „IQ.Light – LED-Matrix-Scheinwerfern“ mit beleuchteter LED-Lichtleiste, 3D-LED-Rückleuchten und illuminiertem VW-Emblem in der Front- und Heckpartie zeigt. Das Interieur prägen Sport-Komfort-Sitze, eine Ambientebeleuchtung und hochwertige Materialien. Funktionen wie eine Lenkrad- und Sitzheizung sowie eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik gehören ebenfalls zur gehobenen Ausstattung. Als zusätzliche Innovation ist eine verbesserte Version des ID. Light an Bord des ID. Polo Style. Es unterstützt im Alltag mit visuellen Hinweisen, zum Beispiel bei Navigationsanweisungen oder zum Ladestatus. Die Lichtleiste setzt sich jetzt erstmalig auch in den vorderen Türen fort und verfügt dadurch über neue Funktionen. So kann das System zum Beispiel vor herannahenden Verkehrsteilnehmern warnen, bevor die Tür geöffnet wird.

Als Sonderausstattung sind für den neuen ID. Polo Features wie ein „Highend-Soundsystem“ von Harman Kardon mit 425 Watt Musikleistung, zehn Lautsprechern inklusive Center-Speaker für eine klare Sprachübertragung und einem Subwoofer erhältlich. Ebenfalls optional verfügbar ist ein großes Panorama-Glasdach. Eine Neuheit in diesem Segment ist die pneumatische Massage-Funktion der elektrisch einstellbaren 12-Wege-Vordersitze. Der elektrisch einstellbare Fahrersitz ist mit einer Memory-Funktion ausgestattet.

Vehicle-to-Load serienmäßig: Als eines der ersten VW Modelle kann der ID. Polo nun externe Geräte mit Energie versorgen (bis 3,6 kW). Damit wird das Elektroauto unterwegs zur Steckdose, etwa für E-Bikes oder Outdoor-Equipment. Das Laden ist zum einen über eine 230-Volt-Steckdose im Innenraum, aber auch mithilfe eines separaten Adapters über den Mode-3-Anschluss der Ladedose möglich.

Der Vorverkauf des neuen ID. Polo ist schon gestartet. Zum Marktstart wird das vollelektrische Kompaktmodell mit einer Motorisierung verfügbar sein. Die Preise beginnen ab 33.795 Euro für den ID. Polo Life mit 155 kW (211 PS) und 52-kWh-Batterie. Die Grundversion zum Preis von 24.995 Euro und weitere Antriebs- und Ausstattungsvarianten folgen im Sommer.