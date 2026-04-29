XPeng bietet G9 mit Kundenvorteil von über 10.000 Euro an

XPeng bewirbt sein SUV-Flaggschiff G9 mit drei kombinierbaren Verkaufsaktionen, die einen Kundenvorteil von über 10.000 Euro ergeben können. Für die Versionen Long Range und Performance ist das Premium-Paket bei Kauf, Finanzierung und Leasing bis zum 30. Juni 2026 ohne Aufpreis erhältlich. Hinzu kommen eine „Tech Prämie“ von 5000 Euro für alle G9-Versionen sowie eine mit ihr kombinierbare 0,0-Prozent-Finanzierung für Privatkunden. Zusätzlich können seit dem 1. Januar 2026 bei Neuzulassung in Deutschland staatliche Fördermittel beantragt werden.

Das Premium-Paket hat laut dem chinesischen Elektroautobauer einen Wert von 3960 Euro brutto und ist für private, selbständige und gewerbliche Kunden, Flottenkunden sowie Freiberufler verfügbar. Es umfasst Nappaledersitze mit Massagefunktion vorne und hinten, Sitzbelüftung auch im Fond sowie eine zweifach einstellbare Oberschenkellehne hinten. Der Beifahrersitz verfügt über eine vierfach einstellbare Lendenwirbelstütze und eine Beinauflage mit Zwei-Wege-Einstellung. Für den Fahrer nennt XPeng eine achtfach elektrische Sitzeinstellung, eine vierfach verstellbare Lendenwirbelstütze und eine zweifach einstellbare Oberschenkelauflage.

Zum Premium-Paket gehören zudem ein Dachhimmel in Wildlederoptik und das Dynaudio-XOpera-Soundsystem mit 2150 Watt Leistung und 22 Lautsprechern, darunter einer im Fahrersitz. Zwei externe ADAS-Lautsprecher ergänzen die Ausstattung. XPeng beschreibt den G9 in diesem Zusammenhang als „rollende Wohlfühloase“.

XPengs Tech Prämie in Höhe von 5000 Euro inklusive Mehrwertsteuer gilt bis zum 30. Juni 2026 für alle aktuelle G9-Modelle bei Barkauf, Finanzierung oder Leasing. Voraussetzung sind eine Haltedauer von mindestens 12 Monaten und eine Laufleistung von mindestens 5000 Kilometern. Für Privatkunden gibt es außerdem eine 0,0-Prozent-Absatzfinanzierung für Neu- und Vorführwagen des G9, die bis zum 30. Juni 2026 bei teilnehmenden Partnerbetrieben erworben werden. Genannt werden Laufzeiten zwischen 12 und 48 Monaten.

Für die Finanzierung nennt XPeng beim G9 eine monatliche Rate ab 423 Euro brutto bei einer ersten Rate von 379 Euro brutto, einer Laufzeit von 48 Monaten und 10.000 Kilometern pro Jahr. Zu Beginn werden 6900 Euro angezahlt, die Tech Prämie ist bereits eingerechnet. Es handelt sich hierbei um ein unverbindliches Finanzierungsangebot der Santander Consumer Bank für den G9 Standard Range. Es gelten ein Kaufpreis von 59.600 Euro, ein Nettodarlehensbetrag von 47.700 Euro und eine Schlussrate von 27.863 Euro.

Für die staatliche deutsche Elektroauto-Kaufprämie nennt XPeng bei Neuzulassung ab dem 1. Januar 2026 und unter einer bestimmten Einkommensgrenze Zuschüsse von 1500 bis 6000 Euro, abhängig von Fahrzeug, Einkommen und Familiengröße. Förderfähig sind Kauf und Leasing von Neuwagen. Die Anträge können rückwirkend für ganz 2026 gestellt werden, das Online-Portal dafür soll voraussichtlich im Mai 2026 freigeschaltet werden. Vertragspartner bieten zudem individuelle Finanzierungs- und Leasingangebote an.

Zur Serienausstattung des rund 4,89 Meter langen G9 mit knapp drei Metern Radstand zählen beheizbare Sitze vorne und hinten, Lenkradheizung, Zweizonen-Klimatisierung mit intelligentem Luftreinigungssystem sowie ein 14,96 Zoll großer Entertainment-Bildschirm für den Beifahrer. Bei den Assistenzsystemen nennt XPeng die XPilot-Systeme vom autonomen Notbremsassistenten bis zum Türöffnen-Warner. Das Cockpit besteht aus einer 10,25 Zoll großen digitalen Instrumentenanzeige, einem zentralen 14,96-Zoll-Touchscreen und einem gleich großen Entertainment-Bildschirm für den Beifahrer.

Die Neuauflage des Modells basiert auf einer 800-Volt-Ladearchitektur und einer 5C-Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit 79-kWh-Batterie im Standard Range sowie 93,1 kWh Speicherkapazität im Long Range und AWD Performance. XPeng nennt eine Ladeleistung von bis zu 525 kW, an kompatiblen Säulen werde das Akkupack in 12 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen. Rund 10 Minuten reichten für mehr als 450 zusätzliche Kilometer Reichweite. Der G9 verfügt serienmäßig über eine V2L-Funktion, wird mit 7 Jahren oder 160.000 Kilometern Fahrzeuggarantie sowie 8 Jahren Garantie auf die Hochvoltbatterie ausgeliefert und ist ab 59.600 Euro erhältlich. Es gibt Varianten mit Hinterrad- oder Allradantrieb von 258 kW/351 PS bis 423 kW/575 PS und bis zu 585 Kilometern Reichweite nach WLTP.