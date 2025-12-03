Elektroauto- & Hybridauto-Zulassungen November 2025

Im November 2025 wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt in Deutschland 250.671 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Plus von 2,5 Prozent.
Die Anzahl benzinbetriebener Neuwagen ging mit 61.164 gegenüber dem Vorjahresmonat um -21,1 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 24,4 Prozent. Der Anteil der dieselbetriebenen Pkw in der Zulassungsstatistik lag mit 29.579 Fahrzeugen nach einem Minus von 19,3 Prozent bei 11,8 Prozent.
Bei den elektrifizierten Antrieben kamen Elektro-Pkw mit 55.741 Neuzulassungen auf ein Plus von 58,5 Prozent und einen Anteil von 22,2 Prozent. Des Weiteren wurden 103.349 Hybride (+9,3 %/41,2 %) neu zugelassen, darunter 32.433 Plug-in-Hybride (+57,4 %/12,9 %).
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der neu zugelassenen Personenkraftwagen ging im November gegenüber dem Vorjahresmonat um 14,4 Prozent nach unten und lag bei 98,3 g/km.
Kommentare
David meint
22,2% und 55.741 BEV. Langsam kommt es voran mit der Elektromobilität. Sie wird sich eh durchsetzen und man spürt langsam dass es nächstes Jahr noch dynamischer wird. Vor allem merkt man auch im privaten Kreis, die Leute öffnen sich dem BEV immer mehr. Zu Tesla muss ich nicht allzu viel sagen. Da sprechen die Zahlen für sich. Man wird komplett nach unten durchgereicht.
Mary Schmitt meint
1763 Tesla und man steht jetzt nach 11 Monaten -48,4% zum eh schon verheerenden Vorjahr. 17.358 Zulassungen in 11 Monaten. Was für ein epischer Downfall! Besonders, wenn man bedenkt, dass es vor drei Jahren noch 70.000 Zulassungen waren.
hu.ms meint
Und wie sieht dieser vergleich weltweit aus ?
Mary Schmitt meint
Das weißt du doch, es geht dieses Jahr krass abwärts. Aber hier geht es um Deutschland, dem Nukleus des weltweiten Absturzes. Man hat sich hier noch einmal quasi halbiert zum Vorjahr, das bekanntlich 2024 alleine verursachte, dass man weltweit erstmals negative Absatzzahlen hatte. Die weltweiten Zahlen werden wir Anfang Januar genüsslich besprechen. Nur Geduld! Das wird bestimmt nicht vergessen.
Future meint
In Deutschland geht ja gerade vieles abwärts, nicht nur der Glaube an die Demokratie. Vielleicht verliert Deutschland sogar seinen 5. Platz der größten Automobilmärkte an Brasilien.
Tesla hat weltweit ein Minus von 7 Prozent und volle Kassen. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Die 1,5 Mio. Elektroautos von Tesla will Volkswagen einfach nicht bauen, weil diese Oldtimer eben keiner kaufen würde zu den überhöhten Preisen.
Daniel S meint
Bald werden mehr BEV verkauft als Benziner. Dann mehr BEV als Benziner und Diesel zusammen. In so einem Umfeld die EU über das sogenannte Verbrennerverbot diskutieren zu lassen beudeutet ein totes Pferd zu reiten. Zeitverschwendung.
hu.ms meint
„Bald“ ist für jeden erst, wenn er ohne zeitmehraufwand und für max. 40 ct/kwh laden kann.
Aktuell kaufen fast nur leute ein BEV, die zuhause eine WB installieren können.
eBikerin meint
Korrekt oder eben in der Firma laden können. Allerdings das ohne Zeitmehraufwand würde jetzt schon bei sehr vielen Menschen gehen.
Ich hätte da zB die Auswahl einfach nach der Arbeit auf dem Heimweg bei Aldi einzukaufen oder meinen Wocheneinkauf im E-Center zu machen.
Beides wäre zeitlich kein Mehraufwand. Und so geht es wohl vielen Leuten die in einer etwas größeren Stadt leben.
Mary Schmitt meint
Wenn jeder, der sofort eine Wallbox installieren könnte, ein BEV kaufen würde, wäre das eine zweistellige Millionenzahl Autos. In Deutschland werden aber nur 600.000 BEV pro Jahr neu zugelassen. Selbst wenn man es schaffen würde, in einem Jahr die Produktionskapazität zu verdoppeln, wären das zehn Jahre Wartefrist auf ein BEV. Daran lernst du, es scheitert nicht daran, dass Leute nicht zuhause laden können.
eBikerin meint
Menschen kaufen ein neues Auto wenn ein neues Auto her muss. Nicht dann wenn die WB installiert ist. Und bekannterweise sind 2/3 der Neuwagen Firmenwagen. Der Nachbar hier hat zB 5 Aygo.
Aber das mit dem Firmenwagen hat sich auch bald erledigt – bei immer mehr Firmen bekommt man nur noch ein eAuto. Ist bei uns auch so – abe rein paar Berechtigte haben halt noch den Verbrenner. Und der wird natürlich so lange gehalten wie die Leasingdauer ist.