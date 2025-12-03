Elektroauto- & Hybridauto-Zulassungen November 2025

Im November 2025 wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt in Deutschland 250.671 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Plus von 2,5 Prozent.

Die Anzahl benzinbetriebener Neuwagen ging mit 61.164 gegenüber dem Vorjahresmonat um -21,1 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 24,4 Prozent. Der Anteil der dieselbetriebenen Pkw in der Zulassungsstatistik lag mit 29.579 Fahrzeugen nach einem Minus von 19,3 Prozent bei 11,8 Prozent.

Bei den elektrifizierten Antrieben kamen Elektro-Pkw mit 55.741 Neuzulassungen auf ein Plus von 58,5 Prozent und einen Anteil von 22,2 Prozent. Des Weiteren wurden 103.349 Hybride (+9,3 %/41,2 %) neu zugelassen, darunter 32.433 Plug-in-Hybride (+57,4 %/12,9 %).

Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der neu zugelassenen Personenkraftwagen ging im November gegenüber dem Vorjahresmonat um 14,4 Prozent nach unten und lag bei 98,3 g/km.

