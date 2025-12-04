ZDK: E-Auto-Markt „zwischen Schein-Boom und Neustart“

Auch die aktuellen Pkw-Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) für November zeigen ein deutliches Wachstum bei batterieelektrischen Fahrzeugen. Doch dieser Anstieg ist nach Einschätzung des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) weniger Ausdruck echter Marktdynamik als vielmehr das Ergebnis anhaltend hoher Eigenzulassungen der Hersteller und Händler.
„Der vermeintliche Hochlauf der Elektromobilität steht auf wackligen Beinen“, sagt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn. „Tatsächlich landet ein großer Teil der neuen E-Autos zunächst auf Werks- und Händlerhöfen. Die privaten und gewerblichen Neuzulassungen bewegen sich noch nicht ganz auf dem Niveau des Jahres 2023.“
Rein statistisch präsentiert sich der Elektroantrieb in diesem Jahr mit starkem Aufwind: Im November stiegen die Neuzulassungen vollelektrischer Pkw laut KBA auf 55.741 Fahrzeuge – ein kräftiges Plus von 58,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und damit der stärkste Monatsanstieg des Jahres 2025 sowie der zweithöchste Wert an E-Auto-Zulassungen in den letzten drei Jahren. Auch teilelektrische Modelle legten deutlich zu: Die Hybridzulassungen kletterten um 9,3 Prozent auf 103.349 Einheiten, Plug-in-Hybride um 57,4 Prozent auf 32.433 Fahrzeuge.
„Klar ist jedoch: Die Nachfrage von Privat- und Geschäftskunden bleibt weiterhin schwach und ist weit entfernt von der Dynamik, die ein stabiler Fahrzeugmarkt braucht“, so der ZDK.
Vor diesem Hintergrund hofft der Verband auf die jüngste Ankündigung politischer Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität für Haushalte mit Einkommen bis zu 80.000 Euro, und dass diese Maßnahmen indirekt im Januar 2026 starten können. Die neuen Förderinstrumente setzen laut dem ZDK ein wichtiges Signal, um wieder private Käufer von der Elektromobilität zu begeistern. Allerdings erwartet das Kfz-Gewerbe, dass die Nachfrage nach E-Fahrzeugen erst im kommenden Jahr richtig durchstarten wird.
„Die schwarz-rote Regierungskoalition korrigiert damit einen fatalen Fehler der Ampelkoalition, die durch das Förderaus ihres grünen Wirtschaftsministers die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in den letzten zwei Jahren massiv zurückgeworfen hat. Auch wenn wir bis Jahresende die Talsohle durchschreiten werden, so fehlen uns weit über 50 Prozent Potentialwachstum bei der Elektromobilität. Wir hätten schon dieses Jahr leicht 750.000 batterieelektrische Fahrzeuge bei den Neuzulassungen erreichen können“, so Peckruhn.
Trotz eines November-Zuwachses von 2,5 Prozent liegt der Pkw-Gesamtmarkt nach elf Monaten mit 2,61 Millionen Neuzulassungen nur leicht über Vorjahr (+0,7 %). Für Peckruhn ist das Ergebnis enttäuschend: „Ein Mini-Plus kaschiert nicht die Probleme – der deutsche Automobilmarkt steckt weiterhin im Krisenmodus“, sagt der ZDK-Präsident.
Kommentare
Tt07 meint
Ist wohl noch ein bißchen zu früh für Dich Pinocchio…
Wenn Du Dich ein wenig in dieser Branche auskennen würdest, wüsstest Du, dass bei einem Markteintritt die Eigenzulassungen ganz selbstverständlich zunächst einen hohen Anteil ausmachen, um die Präsenz zu stärken. Btw, sind ca. 25% = nicht beteiligt?
David meint
Das Problem ist, dass sie nicht konkreter werden dürfen. Denn VW zum Beispiel ist da nicht beteiligt. BYD ist da sehr beteiligt.
Ben meint
Ja stimmt, ist überhaupt gar nicht so dass VW die meisten Eigenzulassungen der deutschen OEMs hat, komisch ist dann auch warum 8 von 10 Fahrzeugen diese Woche bei uns Mosel an VW ausgeliefert wurden.
Aber hey, der bezahlte VW Troll hat natürlich immer Recht, dafür wird er ja bezahlt.
Mäx meint
Wie oft wollen sie die Sau noch durchs Dorf treiben.
Wenn man Zahlen nennt muss man diese immer einordnen.
Wie hoch sind die Eigenzulassungen von Verbrennern im Vergleichszeitraum?
Wie hoch waren die Eigenzulassungen z.B. über die letzten 5/10 Jahre im Vergleichszeitraum?
10 Jahre eher daher, weil mit Corona und Ukraine in den letzten 5 Jahre zwei Schocks den Markt verworfen haben.
Aber schon klar warum man das nicht macht, denn dann würde auffallen, dass die Eigenzulassungen von BEV auf dem Niveau von Verbrennern sind und das allgemeine Niveau ist ungefähr auf dem vor Corona.
Aber ein Artikel mit der Überschrift: BEV und Verbrenner bei Eigenzulassungen gleichauf und auf einem für den deutschen Markt üblichen Niveau.
Peter meint
Es geht dem VDK doch nicht um Wahrheit. Es geht um Einfluss und Stimmungsmache. Da ist die Realität hinderlich. Die VDK-Betriebe machen zu wenig Gewinn mit e-Mobilität. Deswegen wird die torpediert, das hat Peckruhn im Interview selbst gesagt. Ganz einfach.
Und ecomento braucht klicks/pageviews für die Werbung. Und die erreicht man mit Aufreger-Überschriften besser, weil dann die Kommentatoren zuverlässig den Zeigefinger heben und alles „richtigstellen“ wollen.
Ergo: jeder kocht sein eigenes Süppchen, aber niemand ist an „Wahrheit“ interessiert. Was auch immer das sein soll.