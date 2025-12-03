T&E: Warum Europa LFP-Batterien nutzen sollte

China dominiert die Lithium-Eisenphosphat-Batterietechnologie (LFP), die entscheidend dafür ist, dass Elektroautos zunehmend für den Massenmarkt erschwinglich sind. Die Umweltorganisation Transport and Environment (T&E) erklärt, wie und warum die EU hier aufholen müsse.

Lange Zeit war der Hauptfaktor, der die Verbreitung von Elektroautos weltweit hemmt, ihr hoher Preis. Heute hat sich dies geändert: Dank Fortschritten in der Batterietechnologie liefern aktuelle Stromer ausreichend Reichweite, laden schnell und sicher und sind dabei erschwinglich.

Ein zentraler Treiber dieser Entwicklung ist die LFP-Batteriechemie. LFP-Batterien sind sicherer, günstiger und benötigen keine problematischen Rohstoffe wie Kobalt oder Nickel. Durchschnittlich kosten LFP-Batteriepacks laut T&E 94 US-Dollar pro kWh, während Nickel-reiche NMC-Batterien (Nickel-Mangan-Kobalt) etwa 130 US-Dollar pro kWh kosten. Neue Innovationen ermöglichten zudem Energiedichten von über 200 Wh pro kg.

Kann Europa technologisch aufholen?

Europäische Automobilhersteller setzen zunehmend auf LFP-Batterien für erschwingliche Modelle wie den kommenden VW ID.2 oder den schon gestarteten Citroën ë-C3. Die LFP-Lieferkette wird bisher fast vollständig von chinesischen Unternehmen kontrolliert. 2024 stammten T&E zufolge über 99 Prozent der LFP-Batterien sowie der LFP-Kathoden aus der Volksrepublik.

Angesichts der bisherigen Schwierigkeiten der EU bei der Herstellung von NMC-Batterien erscheine der Rückstand bei der LFP-Technologie immens, so T&E. Die Bedeutung von LFP für den Massenmarkt sei jedoch unstrittig: Über 40 Prozent aller 2024 verkauften Elektroautos nutzten LFP, bis 2030 könnten es nahezu 60 Prozent sein. Fast jedes erschwingliche Modell unter 25.000 Euro, das dieses Jahr in der EU angeboten wird, werde mit LFP betrieben.

„Es führt kein Weg an der Tatsache vorbei, dass die LFP-Chemie für die globale und europäische Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen von entscheidender Bedeutung ist“, so T&E. „Wir können die Innovation nicht aufhalten, genauso wenig wie Kodak und andere Unternehmen die Einführung von Digitalkameras verhindern konnten. Diejenigen, die im Westen in NMC investiert haben, müssen akzeptieren, dass sie mit ihren LFP-Konkurrenten koexistieren müssen.“

„Was Europa dringend tun sollte, ist, die LFP-Innovation annehmen und eine Reihe von industriepolitischen Maßnahmen auf den Weg bringen, um einen Teil der Fertigung ins Inland zu verlagern, unter anderem durch bessere Joint Ventures“, so T&E.

Einige europäische Unternehmen produzierten bereits lokal LFP-Batterien, darunter ElevenEs in Serbien und Inobat in der Slowakei. Größere Hersteller wie die VW-Tochter PowerCo oder das Stellantis-Mercedes-TotalEnergies-Joint-Venture ACC prüfen laut T&E, Teile ihrer Produktion auf LFP umzustellen.

Förderinstrumente sollten eine ausgewogene Unterstützung aller Batterietechnologien sicherstellen, so die Umweltorganisation. Darüber hinaus sollte die EU Unternehmen für die Verarbeitung der LFP-Rohstoffe anziehen. Der Fokus sollte darauf liegen, den zentralen Mittelteil der Lieferkette – die Lithium-Eisenphosphat-Kathode – in Europa zu verankern. Anreize für einen höheren EU-Anteil in Batterien und die Nutzung chinesischer Direktinvestitionen könnten dies unterstützen.

Wie nachhaltig sind LFP-Batterien?

LFP-Batterien sind schwieriger zu recyceln. Technisch ist Recycling möglich, europäische Firmen wie Cylib bereiten sich darauf vor. Es fehlt jedoch laut T&E noch ein klarer wirtschaftlicher Anreiz. „Dies wird mit zunehmender Verbreitung geschehen, wenn die Millionen von Elektrofahrzeugen mit LFP-Batterien, die heute verkauft werden, das Ende ihrer Lebensdauer erreichen. Die Kommerzialisierung des Recyclings von Graphit – dem schwersten Material in LFP-Batterien – wird ebenfalls dazu beitragen.“

Letztendlich werde hier die Regulierung die größte Rolle spielen, so T&E. Die EU-Batterieverordnung lege bereits verbindliche Recyclingziele fest, um sicherzustellen, dass alle E-Fahrzeug-Batterien am Ende ihrer Lebensdauer unabhängig von ihrer chemischen Zusammensetzung recycelt werden.

Angesichts der mangelnden technologischen Reife wurde für LFP-Batterien eine Übergangsfrist von einigen Jahren eingeräumt, doch ab 2030 müssen sie recycelt werden. „Dieser Termin sollte nicht weiter verschoben werden, da er ein klares Signal an die Industrie und Investoren sendet, die Recyclingkapazitäten rechtzeitig auszubauen“, betont T&E.

Der E-Fahrzeug-Massenmarkt setze zunehmend auf die sich ständig verbessernde LFP-Chemie, erklärt die Umweltorganisation abschließend. „Eine Industriepolitik, die darauf abzielt, einen Teil der Wertschöpfungskette zu sichern und an den Recyclingvorgaben festzuhalten, wird dafür sorgen, dass die EU das Beste daraus macht.“