Shell bietet neue Schnellladestandorte in Bremen und Sachsen

Shell Recharge baut sein eigenes Schnellladenetz weiter aus. In Bremen sind kürzlich drei neue Standorte mit insgesamt zwölf Ladepunkten in Betrieb gegangen. Und in Sachsen wurden 20 neue Ladepunkte an sechs Standorten eröffnet.

In Bremen befinden sich alle drei Schnelllade-Standorte auf dem Gelände von bestehenden Shell-Tankstellen: Am Rabenfeld 15 nahe der A270, in der Huchtinger Heerstraße 55 (in der Nähe der B75) und am Oslebshauser Tor 5 unweit der A27. Es wurden jeweils zwei Säulen mit insgesamt vier Ladepunkten errichtet. Jeder Ladepunkt bietet bis zu 300 kW Leistung.

„Mit diesen zwölf Ladepunkten an drei Standorten treiben wir den Ausbau der Elektromobilität voran“, sagt Florian Glattes, Leiter des Shell-Tankstellengeschäftes in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Unser Ziel ist, unser flächendeckendes Schnellladenetz in Deutschland auszubauen.“

In Sachsen wurde eine Reihe neuer Standorte eröffnet, nicht nur an Shell-eigenen Tankstellen, sondern auch auf den Parkplätzen von Rewe- und Penny-Filialen.

Die neuen Shell-Lader bei Penny befinden sich in Chemnitz in der Frankenberger Straße 46 und Eilenburg (Landkreis Nordsachsen), Kranoldstraße 25. In Chemnitz werden vier Ladepunkte geboten, in Eilenburg zwei. Bei den Rewe-Filialen handelt es sich um vier Ladepunkte in der Dresdner Straße 4 in Ottendorf-Okrilla (Landkreis Bautzen), ebenfalls vier Ladepunkte in der Meißner Straße 475 in Radebeul (Löma-Center im Landkreis Meißen) sowie zwei Ladepunkte in der Beyerstraße 1 in Chemnitz, unweit der B95. Angepasst an die längere Verweildauer beim Einkauf wurden dort Ladesäulen mit maximal 150 kW Leistung aufgebaut.

Auch in Sachsen gibt es einen neuen Schnelllade-Standort an einer Tankstelle: In der Merseburger Straße 158 nahe der B87 in Leipzig findet man vier Ladepunkte mit bis zu 300 kW. Insgesamt betreibt Shell in Sachsen 20 Ultraschnelllade-Standorte mit zusammen 58 Ladepunkten. In ganz Deutschland sind es den Unternehmensangaben zufolge rund 1.900 Schnellladepunkte.

Im Tarif „Shell Recharge Basic“ kostet die Kilowattstunde an den Shell-eigenen Schnellladern 59 Cent, mit dem „e-Deal“ für 4,99 Euro pro Monat sind es 44 Cent. Wird der Ladevorgang im Roaming über den Dienst eines anderen Anbieters gestartet, gelten dessen Konditionen.