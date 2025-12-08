KBA: Die Nummer 1 der alternativen Antriebsarten im November 2025

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu der Nummer 1 der Segmente und der Nummer 1 der alternativen Antriebsarten im November 2025 veröffentlicht.
Im Berichtsmonat wechselte in zwei Segmenten das zulassungsstärkste Modell: Im Segment Mittelklasse war der VW Passat das meist zugelassene Modell, bei den Mini-Vans war es der Peugeot 3008. In den weiteren Segmenten zeigten sich die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats.
Unter den zulassungsstärksten Modellen nach alternativen Antriebsarten gab es gegenüber dem Vormonat vier Modellwechsel: Bei der Antriebsart Elektro/BEV war der als Limousine und Kombi gebaute VW ID.7 das meistzugelassene Modell und bei den Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen konnte das SUV BYD Seal U die meisten Neuzulassungen im November 2025 verzeichnen.
Die Limousine Toyota Mirai führte die Antriebsart Brennstoffzelle an und der Kleinwagen Toyota Yaris war bei der Antriebsart Hybrid (ohne Plug-in-Hybride) das meistzugelassene Modell.
Bei den weiteren Antriebsarten zeigten sich die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats. Der Toyota Yaris war erneut das meistzugelassene Voll-Hybrid-Modell und bei der Antriebsart Gas (insgesamt) führte erneut der Dacia Sandero. Keine Neuzulassungen wurden hingegen für die Antriebsart Wasserstoff registriert.
Kommentare
xordinary meint
Ich frage mich, wie lange es wohl in Deutschland noch dauern wird, bis Verbrenner als „alternative Antriebsarten“ bezeichnet werden und Elektros der Normalfalls sind …
EVrules meint
Was Zulassungen und Verkäufe betrifft, bin ich gerade auch hinsichtlich der neusten Entwicklungen des Weltgeschehens froh, dass jene von Tesla weiter abzunehmen scheinen, führt man sich Musks neustes Verhalten und seine Aussagen vor Augen.
Es gibt mittlerweile genug gute Alternativen – ich denke, dass sich das in den KBA Zahlen zunehmend auch wiederspiegelt.
David meint
Der echte Kunde scheint verstanden zu haben, dass Tesla eine toxische Firma mit schlechten Produkten ist. Vor drei Jahren konnte man sich noch ärgern, dass der Ruf nicht gelitten hatte, obwohl die Themen alle schon auf dem Tisch waren. Jetzt kann man zufrieden sagen: Der Kunde hat es verstanden. 0,7 % Marktanteil in Deutschland ist schon genial.
Jörg2 meint
Textbausteine zur Beschreibung der katastrophalen BEV-VW-Situation in China/USA/weltweit? Gibt es da etwas?
Oder bleiben wir bei der selbstverschuldeten Verzwergung von VW auf das Meldegebiet des KBA?