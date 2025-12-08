KBA: Die Nummer 1 der alternativen Antriebsarten im November 2025

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu der Nummer 1 der Segmente und der Nummer 1 der alternativen Antriebsarten im November 2025 veröffentlicht.

Im Berichtsmonat wechselte in zwei Segmenten das zulassungsstärkste Modell: Im Segment Mittelklasse war der VW Passat das meist zugelassene Modell, bei den Mini-Vans war es der Peugeot 3008. In den weiteren Segmenten zeigten sich die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats.

Unter den zulassungsstärksten Modellen nach alternativen Antriebsarten gab es gegenüber dem Vormonat vier Modellwechsel: Bei der Antriebsart Elektro/BEV war der als Limousine und Kombi gebaute VW ID.7 das meistzugelassene Modell und bei den Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen konnte das SUV BYD Seal U die meisten Neuzulassungen im November 2025 verzeichnen.

Die Limousine Toyota Mirai führte die Antriebsart Brennstoffzelle an und der Kleinwagen Toyota Yaris war bei der Antriebsart Hybrid (ohne Plug-in-Hybride) das meistzugelassene Modell.

Bei den weiteren Antriebsarten zeigten sich die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats. Der Toyota Yaris war erneut das meistzugelassene Voll-Hybrid-Modell und bei der Antriebsart Gas (insgesamt) führte erneut der Dacia Sandero. Keine Neuzulassungen wurden hingegen für die Antriebsart Wasserstoff registriert.