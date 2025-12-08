Tesla-Werkchef Thierig: „Es war einfach ein fantastisches Jahr“

Im neuen „Giga Dome“ auf Teslas Fabrikgelände in der Brandenburger Grünheide nahe Berlin hat Werkleiter André Thierig kurzfristig ein internes Tesla-Event organisiert, zu dem die Belegschaft aller Werkschichten eingeladen war. Bevor er eine Lohnerhöhung ankündigte, trat Rapper Kool Savas auf und sollte die Mitarbeiter mit einem halbstündigen Programm motivieren.
Thierig nutzte die Veranstaltung laut dem Handelsblatt, um die Stimmung zu heben und die Zukunft des Elektroautobauers zu beschwören. Er zeigte sich begeistert von einem Besuch in den USA, wo er nach eigenen Worten „in die Zukunft“ blicken konnte und Entwicklungen sah, die bald auch nach Berlin gelangen sollten.
Thierig schwärmte von der fertigen US-Fabrik, in der bald der elektrische Sattelschlepper Semi hergestellt werde, und vom humanoiden Roboter „Optimus“, der Besucher auf Nachfrage kurzerhand in den richtigen Konferenzraum geleite. Thierig hob auch eine Fahrt im neuen Tesla-Autopiloten hervor, bei der er kein einziges Mal selbst lenken musste. Das Fahrzeug sei „am Leben.“ Es verhalte sich „wie ein Mensch, weil es von Menschen gelernt hat, sich im Verkehr zu bewegen“.
Trotz wirtschaftlich schwieriger Rahmenbedingungen lobte der deutsche Werkleiter das zu Ende gehende Jahr und betonte, die Belegschaft solle sich nicht von negativen Meldungen verunsichern lassen. Tesla habe 2025 zwar in großen Märkten spürbare Einbrüche erlebt, und neue Modelle seien rar, doch das Mittelklasse-SUV Model Y sei weiterhin das meistverkaufte Elektroauto Europas.
Deshalb sei Tesla der Konkurrenz noch immer überlegen. 50.000 Arbeitsplätze seien 2025 in der Automobilbranche verloren gegangen, aber der US-Hersteller bleibe stabil.
Für 2026 stellte Thierig höhere Produktionszahlen in Grünheide und damit sichere Arbeitsplätze in Aussicht. Er verwies darauf, dass die IG Metall im Werk nur geringen Einfluss habe, die jährlichen Gehaltserhöhungen seien ohne Streiks zustande gekommen. Anschließend verkündete er eine rückwirkende Lohnerhöhung um vier Prozent und sagte: „Wenn wir mit der IG Metall verhandelt hätten, gäbe es zwei Prozent.“
Die Gewerkschaft begrüßte die Anhebung. Bezirksleiter Jan Otto erklärte, die Lohnerhöhung sei „absolut berechtigt und notwendig“. Zugleich kritisierte er, die Bezahlung liege weiterhin deutlich unter Branchenniveau. Ein Tarifvertrag könne weit mehr regeln, etwa das geforderte Weihnachtsgeld von mindestens 1500 Euro. Otto warf Thierig „Polemik“ gegen die IG Metall vor und forderte für die kommende Betriebsversammlung eine offene Diskussion. Der Werkleiter solle zeigen, dass Tesla Grundrechte und Meinungsfreiheit respektiert.
Kommentare
Andi EE meint
„Es war einfach ein fantastisches Jahr“ … lese ich im Titel, aber nicht im Text?
In welchem Zusammenhang hat er denn das gesagt? Im Text ist ja jetzt viel subjektiver Kommentar im Vergleich zu den normalen Pressetexten, die in den Artikeln publiziert werden. Viel solle, würde, hätte, der Leiter hat es einfach mal gesagt, 😉 im Zusammenhang mit Tesla. Bei den Deutschen Autobauern fehlt der Konjunktiv jeweils.
„Der Werkleiter solle zeigen, dass Tesla Grundrechte und Meinungsfreiheit respektiert.“
Solche Sätzchen wieder in so einem Artikel … noch mal eins ans Bein pinkeln.
„Zugleich kritisierte er, die Bezahlung liege weiterhin deutlich unter Branchenniveau.“
Ja eben, 50’000 Stellen verloren und kein Ende in Sicht. Die Auslagerung ist voll im Gange. Die Zölle werden schon reduziert, damit die VW-Fahrzeuge aus chinesischer Produktion nach Europa konkurrenzfähig exportiert werden können. So was von weltfremd, der Herr.
Future meint
Der Chef von Tesla will alsomdie Arbeitsplätze in Deutschland erhalten und sogar neue Leute einstellen? Woher hat er denn diese komische Idee? Wer will denn noch Industriearbeitsplätze im Land haben? Andere haben 50.000 Arbeitsplätze abgebaut – so wird das erwartet in Deutschland. Und jetzt stellt sich da einer von Tesla hin und will die Produktion nicht ins Billiglohnland verlagern. Die IG Metall wird da schon nachhelfen, dass diese Arbeitsplätze auch noch verschwinden – ich bin da zuversichtlich. Gegebenenfalls müssen sie halt wieder Baumhäuser aufstellen.
Envision meint
Im Unternehmer sprech heißt das, so ein ausserordentlich gutes Jahr können wir die nächsten Jahre kaum erwarten oder schaffen – womit er wohl recht hat…
Remember: the stock is the product and pull every new rabbit out of the had to keep the pump going
Kasch meint
Ich würd mal vermuten, magere Jahrzehnte kommen auf die gesamte europäische Industrie zu. Eine der wenigen Ausnahmen wird sicherlich Tesla sein 🤗
Envision meint
Ja, darauf ein Gläschen Lithium, von Tesla gewonnen aus normalen Tafelsalz…
Die Firma mit „easily“ 5-10 Jahren uneinholbaren Vorsprung und quasi Markführerschaft in allen Kernbereichen, muss ich ständig auf X von den Fans so lesen, dann ist es wohl wahr…
Andi EE meint
Dann lasst doch mal FSD in Europa zu. Als Technologie-Protektoren taugt ihr ja, aber dass ihr euch dem Wettbewerb stellen würdet = Fehlanzeige.
eBikerin meint
FSD ist nirgends zugelassen – es gibt nur Supervised.
Ach und warum ist es denn immer noch nicht bei dir in Schweiz zugelassen – oder in Norwegen?
Fragen über Fragen
Andi EE meint
Sag ich ja, lässt es endlich zu.
Halt in der supervised Version, spielt doch keine Rolle, du kannst das Auto für dich fahren lassen, ob es jetzt supervised oder unsupervised ist.
Tinto meint
Passend zu Tesla, ist mit Kool Savas ein Rapper aufgetreten, der sich spätestens seit 2016 auf dem absteigenden Ast befindet.
Future meint
Dav id Guetta hatte sich ja Porsche schon weggeschnappt. Aber die Kampagne hat nicht so funktioniert wie sich das Porsche erhofft hatte.
ID.alist meint
Nach den letzten Aussagen von Elon gegenüber der EU ist die Marke tot für mich. Die können, von mir aus, Autos entwickeln die die gesetzte der Physik brechen, ich finanziere nicht eine Firma die von einen Verrückten geführt wird.
Frank von Thun meint
ID.alist meint: „Nach den letzten Aussagen von Elon gegenüber der EU …“
Bitte helfen Sie mir,
was sind die letzten Aussagen, die Sie so verstören?
Verfolge Tesla auf dem „Tesla Welt Podcast“ und anderen, sowie höre ich Elon gern auf Deutsch übersetzt. Elon kommt durchaus sympatisch bei mir an – und eine schlechte Meinung von der EU bzw. unserer gestern Kleber Regierung habe ich auch.
Andi EE meint
@Frank
„Verfolge Tesla auf dem „Tesla Welt Podcast“ und anderen, sowie höre ich Elon gern auf Deutsch übersetzt. Elon kommt durchaus sympatisch bei mir an …“
So ein guter Satz/Zusammenfassung von dir. 👍👍
Es wäre wirklich gut wenn die Medien (und die dadurch fehlgeleiteten Leute), nicht immer das polarisiere Sätzchen konsumieren würden. Einmal sich eine halbe Stunde Zeit nehmen und diesen klugen Argumentationsketten folgen und dann wäre alles erklärbar, wieso er Dinge dann auch manchmal so zuspitzt. Die Leute hören keine 2 Minuten zu, die wollen ihr Feinbild bedient sehen, das ist wirklich tragisch. Sie folgen lieber der disfunktionalen, oft halt linken Politik, die die guten Absichten aufgrund nicht funktionierender Ökonomie (falsche Rahmenbedingungen), immer wieder scheitern lässt.
M. meint
Da kann ich immer nur zum auswandern raten.
Dirk meint
Entfernt. Bitte bleiben Sie sachlich. Danke, die Redaktion.
RudiFaehrtTesla meint
Der Kommentar, auf den Sie sich beziehen, wurde bereits entfernt. Die Redaktion.
Envision meint
Sorry, das ist oft nicht mehr wie „bessere“ Stammtisch Logik (kling ja immer gut) plus viel Phantasie/Projektion was Gläubige gerne hören – und leider auch viel Unsinn, zwischen den Zeilen kommt aber immer wieder ein eiskalter rassistischer Soziopath zum Vorschein dem es im wesentlichen um eins geht, nämlich sich und wie er die Welt gerne zu seinen Gnaden hätte.
Ein Dämagoge auf seinem Gebiet, Goebbels und andere waren da auch sehr gut und die Massen haben gejubelt, bei Trump ja auch …
Andi EE meint
@Envision
Goebbels war technisch und ökonomisch so gut ausgebildet wie Musk, hat x-Firmen an die Spitze ihrer Branchen geführt. In mehreren Branchen stellt er klima- und umweltfreundliche Produkte her und kann diese gewinnbringend verkaufen. Bringt ca. 150’000 Menschen in Lohn und Brot, ohne die Angestellten der Zulieferer gerechnet. Mit der Robotik kann er möglicherweise allen Menschen nachhaltigen Wohlstand und Grundeinkommen ermöglichen, das ist ein plausibler Plan, der aufgehen kann.
Mmmh, interessanter Vergleich mit Goebbels, grenzwertig absurd was ihr euch in eurer doofen Masse ständig selber bestätigt.
TomTom meint
Da hat sich wohl ein Schreibfehler eingeschlichen.
Der hat sicherlich fanatisch gesagt, nicht fantastisch…. 🙊
Wobei, hätte er die Wahrheit gesagt wie es wirklich läuft wäre er wohl gleich vom grossen Propheten entsorgt worden…
David meint
Was soll er auch sagen? Dass Tesla langsam vom europäischen Markt verschwindet? Dass sie auf dem deutschen Markt bereits in eine winzige Nische gefallen sind? Dass die Aussichten schlecht sind, weil sie in der perspektivisch wichtigen 25 k-Klasse kein Angebot haben und im zweiten Boomsegment, den Firmenfuhrparks, lange raus sind? Das alles kann und darf er nicht sagen. Also arbeitet er sich nur an den Gewerkschaften ab und guckt vermutlich schon mal heimlich für 2027 nach Optionen für sich… Was ich übrigens alles gut finde. Am schlimmsten wäre, wenn man sich jetzt auf den Hosenboden setzen, die vielen Fehler zugeben und konsequent an besseren Produkten arbeiten würde. Das will ich ja gar nicht. Den Status in Deutschland finde ich ganz ausgezeichnet. Image zerstört und in der Bedeutungslosigkeit.
Future meint
Solange Tesla immer noch viel mehr verkauft bekommt als die VW-Behörde, muss man sich keine Sorgen machen. Beim Depot kann man natürlich diskutieren, ob man den Techsektor etwas reduziert. Aber wenn man das Geld nicht braucht, kann man es auch liegen kassen.
Uwe meint
„weil sie in der perspektivisch wichtigen 25 k-Klasse kein Angebot haben …“
Braucht Tesla auch nicht, weil – in ein paar Jahren – Tesla-Robotaxi-Fahren billiger ist, als ein Billigauto zu kaufen :D
… die Tesla-Hater werden immer ruhiger, weil die Realität … ;-)