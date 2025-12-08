EU könnte Zölle auf in China gebaute Volkswagen-Elektroautos streichen

Seit Ende 2024 erhebt die Europäische Union höhere Zölle auf in China gebaute Elektroautos. Brüssel begründet das mit den mutmaßlich marktverzerrenden hohen Subventionen der chinesischen Regierung. Davon sind auch europäische Unternehmen betroffen, die in der Volksrepublik produzieren. Für den Volkswagen-Konzern könnte es bald eine Erleichterung geben.
Die Volkswagen-Tochter Seat mit der Marke Cupra, deren vollelektrisches SUV Tavascan im Werk des Konzerns in Anhui in China hergestellt wird, hat laut der Nachrichtenagentur Reuters davor gewarnt, dass der Zoll eine ernsthafte Bedrohung für ihr Geschäft darstellt. Die EU-Kommission habe nun mitgeteilt, dass sie die für Volkswagens China-Stromer anfallenden Zölle überprüft. Das Unternehmen hoffe, dass die Zölle durch eine jährliche Importquote und einen Mindestpreismechanismus ersetzt werden.
Die EU-Kommission erklärte Reuters zufolge, sie habe ein Verpflichtungsangebot von Volkswagen Anhui erhalten und werde nun prüfen, ob dieses akzeptabel und praktikabel ist. Volkswagen Anhui und Seat hätten „intensiv daran gearbeitet, sicherzustellen, dass der Vorschlag alle Anforderungen erfüllt“, sagte ein Sprecher von Seat.
Wenn der Vorschlag angenommen wird, könnte die EU-Kommission laut einer Unternehmenserklärung innerhalb weniger Monate eine Befreiung von dem 20,7-prozentigen Zoll gewähren. Das Volkswagen-Werk in Anhui ist ein Joint Venture, an dem die chinesische JAC Automobile Group die Mehrheit hält.
Auch für andere Autohersteller, darunter chinesische, könnte es ein Entgegenkommen geben. Vor der Aktivierung der für die Unternehmen unterschiedlich hohen Strafzölle waren stets nur zehn Prozent bei Einfuhr in die EU fällig. Die EU-Kommission erklärte im April, dass sie mit Peking darüber einig sei, anstelle von Zöllen die Festlegung von Mindestpreisen für in China hergestellte E-Autos zu prüfen. Solche Mindestpreise müssten aber ebenso wirksam und durchsetzbar sein wie Zölle.
Kommentare
South meint
Wenn es nicht so ernst wäre, hätte sowas früher als Witz getaugt. Ein Förderung von E Autoimporten aus China, nur weil VW eine Beteiligung hat.
Ein paar Artikel weiter haben wirs ja gelesen. „Deswegen sei es nicht schlecht oder böse, auf die Bremse zu treten“. Und das hier heißt eindeutig, es geht um Profite der Konzerne – die Arbeitnehmer, der Staat, die Umwelt etc. in der BRD sind uns völlig wurscht.
Es hilft alles nix. Die E Mobilität wird kommen, egal was die Branche noch so für schmutzige Winkelzüge ausprobiert. Wenn wir in der BRD in der Zukunft Auto produzieren wollen, dann müssen die Kosten runter, vorallem die Personalkosten, es muss diversifizierte breite Lieferketten geben und das breite teure technologiebesoffende Geldverbrennen eingestellt werden.
Es gibt keinen Grund, nur für die eigenen Firmen die Zölle aufzuheben. Wenn wir uns nicht mehr reformieren können oder wollen, dann müssen die Märkte geöffnet werden, sonst zahlt nur der Kunde für das teurste Sozialamt Deutschlands…
Future meint
Cool, kommt der geniale Audi von SAIC dann auch nach Deutschland?
Der Chinaaudi kostet ab 30.000 Euro und hat sogar schon 800 Volt dabei.
brainDotExe meint
Bitte nicht, das Design von Audis China Entwicklungen wäre ein großer Imageschaden.
Future meint
Ein Imageschaden? Audi will doch mit dem neuen Look an Feel von SAIC endlich wieder Erfolg haben im wichtigsten Automarkt der Welt. 800 Volt für 30.000 Euro – so wenig kann ein Audi kosten, wenn er in China gebaut wird. Das ist genau richtig fürs Image.
brainDotExe meint
Das Design ist eindeutig auf den chinesischen Markt ausgelegt und kommt hierzulande gar nicht gut an.
Das „klassische“ Design mit dem schönen Single Frame ist hier gefragt.
Die Geschmäcker laufen halt inzwischen auseinander. Die Chinesen mögen europäisches Design weniger und die Europäer bzw. Deutschen möchten chinesisches Design noch nie. Das wäre an größer Imageschaden, wenn man dieses unpassende Design für die wesentlichen Märkte übernimmt.
Tt07 meint
Bleibt zu hoffen, dass es so kommt und das „altbackene-0815-hoppla-zur Seite-jetzt komm ich“ Design abgelöst wird.
South meint
Ja, wirklich? Lassen wir doch den Kunden entscheiden, ob er günstiger Preise und 800V Technik dem deutschen Design vorzieht…
brainDotExe meint
Tt,
Da Audi kein „altbackene-0815-hoppla-zur Seite-jetzt komm ich“ Design hat, kann es auch nicht abgelöst werden.
Audi hat die letzten Jahre wirklich viele schöne Autos gebracht. Besonders der R8 und A4 sind hervorzuheben. Natürlich gibt’s da auch negative Ausnahmen, der A6 e-Tron zum Beispiel.
brainDotExe meint
South
Für 30.000€ wirst du, wenn er denn überhaupt kommt, den China Audi hierzulande nicht bekommen.
Abseits davon, ja den meisten Leuten ist Design wichtiger als 800V.
South meint
Nö, dem ist nachweislich nicht so, denn es gibt einen Markt wo beide Modelle in Konkurrenz zueinander stehen. In China. Da sind die Absatzzahlen der deutschen Autos mit alter Technik bereits unter Druck, deshalb gibt es ja das neue Modell. Der Kunde soll entscheiden dürfen und nicht eine künstliche Marktbarriere.
brainDotExe meint
Doch, dem ist wahrscheinlich in Deutschland so.
Denn hierzulande gibt es bereits Modelle deutscher Marken (mit aktueller Technik) und ansprechendem Design, sowie günstigere Modelle chinesischer Hersteller mit weniger ansprechendem Design.
Was sich hierzulande besser verkauft ist bekannt.
South meint
Kann man leicht behaupten, wenn die Konkurrenz mit 20% Zöllen belegt ist. Ich mein, was soll denn das rumgeschwurble. Wenn die Kunden sich eh für das Design entscheiden, dann nur her mit den chinesischen Versionen der deutschen Hersteller ohne Zölle… und natürlich dann auch der chinesischen Hersteller ohne Zölle…
RudiFaehrtTesla meint
Hast Du Angst, dass die Audi-Designabteilung endlich abgewickelt wird?
brainDotExe meint
Ich glaube nicht, dass die China Designabteilung von Audi deswegen abgewickelt wird, denn für den Zielmarkt scheint das Design des China Audi ja zu passen, nur nicht für unseren Geschmack als Europäer bzw. Deutsche.
ID.alist meint
Nö.
M. meint
Dagegen.
In der EU bauen, um hier ohne Zölle zu verkaufen, das ist (eine) meine(r) Anforderung(en) an jeden Hersteller, gleich welcher Herkunft.
F. K. Fast meint
Seh ich auch so. Auch bei anderen Produkten (Textilien, Elektronik) wäre ich dafür, dass diese hier produziert werden. Es kann nicht sein, dass a) hier Arbeitsplätze verloren gehen, und b) wir von der Not anderer Völker durch billige Produkte profitieren, die die Leute dort sich nicht leisten können. Das Geschäftsmodell „am anderen Ende der Welt billig produzieren und hier teuer verkaufen“ ist unmoralisch, weil es nicht umgekehrt funktioniert.
Andi EE meint
Das ist exakt Schema Trump.
CJuser meint
Da bin ich ganz bei dir! Damit sorgen wir nur weiter für Arbeitsplatzabbau in der EU. Zudem ist es auch aus ökologischer Betrachtung richtig und wichtig!
South meint
Du bist nur dagegen, weil du in der Branche arbeitest. Warst du auch dagegen, als die Produktion deiner Schuhe, Fernseher, Smartphone, PV undundund nach China verlagert worden ist? Es hilft alles nix. Die Kunden würden trotz etwas höherer Preise auch heimische E Autos kaufen, aber nicht, wenn die Technik alt ist und der Preisunterschied einfach viel zu hoch ausfällt …
TomTom meint
Privilegien nur weil VW draufsteht?
Dann sollen sie die Zölle für alle in China gebauten Autos streichen damit es endlich zu der lang prophezeiten bzw. gewünschten Schwemme der bezahlbaren Fahrzeuge kommt.
Wenn der eine oder andere europäische Hersteller dann hops geht ist das halt so.
Man muss schauen wie man als kleiner Bürger mit dem Ars.. an die Wand kommt.
Und kommt jetzt nicht wieder mit Wirtschaftszusammenbruch – wer nur mit Sonderregelungen überleben kann sollte die Tür schon lang zusperren.
Die Kohle die da abgegriffen wird versandet eh in dunklen Kanälen und kommt nicht dort an wo sie eigentlich hingehört…
Andi EE meint
Entfernt. Bitte bleiben Sie sachlich. Danke, die Redaktion.
Aztasu meint
Da kann man nur laut lachen. Bilde dich mal weiter wie der Protektionismus in den USA ausgestaltet ist und wie US-Konzerne seit Jahrzehnten darum betteln. Dazu dann gleich mal die industriepolitische Strategie Chinas nachlesen. Das Europa sich schützen muss um bei dem einseitigen Spiel der Großmächte nicht den kürzeren zu ziehen sollte selbst für einfachste Gemüter verständlich sein.
Teilweise entfernt. Bitte bleiben Sie sachlich. Danke, die Redaktion.
Andi EE meint
Ihr subventioniert einfach im XXL-Stil, überall sind versteckte Staatshilfen in euren Firmen drin, da ist es klar, dass sich die Gegenseite mit Zöllen schützen muss. Das Märchen mit den technisch überlegenen Produkten redet ihr euch selber ein.
M. meint
Wer sind die Chinesen, mit denen zu gerade redest?
Almöhi meint
Wenn du das sagst, dann muss es ja stimmen. Denn der Andi hat ja nicht nur eine Meinung, sonder vor allem immer Recht!
Andi EE meint
Ich halte nur etwas gegen eure Propaganda. 🥳
Almöhi meint
Häh, dachte bei dir darf jeder seine Meinung sagen?
Oder geht es am Ende nicht um Meinungen, sondern nur darum das du allein Recht hast?
Andi EE meint
Ich verbiete dir deine Meinung nicht. Du sonderst deine Meinung ab, ich meine. Was ist dein Problem?
Hier darf jeder Musk quasi als Goebbels bezeichnen, das geht problemlos durch die Moderation. Stell dir mal vor, wenn ich das in Zusammenhang mit euren CEOs zitieren würde, was wäre wohl das Resultat?
Kasch meint
Entfernt. Bitte bleiben Sie sachlich. Danke, die Redaktion.