EU könnte Zölle auf in China gebaute Volkswagen-Elektroautos streichen

Seit Ende 2024 erhebt die Europäische Union höhere Zölle auf in China gebaute Elektroautos. Brüssel begründet das mit den mutmaßlich marktverzerrenden hohen Subventionen der chinesischen Regierung. Davon sind auch europäische Unternehmen betroffen, die in der Volksrepublik produzieren. Für den Volkswagen-Konzern könnte es bald eine Erleichterung geben.

Die Volkswagen-Tochter Seat mit der Marke Cupra, deren vollelektrisches SUV Tavascan im Werk des Konzerns in Anhui in China hergestellt wird, hat laut der Nachrichtenagentur Reuters davor gewarnt, dass der Zoll eine ernsthafte Bedrohung für ihr Geschäft darstellt. Die EU-Kommission habe nun mitgeteilt, dass sie die für Volkswagens China-Stromer anfallenden Zölle überprüft. Das Unternehmen hoffe, dass die Zölle durch eine jährliche Importquote und einen Mindestpreismechanismus ersetzt werden.

Die EU-Kommission erklärte Reuters zufolge, sie habe ein Verpflichtungsangebot von Volkswagen Anhui erhalten und werde nun prüfen, ob dieses akzeptabel und praktikabel ist. Volkswagen Anhui und Seat hätten „intensiv daran gearbeitet, sicherzustellen, dass der Vorschlag alle Anforderungen erfüllt“, sagte ein Sprecher von Seat.

Wenn der Vorschlag angenommen wird, könnte die EU-Kommission laut einer Unternehmenserklärung innerhalb weniger Monate eine Befreiung von dem 20,7-prozentigen Zoll gewähren. Das Volkswagen-Werk in Anhui ist ein Joint Venture, an dem die chinesische JAC Automobile Group die Mehrheit hält.

Auch für andere Autohersteller, darunter chinesische, könnte es ein Entgegenkommen geben. Vor der Aktivierung der für die Unternehmen unterschiedlich hohen Strafzölle waren stets nur zehn Prozent bei Einfuhr in die EU fällig. Die EU-Kommission erklärte im April, dass sie mit Peking darüber einig sei, anstelle von Zöllen die Festlegung von Mindestpreisen für in China hergestellte E-Autos zu prüfen. Solche Mindestpreise müssten aber ebenso wirksam und durchsetzbar sein wie Zölle.