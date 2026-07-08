BMW iX3 und Zeekr 7GT holen 5 Sterne in neuen Euro-NCAP-Tests

Euro NCAP hat seine 2026-Protokolle für die Bewertung der Fahrzeugsicherheit eingeführt. Es handelt sich laut dem Crashtest-Programm um die umfassendste Überarbeitung des Test- und Bewertungssystems seit Jahren. Die neuen Verfahren legen stärkeres Gewicht auf intuitive und wirksame Fahrerassistenzsysteme, Unfallvermeidung, Insassenschutz für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen sowie Sicherheit und Versorgung nach einem Unfall.

Als erste Fahrzeuge unter den neuen Verfahren wurden der BMW iX3 und der Zeekr 7GT bewertet. Beide Elektroautos erreichten die Höchstwertung von fünf Sternen. Die Ergebnisse zeigen den Verantwortlichen zufolge, dass europäische und chinesische Hersteller sich an die anspruchsvolleren Prüfprotokolle angepasst haben.

Die neuen Tests folgen den vier Stages of Safety (Sicherheitsstufen): Safe Driving (sicheres Fahren), Crash Avoidance (Unfallvermeidung), Crash Protection (Unfallschutz) und Post Crash Safety (Sicherheit nach dem Unfall). Bewertet wird damit, wie ein Fahrzeug Fahrer und Passagiere unterstützt, Gefahren erkennt und Unfälle verhindert oder mindert, Insassen und andere Verkehrsteilnehmer schützt sowie Rettungskräfte nach einem Unfall unterstützt. Euro NCAP bezeichnet dieses Verfahren als die bisher vollständigste Methode zur Bewertung moderner Fahrzeugsicherheit.

Der BMW iX3 50 xDrive, ein großes elektrisches SUV mit 2285 Kilogramm Leergewicht, erreichte in Safe Driving 73 Prozent. Positiv hervorgehoben werden physische Bedienelemente für Blinker, Warnblinker, Hupe, Scheinwerfer und Gangwahl. Die Fahrerüberwachung erkannte bei den Tests physiologische Müdigkeit und Beeinträchtigung wirksam, zeigte aber geringere Sensitivität bei kurzfristiger visueller Ablenkung.

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Bei der Unfallvermeidung kommt der iX3 auf 83 Prozent. Die autonome Notbremsung übertraf die neuen Anforderungen und zeigte gute Minderungsfähigkeiten bei Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Szenarien, Abbiegesituationen an Kreuzungen und Motorrad-Kollisionspfaden. Beim Crashschutz erreichte der neue Elektro-BMW 86 Prozent, darunter volle Punktzahl in allen Seitenaufprallbewertungen. Bei Post Crash Safety erzielte der iX3 95 Prozent.

Der Zeekr 7GT Privilege AWD, ein großes elektrisches Familienauto mit 2405 Kilogramm Leergewicht, erreichte in Safe Driving 79 Prozent. Sein Fahrerüberwachungssystem erhielt die volle Punktzahl für akute visuelle Ablenkung sowie Müdigkeit und Schläfrigkeit. Viele Funktionen werden über einen zentralen Touchscreen statt über physische Schalter bedient, was zu einer schwachen Bewertung bei den allgemeinen Fahrzeugbedienelementen führte.

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In Crash Avoidance erzielte der 7GT 89 Prozent. Seine Assistenzsysteme reagierten und arbeiteten gut, die autonome Notbremsung zeigte in mehreren Risikoszenarien nahezu fehlerfreie Ausführung. Beim Crashschutz erreichte das chinesische Modell 93 Prozent, bei Post Crash Safety wie der BMW iX3 95 Prozent. Punkte verlor der Elektro-Zeekr nur, weil die TPS-eCall-Funktion nicht die Maximalwertung erreichte.

„Die neuen Euro-NCAP-Prüfverfahren wurden sowohl als Reaktion auf das Feedback der Verbraucher als auch als Reaktion auf die sich weiterentwickelnden technischen Möglichkeiten und technologischen Innovationen eingeführt“, erklärt Aled Williams, Programme Director Euro NCAP. „Die Fünf-Sterne-Bewertungen des BMW iX3 und des Zeekr 7GT zeigen, dass Automobilhersteller Modelle entwickeln können, die in vielerlei Hinsicht sicher sind – angefangen bei der einfachen, aber wichtigen Ausstattung mit physischen Schaltern und Tasten bis hin zur Art und Weise, wie sich die Fahrerassistenzsysteme auf den Fahrer abgestimmt anfühlen, anstatt ihm im Weg zu stehen.“