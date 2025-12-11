Elektrischer Renault 4 mit Allradantrieb könnte in Serie gehen

Renault hat im Mai mit dem Renault 4 Savane 4×4 Concept (Artikelbild) ein Showcar „für stilvolle Entdeckungsreisen“ präsentiert. Die robuster ausgelegte Allrad-Version des als Elektroauto neu aufgelegten Renault 4 könnte laut einem Bericht in Serie gehen.

In den 1950er-Jahren wurde der Name Savane als Synonym für Entdeckungsreisen verwendet und schmückte 1986 eine für Abenteuer bereite Version des Renault 4. Mit dem Konzept Renault 4 Savane 4×4 kehrte die Modellbezeichnung in diesem Jahr zurück. Die Freigabe des Entwurfs für die Serie stehe kurz bevor, schreibt nun Autocar. Das Autoportal hat den aktuellen Stand an einem Strand in Dänemark getestet und berichtet, dass das Allrad-Elektroauto wie frisch aus der Fabrik wirke und für die Renault-Showrooms bereit sei.

Die Bodenfreiheit des vor etwa einem halben Jahr vorgestellten Renault 4 Savane 4×4 Concept ist um 15 Millimeter höher als beim seit diesem Jahr erhältlichen neuen Renault 4 E-Tech Electric. Hinzu kommen spezielle Reifen vom Typ Goodyear UltraGrip Performance+ der Größe 225/55 auf 18 Zoll großen Savane-Felgen und eine zu beiden Seiten um 10 Millimeter verbreiterte Spur vorne und hinten.

Vor allem aber besitzt der Renault 4 Savane 4×4 Concept einen zweiten Elektromotor an der Hinterachse und verfügt damit über einen permanenten Allradantrieb. „Dieser hilft auf schlammigen, schneebedeckten und unbefestigten Wegen, aber auch dort, wo echte Offroad-Fähigkeiten erforderlich sind“, hieß es im Mai. Damit zeige das Showcar das Potenzial der Plattform AmpR Small für ein vollelektrisches Kleinwagen-Modell mit Allradantrieb. Technische Daten verrieten die Franzosen bisher nicht.

Was die Produktionschancen des Modells angeht, so gibt Renault gegenüber Autocar an, den Markt für kompakte Vollstromer mit Allradantrieb zu prüfen und zu glauben, eine Nische gefunden zu haben. Die Marke sehe die größte Attraktivität für den Renault 4 4×4 Savane in Nordeuropa und den schneereicheren mitteleuropäischen Ländern wie Österreich, der Schweiz und Norditalien.