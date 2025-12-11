Lucid plant drei Mittelklasse-Elektroautos auf neuer Plattform

Nach dem Start der Edellimousine Air bringt das US-Elektroauto-Startup Lucid derzeit mit dem Luxus-SUV Gravity seine zweite Baureihe auf den Markt – auch in Deutschland. Parallel ist ein erstes von mehreren geplanten mittelgroßen Modellen für umfangreicheres Wachstum in Arbeit. Dazu gibt es nun neue Informationen.

Finanzchef Taoufiq Boussaid verriet bei einer Branchenkonferenz in den USA mehr zur neuen Mittelklasse-Plattform der Marke. Die Architektur werde „drei verschiedene Autos mit drei verschiedenen Dachformen“ unterstützen, erklärte der Manager. Die erste Plattform für mehrere Lucid-Modelle werde die Kosten senken und die Skalierbarkeit erleichtern.

Die geplanten Mittelklasse-Modelle zielten auf einen anderen Markt ab, seien aber weiter Premiumprodukte, „weil das die DNA des Unternehmens ist“, so Boussaid. Der Finanzchef kündigte an, dass die Volumenmodelle „im Herz des Marktes“ positioniert würden, zum Preis von um die 50.000 US-Dollar vor Steuern (ca. 42.700 Euro).

Die nächsten Elektroautos von Lucid werden erschwinglicher sein, aber die größte Herausforderung bestehe darin, zu einem niedrigeren Preis „etwas zu entwickeln, das in Bezug auf Haptik und Fahrgefühl den Modellen Air und Gravity entspricht“, sagte Boussaid. Das erste Fahrzeug auf Basis der neuen Mittelklasse-Plattform soll ein SUV-Crossover sein, gefolgt von einer robusteren, vom Gravity X Concept beeinflussten Version. Das dritte Modell könnte Berichten zufolge eine Limousine im Stil des Tesla Model 3 sein.

Lucid will zunächst Ende 2026 oder 2027 mit dem Bau der mittelgroßen Plattform in Saudi-Arabien beginnen. Im Jahr 2029 soll die volle Kapazität erreicht werden, dann dürfte die Produktion auch im Stammwerk in den USA im Bundesstaat Arizona erfolgen.

In der Zwischenzeit konzentriert sich Lucid darauf, die Nachfrage nach dem SUV Gravity zu befriedigen. Boussaid sprach von einer „konstanten und sehr erfreulichen Verbesserung des Marktanteils“. Lucid sehe „sehr ermutigende Anzeichen” in Bezug auf mehr in den Showrooms vorbeischauende Kunden und Probefahrten. „Das vierte Quartal könnte ein gutes Quartal für uns werden.”