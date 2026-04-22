Renault gibt Ausblick auf Renault 4 Roland-Garros E-Tech elektrisch

Renault tritt 2026 zum fünften Mal in Folge als Premium-Partner der Roland-Garros French Open auf. Während des Tennisturniers vom 18. Mai bis zum 7. Juni 2026 im Pariser Stade Roland-Garros präsentiert das Unternehmen unter anderem den neuen Renault 4 Roland-Garros E-Tech elektrisch. Die Serienversion soll ab Herbst 2026 erhältlich sein.

Das zunächst präsentierte Showcar des Renault 4 Roland-Garros E-Tech elektrisch ist in Arktis-Weiß lackiert und trägt mehrere individuelle Designelemente. Genannt werden schwarze A-Säulen und Dachholme, silberne Zierleisten an den vorderen Kotflügeln mit Roland-Garros-Emblem sowie 18-Zoll-Räder „Parisienne“ in Schwarz mit Diamantschliff und Rauchlack-Finish.

Hinzu kommen Radnaben in Terrakotta-Braun sowie Stoßfängerverkleidungen vorne und hinten in derselben Farbe. Präsentiert wird das Showcar in der Version „Plein Sud“ mit elektrisch betätigtem schwarzem Stoffdach. Das Dach bietet eine Öffnung von bis zu 92 Zentimetern Länge und 80 Zentimetern Breite.

Im Innenraum sind hellgraue Sitzbezüge aus vollständig recyceltem Material verbaut. Ihr grafisches Gewebe erinnert an technische Sportbekleidung, die Polsterung weist offene Webstrukturen auf, besonders im Bereich des „H“ der vorderen Rückenlehnen. Die seitlichen Stützen und die Armlehne sind mit blauem, veredeltem Textil bezogen, die Rückenlehnen der Vordersitze tragen ein heißgeprägtes Roland-Garros-Logo.

Stoffeinlagen aus dem Sitzmaterial finden sich auch an den Türverkleidungen und an der unteren Armaturentafel. Dort werden sie mit blauem Stoff und einer kleinen französischen Flagge kombiniert. Zudem gibt es an der Armaturentafel eine vertikale Leiste in eloxierter Metallfarbe mit hinterleuchteter Fläche, auf der „Roland Garros Paris“ steht.

Der „E-Pop Shifter“ ist dem Griff eines Tennisschlägers nachempfunden und trägt am Ende ein Roland-Garros-Logo. Ergänzt wird das Interieur durch eine sandfarbene induktive Smartphone-Ladeschale in der Mittelkonsole, sandfarbene Fußmatten mit R4-Logo sowie Einstiegsleisten aus gebürstetem Aluminium mit dem Schriftzug „Roland Garros Paris“ und der Grafik des Andreaskreuzes, die von der Architektur des Stadions inspiriert ist.

Zur Gestaltung des Modells sagt die Direktorin Design Projects der Marke Renault Paula Fabregat-Andreu: „Mit seiner sportlich-schicken Interpretation und seiner Material- und Farbwahl vermittelt das Showcar Renault 4 Roland-Garros E-Tech elektrisch die Atmosphäre des Turniers.“ Das gilt auch für die schon im letzten Jahr eingeführte Roland-Garros-Version des Renault 5 E-Tech elektrisch.