Renault 4 E-Tech elektrisch als „Plein Sud“ ab 36.300 Euro bestellbar

Der Renault 4 E-Tech elektrisch kann jetzt auch mit einem Stoff-Faltdach bestellt werden. Die neue Ausführung „Plein Sud“ ist in Kombination mit der Ausstattungslinie Techno ab 36.300 Euro und mit der Ausstattungslinie Iconic ab 38.300 Euro erhältlich.

Der Name „Plein Sud“ bedeutet so viel wie „Richtung Süden“ und soll an den historischen Renault 4 Plein Air erinnern, der ab Ende der 1960er-Jahre auf europäischen Straßen unterwegs war. Bei diesem Fahrzeug wurden die Türen, das Dach und die Heckklappe komplett durch ein einfaches Stoffdach ersetzt. „Obwohl der neue Renault 4 E-Tech elektrisch Plein Sud dieses Konzept nicht ganz so weit treibt, bietet er mit seinem elektrisch betriebenen Stoffdach ein echtes Open-Air-Erlebnis“, heißt es von den Franzosen.

Das schwarze Stoffdach ist auch ein markantes Designmerkmal, das dem Renault 4 einen anderen Look verleiht. Um die Öffnung so breit wie möglich zu gestalten, wurde das Stahldach bis an die äußerste Seite entfernt, so dass auch die Dachreling entfällt. Zudem ist die ansonsten auf dem Fahrzeugdach platzierte Antenne nun in die Heckscheibe integriert. Da der Renault 4 von Anfang an für die Ausführung mit Stoffdach konzipiert worden sei, hat diese Modifizierung laut dem Hersteller keine wesentlichen Auswirkungen auf die Hauptmerkmale des E-Autos. So bleibe die Kopffreiheit beispielsweise mit 906 Millimetern vorn und 813 Millimetern hinten nahezu unverändert (886 mm vorn und 853 mm hinten mit herkömmlichem Dach).

Renault griff bei der Entwicklung auch auf das Know-how seiner Partnerunternehmen Webasto und Haartz zurück. „Das Stoffdach des Plein Sud verfügt über eine Innenverkleidung, die für hervorragende Geräuschdämmung und Abdichtung sorgt, ohne dabei Kompromisse beim Gewicht einzugehen, denn die tragenden Teile des Daches bestehen aus Kunststoff statt aus Metall“, erklärt Renault. „Zudem lässt sich das Verdeck beim Öffnen in drei statt in die üblichen vier Teile zusammenfalten. Dadurch wird das Gesamtgewicht reduziert und gleichzeitig die Effizienz gesteigert. Die Akustik im Innenraum wurde bei geschlossenem Dach durch eine dicke Stoffbespannung und bei geöffnetem Dach durch einen Deflektor optimiert, der die Fahrgeräusche von außen dämpft.“

„Um den Passagieren in der ersten und auch in der zweiten Sitzreihe ein echtes Cabrio-Gefühl und eine möglichst freie Sicht zu ermöglichen, musste die Dachöffnung so groß wie möglich gestaltet werden“, heißt es weiter. In Zusammenarbeit mit den Partnerunternehmen habe man beim Plein Sud „hervorragende Werte von 92 Zentimetern in der Länge und 80 Zentimetern in der Breite“ erreicht.

Das Stoffdach lässt sich je nach Bedarf per Knopfdruck am Fahrzeugschlüssel oder neben dem Innenspiegel sowie per Sprachbefehl über den Avatar Reno in verschiedenen Zwischenpositionen öffnen.

Neue Fahrassistenzsysteme, kürzere Ladezeiten

Parallel zum Bestellstart des Renault 4 E-Tech elektrisch Plein Sud erhält die gesamte Modellreihe ein technisches Update. Zu den Neuerungen zählen ein Fahrerüberwachungssystem, das mithilfe einer Kamera in der A-Säule Ermüdungserscheinungen oder Ablenkungen der Fahrerin oder des Fahrers erkennt. Auf diese Weise wird die Aufmerksamkeit auch in den sogenannten „Safety Score“ einbezogen, der nach jeder Fahrt angezeigt wird.

Neu an Bord ist außerdem ein Notbremsassistent, der bei Inaktivität des Fahrers das Elektroauto bis zum Stillstand abbremst. Der Eco-Driving-Assistent arbeitet nun zudem vorausschauend und analysiert anhand von Kartendaten die vor ihm liegende Strecke. Er warnt etwa vor Kurven, Kreisverkehren oder Hindernissen, sodass die Fahrerin oder der Fahrer vom Pedal gehen kann, um Energie zu sparen und gleichzeitig die Sicherheit zu erhöhen.

Eine weitere Verbesserung ist ein neuer Service, bei dem Kunden drei Jahre lang oder bis zum Ende ihres Vertrags mit der Renault-Tochter Mobilize Financial Services (mit Ausnahme von klassischen Finanzierungskrediten) zwei Gigabyte Datenvolumen pro Monat erhalten. Dies soll den täglichen Bedarf für die beliebtesten Apps im Fahrzeug decken und beispielsweise bis zu 40 Stunden Musikstreaming (in normaler Qualität) oder bis zu drei Stunden Videostreaming pro Monat entsprechen.

Um die Batteriebeheizung besser steuern zu können, kommt ein neuer Wasser-Wasser-Wärmetauscher zum Einsatz. Dieser verkürzt den Angaben zufolge die Ladezeiten bei kalten oder extrem niedrigen Temperaturen zwischen 0 °C und -20 °C „erheblich“. Selbst wenn die Fahrzeit zuvor weniger als zehn Minuten betrug, dauern Ladevorgänge von 15 auf 80 Prozent dank der neuen Technik bei Temperaturen um den Gefrierpunkt statt einer Stunde nun 50 Minuten, so Renault. Bei Temperaturen von -20 °C betrage die Ladezeit 1:10 statt 1:45 Stunden. Und wenn die Fahrzeit zuvor mehr als eine Stunde betragen habe, verkürzten sich die Ladezeiten noch weiter auf 40 beziehungsweise 50 Minuten.