Studie: Elektroauto-Leasing pusht 2025 die Mobilitätswende

Zum Jahresende hat das Portal LeasingMarkt.de den „Leasing-Rückspiegel 2025“ veröffentlicht. Der eigenen Angaben nach Deutschlands größte Online-Automarkt für Leasing wertet in der Datenanalyse die Präferenzen der monatlich mehr als zwei Millionen Nutzer aus und zeigt, welche Fahrzeuge, Antriebsformen und Konditionen im Leasing in diesem Jahr besonders gefragt waren. Dabei zeigt sich deutlich: Elektroautos stoßen im Leasingmarkt auf weit größeres Interesse als im bundesweiten Neuwagenmarkt.

2025 habe unterstrichen, welche zentrale Rolle Leasing für den Handel bei der Vermarktung von Elektrofahrzeugen spielt, so das Portal. Von Januar bis Oktober 2025 habe der Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge bei den Neuwagen-Anfragen auf LeasingMarkt.de bei 33 Prozent gelegen. Im bundesweiten Durchschnitt entfielen laut Kraftfahrt-Bundesamt im gleichen Zeitraum lediglich 18,4 Prozent der Neuzulassungen auf BEVs, also Fahrzeuge mit ausschließlich elektrischer Energiequelle, einschließlich Leasingfahrzeuge.

Damit sei das Interesse an Elektroautos unter Leasingnehmern nahezu doppelt so hoch wie im Gesamtmarkt. Viele Autofahrer zögerten nach wie vor beim Kauf von E-Autos. Die Gründe reichten dabei von hohen Preisen bis zur Unsicherheit über die Batterielebensdauer. Leasing biete die Möglichkeit, den Umstieg von Verbrennern auf E-Autos flexibel und risikoarm auszuprobieren, so das Portal.

Verbrenner führen den Markt an, E-Autos holen weiter auf

Trotz der zunehmenden Dynamik bei E-Autos dominierten 2025 weiterhin die Verbrenner. Mit einem Anteil von 52,4 Prozent blieben Benziner, bezogen auf alle Neu- und Gebrauchtwagen-Anfragen bei LeasingMarkt.de, die am häufigsten gewählte Antriebsform im Leasing.

Elektrofahrzeuge festigten jedoch ihre Position als stärkste Alternative. Ihr Anteil stieg 2025 auf 27,2 Prozent (Neu- und Gebrauchtwagen). Verglichen mit 24 Prozent im Vorjahr zeigt sich damit ein moderater, aber erkennbarer Zuwachs. Mit einer durchschnittlichen Monatsrate von 297 Euro sind E-Autos zwar etwas kostspieliger im Leasing als Benziner. Der Leasingfaktor ist bei beiden Antriebsarten jedoch vergleichbar (0,60 für Benziner vs. 0,61 für E-Autos). Dieser Faktor setzt die monatliche Rate ins Verhältnis zum Fahrzeugpreis und macht unterschiedliche Leasingangebote vergleichbar. Somit lagen Stromer kostentechnisch auf einem wettbewerbsfähigen Niveau.

Deutlich weniger gefragt waren Diesel (11,5 %) und Hybride (8,7 %). Beide Antriebskategorien lagen preislich über dem Marktdurchschnitt, mit Dieselfahrzeugen bei 390 Euro sowie Hybriden bei 420 Euro. Alternative Antriebe wie Gas spielten 2025 kaum eine Rolle.

Die beliebtesten Elektroautos 2025

Im Ranking der gefragtesten E-Autos gab es klare Favoriten und deutliche Verschiebungen zum Vorjahr:

Fiat 500e: erneut die unangefochtene Nummer eins.

Cupra Tavascan: größter Aufsteiger des Jahres (+4,8 Prozentpunkte), neu auf Platz zwei.

Cupra Born: spürbarer Nachfragerückgang, vermutlich aufgrund höherer Monatsraten (+13 % zum Vorjahr).

Opel Grandland-e: erfolgreicher Neueinstieg dank besonders attraktiver Konditionen.

MG4: einziges Modell aus China in den Top-10.

„Das Jahr 2025 hat eindrucksvoll gezeigt, dass Leasing einer der wichtigsten Treiber der Mobilitätswende ist. Der Anteil an Elektro-Neuwagen auf LeasingMarkt.de liegt nahezu doppelt so hoch wie im bundesweiten Neuzulassungsmarkt. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, wie offen unsere Nutzer für elektrische Antriebe sind“, so Martin Teichmann, Geschäftsführer von LeasingMarkt.de. „Erfolgsmodelle wie der Fiat 500e und der Cupra Tavascan sowie Neueinsteiger wie der Opel Grandland-e zeigen, dass attraktive Konditionen und eine gute Verfügbarkeit entscheidend für den Markterfolg sind.“

Weitere Erkenntnisse