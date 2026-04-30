Nachfrage nach Elektroautos wächst weiter, zeigen Autoscout24-Daten

Daten von Autoscout24 zeigen, dass die Nachfrage nach Elektroautos in Deutschland weiter steigt und sich der Trend aus dem Jahresanfang auch im April 2026 fortgesetzt hat. Als zusätzlicher Booster neben der angekündigten Förderung werden gestiegene Kraftstoffpreise genannt. Besonders stark wächst das Interesse an elektrischen Neuwagen.
Zwischen Dezember 2025 und April 2026 nahm der Elektroanteil der Nachfrage in allen Segmenten deutlich zu, berichtet das Portal Autohaus unter Berufung auf Autoscout24. Im Neuwagen-Kauf stieg er von 16,1 auf 35,5 Prozent, im Neuwagen-Leasing von 27,0 auf 57,4 Prozent. Auch bei gebrauchten Fahrzeugen zeigte sich ein klarer Zuwachs.
Im Neuwagen-Leasing wurde im April ein markanter Wendepunkt erreicht: Erstmals entfielen mehr als die Hälfte aller Anfragen auf Elektroautos. Der Anteil stieg von 49,1 Prozent im März auf 57,4 Prozent. Auch beim Neuwagen-Kauf legte die Nachfrage weiter zu: Der Elektroanteil erhöhte sich innerhalb eines Monats von 30,2 auf 35,5 Prozent. „Die Zahlen zeigen klar: Elektromobilität gewinnt weiter an Breite und Relevanz“, sagt Andreas Jans, Vertriebsdirektor bei der Autoscout24-Tochter Leasingmarkt.de.
Auch gebrauchte Elektroautos wurden stärker nachgefragt. Im Gebrauchtwagen-Kauf stieg der Elektroanteil im April auf 8,0 Prozent, nach 6,4 Prozent im März und 3,8 Prozent zum Jahresanfang. Im Gebrauchtwagen-Leasing blieb der Elektroanteil trotz eines leichten Rückgangs mit 33,8 Prozent hoch, nach 36,8 Prozent im März, und lag damit weiterhin deutlich über dem Niveau vom Jahresanfang.
Mit der steigenden Nachfrage zeigten sich auch erste Preiseffekte. Gebrauchte Elektroautos kosteten im April im Durchschnitt rund 36.100 Euro und damit etwa sieben Prozent mehr als im März. Das war der dritte moderate Preisanstieg in Folge. Zugleich deutet die Entwicklung darauf hin, dass ein Teil der potenziellen Käufer vor einer Kaufentscheidung abwartet und Preise vergleicht.
Kommentare
David meint
Die Förderung hat wohl noch nicht so große Spuren hinterlassen. Denn im Grunde genommen kaufen die, die im Sinne der Förderung klare Fälle für 3000€ und mehr sind, sehr selten Neuwagen. Und unter den anderen sind vermutlich viele Edge Cases, für die man die genauen Förderichtlinien und die nachgewiesenen versteuerten Einkünfte noch einmal in Ruhe nebeneinander legen muss. Das wird sich aber ändern, wenn das besser geklärt ist und vor allen Dingen von VW die Vierlinge bestellbar sind.
Die Kraftstoffpreise sind dagegen ganz sicher ein Booster. Denn der Mensch neigt dazu, Verbrauchskosten beim Auto überzubewerten. War man bei früheren Preiserhöhung in diesem Bereich der Sache hilflos ausgeliefert, man konnte nur hoffen, dass es sich schnell normalisiert, schwindet da nach drei Monaten Krieg die Hoffnung. Aber dafür gibt es jetzt – anders als früher – einen Ausweg, das Elektroauto. Das Gute dabei ist, dass auch Gebrauchtwagen in den Fokus rücken. Sie sind verfügbar und günstig.
Future meint
Interessant wird es, wenn der Krieg ein paar Jahre weitergeht oder regelmäßig wieder neu aufflammt. Dieses Szenario könnte durchaus eintreten. Dann würde das ein sehr großer Booster für die Elektromobilität – sicherlich nicht nur in Deutschland.