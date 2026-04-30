Nachfrage nach Elektroautos wächst weiter, zeigen Autoscout24-Daten

Daten von Autoscout24 zeigen, dass die Nachfrage nach Elektroautos in Deutschland weiter steigt und sich der Trend aus dem Jahresanfang auch im April 2026 fortgesetzt hat. Als zusätzlicher Booster neben der angekündigten Förderung werden gestiegene Kraftstoffpreise genannt. Besonders stark wächst das Interesse an elektrischen Neuwagen.

Zwischen Dezember 2025 und April 2026 nahm der Elektroanteil der Nachfrage in allen Segmenten deutlich zu, berichtet das Portal Autohaus unter Berufung auf Autoscout24. Im Neuwagen-Kauf stieg er von 16,1 auf 35,5 Prozent, im Neuwagen-Leasing von 27,0 auf 57,4 Prozent. Auch bei gebrauchten Fahrzeugen zeigte sich ein klarer Zuwachs.

Im Neuwagen-Leasing wurde im April ein markanter Wendepunkt erreicht: Erstmals entfielen mehr als die Hälfte aller Anfragen auf Elektroautos. Der Anteil stieg von 49,1 Prozent im März auf 57,4 Prozent. Auch beim Neuwagen-Kauf legte die Nachfrage weiter zu: Der Elektroanteil erhöhte sich innerhalb eines Monats von 30,2 auf 35,5 Prozent. „Die Zahlen zeigen klar: Elektromobilität gewinnt weiter an Breite und Relevanz“, sagt Andreas Jans, Vertriebsdirektor bei der Autoscout24-Tochter Leasingmarkt.de.

Auch gebrauchte Elektroautos wurden stärker nachgefragt. Im Gebrauchtwagen-Kauf stieg der Elektroanteil im April auf 8,0 Prozent, nach 6,4 Prozent im März und 3,8 Prozent zum Jahresanfang. Im Gebrauchtwagen-Leasing blieb der Elektroanteil trotz eines leichten Rückgangs mit 33,8 Prozent hoch, nach 36,8 Prozent im März, und lag damit weiterhin deutlich über dem Niveau vom Jahresanfang.

Mit der steigenden Nachfrage zeigten sich auch erste Preiseffekte. Gebrauchte Elektroautos kosteten im April im Durchschnitt rund 36.100 Euro und damit etwa sieben Prozent mehr als im März. Das war der dritte moderate Preisanstieg in Folge. Zugleich deutet die Entwicklung darauf hin, dass ein Teil der potenziellen Käufer vor einer Kaufentscheidung abwartet und Preise vergleicht.