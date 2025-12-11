Daimler Truck baut halböffentliches Ladenetzwerk für E-Lkw auf: Erste Pilotkunden gestartet

Daimler Truck startet ein halböffentliches Ladenetzwerk unter der Marke TruckCharge. Bereits seit Anfang Oktober ist mit dem Transportunternehmen Wessels in Rhede in Nordrhein-Westfalen ein erster Pilotkunde in Betrieb. Im Dezember ist die Spedition Diez mit ihrem Ladepark in Dettingen unter Teck in Baden-Württemberg gefolgt.

Der offizielle Rollout in Deutschland und Österreich ist für das erste Quartal 2026 geplant, weitere europäische Märkte folgen im Laufe des Jahres. Bis 2030 soll das TruckCharge-Netzwerk mehr als 3.000 Schnellladepunkte in Europa umfassen.

Das neue Angebot „Semi-Public Charging“ ermöglicht es Unternehmen, ihre betriebseigenen Ladepunkte zu Zeiten ohne Eigenbedarf für externe Nutzer zu öffnen. Damit sollen zusätzliche Einnahmen für Betreiber und ein flächendeckenderes Truck-Ladenetz für die Branche geschaffen werden.

Als Initiator und Treiber des TruckCharge Netzwerks bringt Daimler Truck die relevanten Akteure zusammen und ermöglicht den Zugang zu einer europaweiten Plattform für Planung, Buchung, Reservierung und Bezahlung von Ladevorgängen. Die operative und technische Umsetzung erfolgt aus einer Hand durch den Technologiepartner Spirii, einem Unternehmen der Edenred-Gruppe, der eine E-Mobilitäts-Plattform bereitstellt, darunter ein Charge Point Management System (CPMS) für Depotbetreiber, eine eMobility Service Provider (eMSP)-Lösung für Flotten sowie eine Lade-App für Fahrer.

„Mit Semi-Public Charging schaffen wir eine Lösung, die unseren Kunden und Partnern echten Mehrwert bietet. Wir verbinden die Vorteile eigener Ladeinfrastruktur mit der Möglichkeit, diese effizienter zu nutzen und gleichzeitig die Verfügbarkeit für die gesamte Branche zu erhöhen“, so Alexander Müller von Mercedes-Benz Trucks. „Unser Ziel ist es, den Einstieg in die Elektromobilität für Speditionen und Transportbetriebe so einfach wie möglich zu gestalten. Indem wir bestehende Ressourcen besser auslasten, senken wir die Kosten für Betreiber und schaffen zusätzliche Einnahmequellen. Gleichzeitig tragen wir dazu bei, die dringend benötigte Ladeinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge schneller auszubauen. Das ist ein entscheidender Schritt, um die Transformation des Transportsektors hin zu emissionsfreien Lösungen voranzutreiben.“

Tore Harritshøj, CEO und Mitgründer von Spirii, ergänzt: „Der gravierende Mangel an Lademöglichkeiten für schwere Nutzfahrzeuge ist eines der größten Hindernisse für die breite Elektrifizierung des Transportsektors. Umso erfreulicher ist es, dass Daimler Truck ein halböffentliches Netzwerk für die gesamte Branche etabliert. Wir bei Spirii sind stolz darauf, unser Know-how für intelligente Ladelösungen einzubringen, um den Rollout des TruckCharge Netzwerks zu unterstützen und die Umstellung auf elektrischen Transport zu beschleunigen.“