Ford Pro bietet Ranger 2026 auch als Plug-in-Hybrid aufgewertet an

Ford Pro wertet die Baureihe Ranger auf. Europas meistverkaufter Pick-up geht mit Neuerungen bei Design, Leistungsfähigkeit, Technologie und Sicherheit in die nächste Runde des Modellzyklus. Die Auslieferungen an Kunden sollen im Mai 2026 beginnen.

Der Ranger Plug-in-Hybrid (PHEV) steht künftig auch in den Varianten Platinum und Limited zur Wahl. Die beiden Ausstattungslinien ergänzen die bisherigen Versionen XLT, Wildtrak und MS-RT. Zudem bietet der Hersteller jetzt auch für den Ranger PHEV das teilautomatisierte Assistenzsystem Ford BlueCruise an. Damit ermöglicht er als erstes Fahrzeug seines Segments legal das „freihändige“ Fahren auf Autobahnen.

Der überarbeitete Auftritt aller Ranger-Versionen zeichnet sich durch dunklere Design-Merkmale an der Karosserie und im Innenraum aus. Aus technischer Sicht profitieren Ranger-Fahrer fortan von einem zentralen 12-Zoll-Touchscreen sowie der konfigurierbaren, digitalen Instrumententafel im 12,4-Zoll-Format. Beide Displays gehören künftig in allen Modellvarianten zur Serienausstattung. Hinzu kommt der neue Trailer Theft Alert. Dieses Sicherheitsmerkmal alarmiert den Besitzer durch eine Mitteilung in der Ford-App, wenn der Anhänger von der Zugvorrichtung entfernt wird.

Der Anfang 2025 neu eingeführte Ranger Plug-in-Hybrid stellt 207 kW (281 PS) und ein maximales Drehmoment von 697 Nm bereit – kein Serien-Ranger bietet mehr. Hinzu kommt eine rein elektrische Reichweite von bis zu 43 Kilometern. 3.500 Kilogramm Anhängelast und fast eine Tonne Zuladung sind mit dem permanenten, elektronisch geregelten Allradantrieb möglich. Alternativ lässt sich der Ford Ranger mit einem Turbodiesel ordern.

Je nach Serie können Kunden ihren neuen Ranger mit Matrix-LED-Frontscheinwerfern, 360-Grad-Umfeldbeleuchtung, zehnfach elektrisch verstellbaren, beheizbaren und belüfteten Vordersitzen sowie dem Anhänger-Rückfahr-Assistenten ausstatten. In der Topversion Ranger Platinum gehören diese Merkmale zum Serienumfang. Sämtliche Ranger-Varianten bieten künftig das Infotainment- und Navigationssystem Ford Sync 4A mit 12 Zoll großem Hochformat-Touchscreen sowie die konfigurierbare, digitale 12,4-Zoll-Instrumententafel.

Zu den Preisen des aufgewerteten Ranger schweigt Ford noch. Die bisherige Plug-in-Hybridversion kostet hierzulande ab 55.442,10 Euro.