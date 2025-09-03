Ford Ranger und E-Tourneo Custom nun auch als MS-RT-Versionen verfügbar

2024 hat Ford den Ranger MS-RT und den Transit Custom MS-RT vorgestellt. Nun wird die MS-RT-Modellfamilie um die elektrifizierte Version des Ranger und den vollelektrischen E-Tourneo Custom erweitert. Sie sind ebenfalls in Zusammenarbeit des globalen Ford-Teams mit den Spezialisten von MS-RT (M-Sport Road Technology) entstanden, einer Ausgründung von M-Sport, des Rallye-Partners des Autoherstellers.

Mit muskulöser gestaltetem Karosseriedesign und speziellen Ausstattungsdetails zielen die neuen Modelle laut dem Anbieter „auf abenteuerlustige Kunden und Unternehmen, die auch mit ihren Firmenwagen ein Statement setzen wollen“.

Der Ranger MS-RT PHEV basiert auf der ersten Plug-in-Hybridversion der Pick-up-Baureihe von Ford Pro. Sie vereint die für den Pritschenwagen charakteristischen Vorteile wie hohe Nutz- und Zuglast sowie Geländegängigkeit mit einer rein elektrischen Reichweite und dem stärksten Drehmoment, das je ein Ford Ranger zu bieten hatte.

Der E-Tourneo Custom MS-RT profitiert von der Vielseitigkeit und den Komforteigenschaften für bis zu acht Passagiere der Baureihe – Eigenschaften, die Ford seit dem Vorjahr auch mit dem rein elektrisch angetriebenen E-Tourneo Custom bewirbt. Das Antriebsangebot beinhaltet auch eine leistungsstarke Plug-in-Hybrid-Version und EcoBlue-Diesel-Varianten für den Tourneo Custom MS-RT.

„Gemeinsam mit MS-RT hat Ford Pro unsere kompromisslosen Nutzfahrzeuge mit echten Motorsportattributen angereichert. Das Ergebnis sind Modelle wie der neue Ranger MS-RT Plug-in-Hybrid und der E-Tourneo Custom MS-RT – unwiderstehliche Angebote für Kunden, die ebenso flexibel wie vielseitig für die Arbeit oder ihre aktive Freizeit einsetzbare Wagen suchen, dabei aber auch großen Wert auf einen dynamischen Racing-Look legen“, so Brendan Lyne, Direktor Marketing und Sales bei Ford Pro Europa.

Erste Bestellungen für die beiden neuen MS-RT-Modelle nehmen die europäischen Ford-Händler im weiteren Jahresverlauf entgegen, die Auslieferungen sollen 2026 starten. Preise werden noch nicht genannt. Den Ranger bietet Ford derzeit regulär als Plug-in-Hybrid ab 44.690 Euro an, den Tourneo Custom rein elektrisch ab 75.565 Euro.

Der Ranger PHEV mit MS-RT-Spezifikationen

Mit einer Motorleistung von 207 kW (281 PS) und einem Drehmomentmaximum von 697 Newtonmeter (Nm) stellt die Plug-in-Version des Ranger so viel Zugkraft bereit wie kein anderes Serienmodell dieser Pritschenwagen-Baureihe zuvor. Der modulare Antriebsstrang des Ranger Plug-in-Hybrid MS-RT kombiniert einen 75 kW (102 PS) starken Elektromotor mit einem 10-Gang-Automatikgetriebe und einem 2,3 Liter großen EcoBoost-Benziner.

Die Batterie ermöglicht mit ihrer nutzbaren Speicherkapazität von 11,8 Kilowattstunden (kWh) eine rein elektrische Reichweite von bis zu 40 Kilometern nach WLTP-Norm. Sie lädt an einer Steckdose sowie während der Fahrt per Rekuperation oder über den Vierzylindermotor auf. Mit seinem permanenten, intelligent geregelten eAWD-Allradantrieb, einer zulässigen Anhängelast von bis zu 3,5 Tonnen und einer maximalen Zuladung von 1.000 Kilogramm empfiehlt sich der Plug-in-Pick-up für das Ziehen großer Boote oder den Transport von Baumaterialien und anderen Aufgaben.

Die MS-RT-Variante hebt sich insbesondere durch ihre Optik, die von extremen Ranger-Rennversionen inspiriert ist, von der Serienversion ab. Sofort erkennbar ist sie an Wabengrill und Splittern für die Frontpartie, der markanten Heckschürze mit integriertem Diffusorelement sowie spezifischen Seitenschwellern. Im Windkanal verfeinerte Luftleitelemente auf dem Kabinendach sowie auf der Heckklappe – der sogenannte Ducktail-Spoiler – sorgen speziell bei höheren Geschwindigkeiten für eine ausgeglichene Aero-Balance und verbessern die Fahrstabilität.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Zu den charakteristischen Kennzeichen zählen auch die Fahrwerksmodifikationen. Sie umfassen zum Beispiel ein verfeinertes Set-up mit angepassten Stoßdämpfern an der Vorderachse und die Tieferlegung der Karosserie um 40 Millimeter. Neben den Komforteigenschaften verbessert dies auch das Handling und ermöglicht präzisere Fahrwerksreaktionen sowie ein stabileres Kurvenverhalten.

Hinzu kommen eine verbreiterte Spur sowie 21 Zoll große, diamant-geschnittene Leichtmetallräder mit Niederquerschnittreifen des Formats 275/45 R21. Damit sie in die Radhäuser passen, wurden die Kotflügel jeweils um 40 Millimeter ausgestellt und mit kantigen Verbreiterungen versehen. Hierdurch legt die Fahrzeugbreite an der Vorder- und Hinterachse um 82 Millimeter zu. Die Außenfarben sind exklusiv den MS-RT-Modellen vorbehalten und umfassen neben dem neuen Turini Purple auch Fast Blue, Yellow Green und andere Farbtöne.

In der Doppelkabine des besonders dynamischen Ranger-PHEV-Modells ragen Sportsitze mit Eco-Wild- und Kunstlederbezug sowie Nähten in kontrastierendem Blau hervor. Die Passagiere in der ersten Reihe profitieren von zusätzlichen Seitenführungselementen sowie Rückenlehnen mit einem besonderen LED-Blickfänger: illuminierte MS-RT-Logos. Sie leuchten auf, sobald die Türen geöffnet werden. Ähnliche LED-Effekte zieren auch die Fußteppiche.

Das beheizbare Sportlenkrad besitzt eine blaue 12-Uhr-Markierung. Zur Serienausstattung zählen auch der zwölf Zoll große Touchscreen des Kommunikations- und Entertainmentsystems Ford Sync 4A, die elektronisch geregelte 2-Zonen-Klimaautomatik, Park-Pilot-Systeme im Front- und Heckbereich, eine Rückfahrkamera sowie die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer.

Der E-Tourneo MS-RT

„Sportlicher Racing-Look, exklusive Ausstattungsmerkmale und auffällige Farboptionen: Der neue E-Tourneo Custom MS-RT bietet bis zu acht Passagieren eine besonders aufregende Möglichkeit für eine rein elektrische Fahrt“, so Ford. „Mit einer maximalen Leistung von bis zu 210 kW (285 PS) halten auch die Fahrleistungen des Multifunktions-Fahrzeugs, was die Racing-Optik verspricht. Über eine ganze Palette an Fahrprogrammen lassen sich das Temperament und die verfügbare Reichweite den individuellen Anforderungen anpassen.“ Die Reichweite beträgt pro Ladung bis zu 307 Kilometer.

Das Interieur des E-Tourneo Custom MS-RT soll mit derselben Flexibilität wie bei den anderen Modellvarianten punkten. Die auf Schienen gelagerten Sitze der zweiten und dritten Reihe lassen sich über einen großen Einstellbereich vor- und zurückschieben oder auch ganz entnehmen. Die ergonomischen Sportsitze vorn sind beheizbar, die Polster sollen viel Seitenführung bei dynamischer Fahrweise bieten. Ebenso wie beim Ranger PHEV MS-RT erhalten die Rücklehnen LED-beleuchtete MS-RT-Logos. Blaue Ziernähte schmücken die Wild- und Kunstlederbezüge auf allen acht Plätzen sowie das beheizbare Sportlenkrad mit seiner blauen 12-Uhr-Markierung. Die Premium-Ausstattung umfasst darüber hinaus einen 13 Zoll großen Touchscreen für das Kommunikations- und Entertainmentsystem Sync 4.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Das optische Erscheinungsbild bestimmt auch beim E-Tourneo Custom MS-RT eine neue Frontschürze mit integriertem Spoiler, der den Luftfluss positiv beeinflusst. Vorne erstreckt sich zudem eine LED-Lichtleiste zwischen den Hauptscheinwerfern über die gesamte Fahrzeugbreite – sie dient als prägendes Element für den markanten Auftritt, den das exklusive Farbangebot für die Karosserie mit Lacktönen wie Turini Purple, Fast Blue, Ultramarine Blue, Sunset Orange und Yellow Green zusätzlich betont. Hinzu kommen sportliche Seitenschweller und ein hinterer Stoßfänger mit integriertem Diffuser.

Die 19 Zoll großen Anthrazit-Leichtmetallräder reduzieren die ungefederten Massen für das Fahrwerk jeweils um ein Kilogramm, obwohl sie mit einer um 0,5 Zoll größeren Einpresstiefe die Spur gegenüber anderen Serienversionen des E-Transit Custom um 50 Millimeter verbreitern. Dies soll im Zusammenspiel mit Niederquerschnittreifen im Format 235/45 R 19 eine nochmals bessere Straßenlage und nochmals stabilere Kurveneigenschaften ohne Einbußen in puncto Fahrwerkskomfort generieren.

Der Tourneo Custom MS-RT ist auch als Plug-in-Hybrid und EcoBlue-Diesel-Version erhältlich. Die 171 kW (233 PS) starke PHEV-Variante kombiniert einen Benzinmotor mit 2,5 Liter Hubraum mit einer 11,8 kWh großen Batterie für 52 elektrische Kilometer. Optional gibt es den Tourneo Custom MS-RT auch mit 2,0 Liter EcoBlue-Turbodiesel, 125 kW (170 PS) und 8-Gang-Automatik in Kombination mit intelligentem Allradantrieb.