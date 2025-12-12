Wolt führt erstmals Elektroautos für Kuriere in deutschen Großstädten ein

Der Lieferdienst Wolt erweitert den Einsatz von Elektrofahrzeugen in Deutschland im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie. Ab diesem Winter wird das Unternehmen 20 Elektroautos und zusätzlich 20 E-Lastenräder in deutschen Großstädten einführen. Damit verfolge man das Ziel weiter, Emissionen zu reduzieren und zu saubereren, leiseren und lebenswerteren urbanen Räumen beizutragen, heißt es.

Im Rahmen von Wolts „Better Cities Program“ werden die E-Autos in Berlin, Köln, Frankfurt, München, Hamburg und Potsdam eingesetzt. Weiter Städte sollen folgen. Die 20 E-Lastenräder kommen in Berlin zum Einsatz, wo sie sich laut Wort besonders in dicht besiedelten Gebieten und für Kurzstrecken eignen. Bereits im Februar hatte man erste E-Lastenräder in Berlin eingeführt und die Anzahl seitdem stetig erhöht.

Deutschland gehöre für das Unternehmen zu den führenden Märkten im Bereich nachhaltige urbane Mobilität, so Wolt. Zwischen Juli 2024 und Juli 2025 seien 66 Prozent aller Wolt-Lieferungen in Deutschland mit emissionsarmen Fahrzeugen (Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter) durchgeführt worden. Dieser Anteil werde weiter steigen, da immer mehr Kuriere auf elektrische Mobilitätslösungen umsteigen.

„Nachhaltige urbane Mobilität ist zentral für unsere Mission, Städte lebenswerter zu machen“, sagt Jamie Saab, Global Head of Sustainability bei Wolt. „Dabei geht es nicht nur um Emissions- und Stauvermeidung, sondern auch darum, dass saubere, effiziente und erschwingliche Elektrofahrzeuge für die Menschen zugänglich werden, die unsere Plattform täglich am Laufen halten. Deutschland ist einer unserer erfolgreichsten Märkte für emissionsarme Lieferungen und diese Einführung bringt uns noch einen großen Schritt weiter.“

Better Cities Program

Die Erweiterung baut auf dem Better Cities Fund von Wolt auf. Das Programm mit einem Umfang von 2,25 Millionen Euro ist 2024 gestartet um den Zugang zu E-Bikes und Elektromopeds zu unterstützen. „Der Fonds stellt finanzielle Unterstützung und Zugang zu speziell entwickelten Elektrofahrzeugen bereit und die hohe Nachfrage unterstreicht das große Interesse der Kurier:innen am Umstieg auf emissionsfreie Fahrzeuge“, heißt es.

„Die neuen Elektroautos und Lastenräder in Deutschland sind sowohl Teil des Better Cities Nachhaltigkeitsprogramms als auch zentraler Marketinginvestitionen und sie spiegeln Wolts ganzheitlichen Ansatz wider, Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig das Angebot für Händler, Kurier:innen und Kund:innen ausbauen.“

Die Elektroauto- und Lastenradprogramme von Wolt in Europa erzielten laut einer Mitteilung bereits messbare Ergebnisse. Seit Anfang 2024 hat Wolt demnach schätzungsweise 45 Tonnen CO₂ durch den dokumentierten Einsatz von Elektrofahrzeugen eingespart. Das entspricht 135.000 Auto-Kilometern oder der jährlichen CO₂-Bindung von 2.000 Bäumen. Verbesserte Routenführung und betriebliche Effizienzsteigerungen in der Wolt-App hätten dazu beigetragen, die Emissionen pro Lieferung in den letzten 12 Monaten weltweit um 8 Prozent zu senken – in einigen Märkten sogar um bis zu 50 Prozent.