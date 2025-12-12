Neuer Kia Seltos ab 2026 auch als Hybrid

Kia stellt den neuen Seltos vor. Die zweite Generation des kompakten SUV ist eine Weiterentwicklung, die zunächst mit reinem Benzinantrieb angeboten wird. Ab 2026 wird das Modell zudem mit Hybridantrieb in Deutschland verkauft. Die äußeren Dimensionen – 4,43 Meter Länge, 1,83 Meter Breite, 1,60 Meter Höhe – und der lange Radstand von 2,69 Metern ermöglichen laut Kia ein großes Platzangebot im Innenraum.

Die neue Frontansicht wird geprägt durch den breiteren Kühlergrill und das Kia-typische „Star Map“-Tagfahrlicht, dessen Form an die Darstellung von Sternbildern angelehnt ist. Ein markantes Frontelement ist zudem das dynamische Willkommenslicht. Am Heck betonen die vertikalen Rückleuchten, die sich über die Heckklappe ziehen, die Breite des SUVs. Die Ausführungen X-Line und GT-Line setzen darüber hinaus eigene Akzente im Außendesign. Der Seltos X-Line soll durch dunkle Oberflächen im Farbton Gun Metal und verstärkte untere Verkleidungen Robustheit ausstrahlen, während der GT-Line mit Elementen in Wagenfarbe sportlicher auftreten soll.

Der Innenraum wurde neu gestaltet. Ein niedriges Armaturenbrett mit horizontalen Linien verbessert die Sicht nach vorn, während die optimierte Raumaufteilung allen Insassen großzügige Kopf- und Beinfreiheit bieten soll. Der Gangwahlhebel befindet sich nicht mehr auf der Mittelkonsole, sondern am Lenkrad (Shift by Wire).

Für eine offene Atmosphäre sorgt ein Panoramaglasdach, für Illumination eine einstellbare Ambientebeleuchtung. Den Sitzkomfort im Fond erhöht die um insgesamt 24 Grad neigungsverstellbare Rückbanklehne (aus der Mittelposition jeweils 12 Grad nach vorn und hinten). Premium-Soundsysteme von Harman/Kardon und Bose sorgen für guten Sound. Darüber hinaus sind digitale Personalisierungs- und Entertainment-Optionen von Display-Themen bis zum Videostreaming im Kia Connect Store erhältlich.

Das Panoramadisplay kombiniert die beiden 31,2-cm-Bildschirme (12,3 Zoll) des digitalen Kombiinstruments und des Infotainmentsystems mit einem Touchscreen zur Steuerung der Klimatisierungsfunktionen. Der Kia-KI-Assistent erweitert die herkömmliche Sprachsteuerung durch künstliche Intelligenz. Durch Over-the-Air-Updates lässt sich die Software auf dem neuesten Stand halten, ohne das Fahrzeug zu einem Händler bringen zu müssen. Der „Digital Key 2.0“ ermöglicht, ein Smartphone oder eine Smartwatch als Autoschlüssel zu nutzen.

Beim Gepäckraumvolumen erreicht der neue Seltos mit 536 Litern einen Spitzenwert in seinem Segment. Für Flexibilität sorgen der höhenverstellbare Boden des Gepäckabteils sowie das Schienensystem Kia AddGear, mit dem sich Zubehör wie ein Netz, aber auch kleinere Boxen und Halterungen anbringen lassen.

Basierend auf der jüngsten K3-Plattform von Kia biete der neue Seltos souveräne, kultivierte und vielseitige Fahrleistungen, so der Hersteller. Die erhöhte Karosseriesteifigkeit, die verbesserte Geräuschdämmung und eine ausgewogene Fahrwerksabstimmung sorgten für ein ruhiges und stabiles Handling, während die Optimierung von Federung und Lenkung zur hohen Stabilität und guten Kontrolle beitrage.

Als Antrieb stehen zunächst drei Benzinaggregate zur Wahl. 2026 wird die Antriebspalette um eine Hybridvariante erweitert. Neben der „Vehicle-to-Load“-Funktion (V2L) zur Stromversorgung externer Geräte wird der Hybrid mit dem „Smart Regenerative Braking System 3.0“ von Kia ausgestattet sein. Dabei handelt es sich laut dem Autobauer um eine Technologie der nächsten Generation, die die Rekuperation auf der Grundlage von Verkehrsfluss- und Navigationsdaten automatisch anpasst und damit die Energierückgewinnung optimiert.

Dank seiner fortschrittlichen Struktur und modernen Fahrerassistenzsysteme biete der neue Seltos ein sehr hohes Sicherheitsniveau, wirbt Kia weiter. Die Karosseriesteifigkeit und der damit verbundene Insassenschutz resultierten unter anderem aus einem umfassenden Einsatz von ultrahochfestem und warmgeformtem Stahl.

Die Assistenzpalette beinhaltet neben Autobahnassistent, Spurfolgeassistent, Frontkollisionswarner und Ausstiegsassistent auch eine Rundumsichtkamera, einen Auspark-Kollisionsvermeidungsassistenten sowie Parksensoren vorn, hinten und an der Seite. Zur aktiven Sicherheit trägt das Head-up-Display bei, das wichtige Fahrinformationen direkt auf die Frontscheibe projiziert.