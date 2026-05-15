VW stellt ID. Polo GTI für knapp unter 39.000 Euro vor

50 Jahre nach dem Debüt des ersten GTI präsentiert VW das erste rein elektrisch angetriebene Modell mit dem Label: den neu entwickelten ID. Polo GTI mit einer Leistung von 166 kW (226 PS) und maximale 290 Newtonmetern. „Ein kraftvoller, hochagiler und zugleich alltagstauglicher Kompaktsportwagen, der aus dem Stand heraus in 6,8 Sekunden die 100-km/h-Marke knackt“, werben die Wolfsburger.

Wie schon beim ersten GTI des Jahres 1976 wird auch die Antriebskraft des neuen ID. Polo GTI über die Vorderachse an die Räder weitergereicht. „Perfekt portioniert per elektronisch geregelter Vorderachsquersperre – serienmäßig“, unterstreicht der Hersteller. Im Herbst soll der Vorverkauf zu einem Preis von knapp unter 39.000 Euro starten. Zur Einordnung: Der zuvor startende reguläre elektrische ID. Polo soll ab 24.995 Euro angeboten werden.

Zur serienmäßigen Technikausstattung gehören neben der Vorderachsquersperre das adaptive DCC-Sportfahrwerk sowie eine eigens für den GTI entwickelte Progressivlenkung. Durch die permanent zur Verfügung stehende Leistung soll sich ein besonders dynamisches Handling ergeben. „Damit fühlt sich auch der erste elektrische GTI wie ein typischer GTI an“, verspricht VW.

Neu ist das Fahrprofil „GTI“, das über einen Push-Button im Sportlenkrad aktiviert wird. Mit einem Klick werden dabei alle Antriebs- und Fahrwerkssysteme (u. a. die Leistungsentfaltung der E-Maschine, die serienmäßige Progressivlenkung, das ebenfalls serienmäßige adaptive DCC-Sportfahrwerk) auf maximale Sportlichkeit geschaltet. Zudem wechselt das Cockpit in eine spezifische Farb- und Grafikwelt.

Für Vortrieb sorgt im ID. Polo GTI das Antriebssystem APP290. Es wird über die NMC-Batterie (Nickel-Mangan-Cobalt) mit einem Netto-Energiegehalt von 52 kWh mit Strom versorgt. Sie ermöglicht eine WLTP-Reichweite von bis zu 424 Kilometern und kann mit bis 105 kW an Gleichstrom-Säulen (DC) geladen werden. Dank einer besonders konstanten Ladekurve sei die Batterie an der Schnellladesäule in rund 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen, heißt es.

Optik mit Anleihen an der GTI-Historie

Der neue ID. Polo GTI knüpft optisch an die Historie der sportlichen Submarke an. Er folgt mit seinem Karosserielayout der neuen VW-Designsprache „Pure Positive“ und steht serienmäßig auf 19-Zoll großen Leichtmetallrädern. Markantes Kennzeichen in der Front ist der rote Streifen, der seit dem ersten Golf GTI ein Merkmal dieser sportlichen Marke ist. Auch im ID. Polo GTI spannt sich der Streifen über nahezu die gesamte Breite, darin links eingepasst ist ein 3D-gearbeitetes GTI-Logo. Darüber schließen sich als Querspange eine LED-Lichtleiste, das illuminierte VW-Zeichen sowie die neuen serienmäßigen „IQ.Light – LED-Matrix-Scheinwerfer“ an.

Etwas tiefer folgt der Lufteinlass mit einem GTI-typischen Wabenmuster. Im äußeren Bereich sind jeweils zwei rot lackierte Vertikalelemente eingearbeitet, deren Design an Schleppösen aus dem Motorsport erinnert. „Die Silhouette des ID. Polo GTI ist kraftvoll und klar“, so die Designer. „Ein stabilisierendes Element ist dabei die geradlinige Fensterbrüstung. Das wohl bekannteste VW-Designmerkmal ist in der Silhouette die vom ersten Golf abgeleitete C-Säule. Sie sagt eindeutig: Dies ist ein Volkswagen.“

Markant gestaltet ist auch die Heckpartie: Der elektrische GTI erhält als Alleinstellungsmerkmal einen Dachkantenspoiler, der in der Mitte geteilt ist. Das Lichtdesign des ID. Polo GTI wird durch die serienmäßige „IQ.Light“-Version der Rückleuchten geprägt, deren jeweils zwei äußeren LED-Elemente dreidimensional ausgeführt sind. Rot illuminiert sind beim GTI auch der transparente Bereich dazwischen und das VW-Logo. Der zweiteilige Heckdiffusor ist in Schwarz gehalten.

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Im Innenraum des ID. Polo GTI dominieren die Farben Rot und Schwarz. Das zeigt sich in der Cockpit-Landschaft in einigen Features: Rot abgesetzt sind die Ziernähte im neuen GTI-Sportlenkrad. In Rot eingearbeitet ist auf 12 Uhr eine Markierung im Lenkradkranz. Ein schmaler roter Streifen erstreckt sich zudem über die gesamte Breite des Armaturenbretts. Rote Ziernähte finden sich auch in den Türen, an den vorderen Außenkanten der serienmäßigen Top-Sportsitze (vorn) und der Rücksitzanlage.

Auf den Innenflächen der Sitze kommt ein Stoff zum Einsatz, der das Schottenkaro der historischen GTI-Modelle neu interpretiert. In die integrierten Kopfstützen der vorderen Sportsitze eingearbeitet ist das rote GTI-Zeichen. Das findet sich – beleuchtet – auch im Multifunktions-Sportlenkrad wieder. Ein weiteres neues Features des Lenkrads sind zwei Paddle zum Einstellen der Rekuperationsstufen.

„Digital Cockpit“, „kleines Raumwunder“

Bei der Cockpit-Landschaft des neuen ID. Polo GTI sind auf einer Sichtachse angeordnet das „Digital Cockpit“ – die digitalen Instrumente – und das Infotainmentdisplay. Das Digital Cockpit ist in der Diagonale 26,0 cm groß (10,25 Zoll) und bietet verschiedene Anzeigen-Darstellungen. Aktiviert der Fahrer zum Beispiel über die „View“-Taste im Lenkrad die „Retro-Anzeige“, tauchen im Digital Cockpit die Instrumente eines späten Golf I auf. Das in der Mitte des Dashboards angeordnete Touchdisplay des Infotainmentsystems ist mit einer Diagonale von 32,77 cm (12,9 Zoll) so groß wie ein Tablet. Ist die „Retro-Anzeige“ aktiv, werden auch hier Grafikdetails im Stile des Golf I angezeigt.

Der neue ID. Polo GTI sei aufgrund der besonders kompakten Antriebsmodule ein kleines Raumwunder, wirbt der Hersteller. So stehen den Passagieren 19 Millimeter mehr Innenraum als im Polo GTI der Verbrennerwelt zur Verfügung. Vergrößert haben sich ebenfalls die Innenraumbreite und die Kopffreiheit. Um über 25 Prozent – von 351 auf 441 Liter – wuchs zudem das Kofferraumvolumen. Werden die Rücksitzlehnen umgeklappt, steigt das Ladevolumen auf 1240 Liter (Polo MQB: 1.125 Liter).

Weitere Variabilität bietet die abnehmbare Anhängerkupplung: Mit einer Stützlast von 75 Kilogramm nimmt sie einen Fahrradträger mit zwei E-Bikes auf. Dank einer Anhängelast von bis zu 1,2 Tonnen (gebremst, 12 % Steigung) kann der kleine elektrische VW GTI zum Beispiel auch Motorräder per Trailer an den Haken nehmen.

Zur Sonderausstattung des neuen ID. Polo GTI gehören Features wie ein Soundsystem von „Harman Kardon“ mit 425 Watt Musikleistung, zehn Lautsprechern inklusive Center-Speaker für eine klare Sprachübertragung und einem Subwoofer. Ebenfalls optional verfügbar: ein großes Panorama-Glasdach. Ein Novum in diesem Segment ist laut VW die pneumatische Massage-Funktion der elektrisch einstellbaren 12-Wege-Vordersitze. Für Fahrer mit besonders dynamischem Anspruch wird optional eine speziell für den ID. Polo GTI entwickelte 19-Zoll-Premium-Sportbereifung (235/40/19), der Bridgestone Potenza Sport, erhältlich sein.

Dank des MEB+ und neuster Software hat der ID. Polo GTI serienmäßig moderne Assistenzsysteme an Bord. Darüber hinaus werden optional Assistenzsysteme wie die nächste Generation des „Travel Assist“ erhältlich sein. Da das System Online-Daten nutzt, ändert sich die Bezeichnung in „Connected Travel Assist“. Das Assistenzsystem zur assistierten Quer- und Längsführung kann fortan auch rote Ampeln erkennen und den ID. Polo GTI automatisch im Rahmen der Systemgrenzen bis zum Stillstand abbremsen. Ebenfalls neu: das One-Pedal-Driving – das starke Verzögern allein über die Regulierung des Fahrpedals.