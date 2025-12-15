XPeng liefert 3.000. Elektroauto an Kunden in Deutschland aus

XPeng Deutschland freut sich über einen Meilenstein: Gemeinsam mit dem langjährigen Partner Süverkrüp wurde kürzlich das 3.000. Fahrzeug der chinesischen Elektroauto-Marke in Deutschland ausgeliefert. Volkan Isiklar, XPeng Area Sales Manager: „Dieser Moment steht nicht nur für die Übergabe eines Fahrzeugs, sondern symbolisiert auch das stetige Wachstum unserer Marke und die Verbundenheit mit unseren Kundinnen und Kunden. 3.000 Fahrzeuge in Deutschland, das ist ein Meilenstein für uns, der zeigt: XPeng ist angekommen!“

Das Herzstück des knapp 4,76 Meter langen SUV-Coupés G6 bildet die markentypische 800-Volt-Architektur, die mit einer 5C-LFP-Hochvoltbatterie kombiniert ist. Das brutto 80,8 kWh große Lithium-Eisenphosphat-Akkupack ersetzt die bisherigen NCM-Batterien. Durch diese Umstellung kann der China-Autobauer auf teure und weniger nachhaltige Materialien wie Kobalt, Mangan und Nickel verzichten, Leistungseinbußen gebe es nicht.

Der neue G6 erzielt nun Bestwerte bei der Ladeleistung, die auf bis zu 451 kW steigt. Damit lässt sich die Fahrbatterie an entsprechenden Ladesäulen innerhalb von neun Minuten von 20 auf 80 Prozent laden, oder in zwölf Minuten von zehn auf 80 Prozent.

Die 3.000. Auslieferung markiere einen weiteren wichtigen Schritt für XPeng auf dem deutschen Markt, so das Unternehmen. „Sie unterstreicht die steigende Nachfrage nach innovativen und intelligenten Elektrofahrzeugen sowie die erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem stetig wachsenden Netz an regionalen Vertriebspartnern.“ Mit modernen Technologien, hochwertigen Fahrzeugen und starken Partnerschaften setze man weiter Maßstäbe in der Elektromobilität.

XPeng ist seit Sommer 2024 in Deutschland aktiv und offeriert aktuell neben dem SUV-Coupé G6 das Flaggschiff-SUV G9. „Beiden Modellen gemeinsam ist neben dem fortschrittlichen Elektroantrieb mit 800-Volt-Technologie und 5C-LFP-Hochvoltbatterie für ultraschnelles Laden die smarte Konnektivität und die umfangreiche Serienausstattung“, wirbt der Hersteller.

Unabhängig vom Modelljahr gilt für jeden XPeng eine Herstellergarantie über bis zu sieben Jahre bis maximal 160.000 Kilometer Laufleistung. Dies deckt Reparaturen und den Austausch bei Material- oder Herstellungsfehlern ab. Zusätzlich werden Leasingkunden eine achtjährige Garantie auf die Hochvoltbatterie und der Mobilitätsservice von XPeng geboten.