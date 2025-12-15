MAN liefert 3000+ Busse an Deutsche Bahn bis 2032, Fokus auf E-Mobilität

MAN Truck & Bus hat als Hauptlieferant bei der größten Bus-Vergabe der Unternehmensgeschichte der Deutschen Bahn (DB) den Zuschlag erhalten. Für den Zeitraum 2027 bis 2032 wurde ein Rahmenvertrag über mehr als 3.000 Fahrzeuge abgeschlossen. Ein Großteil der Fahrzeuge sind Elektrobusse.

„Der neue Rahmenvertrag mit der Deutschen Bahn ist ein historischer Beschaffungsauftrag und ein herausragender Vertrauensbeweis für unsere Produkte und unsere Mannschaft“, sagt Alexander Vlaskamp, CEO bei MAN Truck & Bus. „Dass ein erheblicher Anteil der Fahrzeuge vollelektrisch sein wird, unterstreicht eindrucksvoll, welchen Beitrag die Deutsche Bahn und MAN zur nachhaltigen Transformation des öffentlichen Verkehrs leisten.“

Die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen besteht bereits seit 2010. In den vergangenen 15 Jahren wurden nahezu 5.000 MAN-Busse an die Deutsche Bahn geliefert, die heute im Stadt- und Überlandverkehr unterwegs sind. Mit dem neuen Rahmenvertrag, der die Zusammenarbeit deutlich erweitert, könne die Deutsche Bahn aus einer breiten Palette an Fahrzeugen abrufen, so MAN. Eingesetzt werden die Busse für die Regionalverkehrstochter DB Regio AG in ganz Deutschland.

Harmen van Zijderveld, DB-Vorstand für Regionalverkehr: „Mit den neuen Bussen kommen unsere Fahrgäste weiterhin zuverlässig, komfortabel und umweltfreundlich ans Ziel. Die langlaufenden Verträge garantieren, dass wir immer moderne Fahrzeuge haben und diese eng mit den Herstellern weiterentwickeln können. Dass der weitaus größte Anteil der Busse von einem Münchner Hersteller kommt, ist eine gute Nachricht für den Industriestandort Deutschland.“

„Flexibles Gesamtpaket aus effizienten Verbrennern, Hybridmodellen und vollelektrischen Bussen“

Dennis Affeld, Vorsitzender der Geschäftsführung von MAN Truck & Bus Deutschland: „Die Deutsche Bahn erhält mit diesem Rahmenvertrag ein extrem flexibles Gesamtpaket aus effizienten Verbrennern, Hybridmodellen und vollelektrischen Bussen. Wir bieten die passende Technologie für jede Linienanforderung an und tragen gleichzeitig dazu bei, die Klimaziele der kommenden Jahre erreichbar zu machen.“

Für den Überlandverkehr sollen Fahrzeuge des Typs MAN Lion’s Intercity LE in drei Längenvarianten geliefert werden. Das Low-Entry-Modell verbindet laut dem Hersteller hohen Fahrkomfort mit effizientem Kraftstoffverbrauch und überzeuge durch modernes Design und praktische Einsatzflexibilität.

Für den Stadtverkehr stehe die vielseitige Familie MAN Lion’s City mit effizienter Antriebstechnologie im Mittelpunkt. „Die Deutsche Bahn kann aus einem breiten Sortiment von Niederflurbussen mit konventionellem Diesel- oder CNG-Antrieb wählen“, so MAN. „Das MAN EfficientHybrid-System unterstützt dabei zusätzlich einen sparsamen Betrieb und trägt zu niedrigen Lebenszykluskosten bei.“

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der vollelektrischen Baureihe MAN Lion’s City E. Ein „erheblicher Anteil“ der zu liefernden Fahrzeuge sind laut einer Mitteilung nachhaltige Stadtbusse mit batterieelektrischem Antrieb – wählbar als 10-, 12- oder 18-Meter-Variante. Die kompakten 10-Meter-Busse eignen sich MAN zufolge ideal für enge Innenstadtbereiche, während die 12-Meter-Version eine ausgewogene Kombination aus Raumangebot, Fahrkomfort und Agilität biete. Die 18-Meter-Variante sei optimal für stark frequentierte Linien mit hohem Fahrgastaufkommen.

„Eine kleinere Flotte von E-Überlandbussen liefert der chinesische Hersteller BYD aus seiner Produktion in Ungarn“, teilte die Bahn mit. Demnach handelt es sich dabei um knapp 200 Stück. Dieses Segment mache rund fünf Prozent der erwarteten Fahrzeuge aus. Daneben schließe man nachrangige Rahmenverträge mit Iveco, Scania, Daimler Buses und Zhongtong, um die Verfügbarkeit neuer Fahrzeuge abzusichern.