Pkw-Neuzulassungen in den ersten 11 Monaten 2025 nach Marken und alternativen Antrieben

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu den Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach den ersten elf Zulassungsmonaten des Jahres 2025 veröffentlicht.

Insgesamt wurden 1.527.366 Neuwagen mit alternativen Antrieben in den Monaten Januar bis November 2025 zugelassen. Der Anteil von Neuwagen mit alternativen Antrieben am Gesamtneuzulassungsvolumen von 2.611.152 Pkw betrug 58,5 Prozent. Nach elf Zulassungsmonaten lag die Anzahl alternativ angetriebener Neuwagen (Elektro/BEV, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff) somit um +25,4 Prozent über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

771.556 Neuwagen, beziehungsweise 29,5 Prozent, waren mit einem Elektroantrieb (Elektro/BEV, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle) ausgestattet und damit +48,4 Prozent mehr als in den elf Monaten des Vorjahres.

Im Berichtszeitraum wurden 490.368 Elektro/BEV-Pkw neu zugelassen und damit +41,3 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum. Ihr Anteil betrug 18,8 Prozent.