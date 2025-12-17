ecomento.de

Elektroauto: Alle Modelle & News

Elektroauto-Leasing: Aktuelle Angebote & Vergleich

Pkw-Neuzulassungen in den ersten 11 Monaten 2025 nach Marken und alternativen Antrieben

in Autoindustrie von | Kommentieren

VW-ID7

Bild: VW

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu den Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach den ersten elf Zulassungsmonaten des Jahres 2025 veröffentlicht.

Insgesamt wurden 1.527.366 Neuwagen mit alternativen Antrieben in den Monaten Januar bis November 2025 zugelassen. Der Anteil von Neuwagen mit alternativen Antrieben am Gesamtneuzulassungsvolumen von 2.611.152 Pkw betrug 58,5 Prozent. Nach elf Zulassungsmonaten lag die Anzahl alternativ angetriebener Neuwagen (Elektro/BEV, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff) somit um +25,4 Prozent über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

KBA1
(Zum Vergrößern anklicken) Bild: KBA

771.556 Neuwagen, beziehungsweise 29,5 Prozent, waren mit einem Elektroantrieb (Elektro/BEV, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle) ausgestattet und damit +48,4 Prozent mehr als in den elf Monaten des Vorjahres.

KBA2
(Zum Vergrößern anklicken) Bild: KBA

Im Berichtszeitraum wurden 490.368 Elektro/BEV-Pkw neu zugelassen und damit +41,3 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum. Ihr Anteil betrug 18,8 Prozent.

Auch interessant

Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

Leser-Interaktionen

Ihre Meinung

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht, erforderliche Felder sind markiert *. Bitte beachten Sie unsere Kommentar-Regeln & -Nutzungsbedingungen.Mit dem Absenden Ihres Kommentars bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert haben.

Anzeige