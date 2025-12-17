Tesla plant Akkuproduktion in Grünheide von 2027 an

Tesla hat die Batterieproduktion in seiner Elektroauto-Fabrik in der Brandenburger Gemeinde Grünheide wieder aufgenommen. Dazu hieß es erst kürzlich, dass die angekündigte Fertigung von Batteriezellen derzeit noch nicht abzusehen sei. Nun teilte das Unternehmen aber mit, dass man die Akkuproduktion aktiv vorantreibt.

Der US-Elektroautobauer wolle den Weg für eine Produktion kompletter Batteriezellen in Deutschland ebnen. Das kündigte Tesla der Deutschen Presse-Agentur an. In der Fabrik nahe Berlin würden die Voraussetzungen geschaffen, um voraussichtlich ab 2027 bis zu acht Gigawattstunden (GWh) Batteriezellen pro Jahr zu produzieren. Eine Gigawattstunde entspricht einer Million Kilowattstunden (kWh). Acht GWh würden für je nach Größe des Akkupakets für um die 13.000 Tesla-Fahrzeuge reichen.

Derzeit werden in Brandenburg nur Komponenten produziert, die Zellen kommen aus US-Produktion nach Deutschland. „Wenn die Rahmenbedingungen passen, findet in Zukunft auch die komplette Batteriewertschöpfung in Grünheide statt“, erklärte das Unternehmen jetzt der Nachrichtenagentur. Im internationalen Wettbewerb mit China und den USA sei es derzeit kaum möglich, wirtschaftlich Akkus in Europa zu produzieren.

Das Ziel von Tesla: „Von der Batteriezellen bis zu Fahrzeugen soll alles an einem Standort produziert werden“, teilte das Unternehmen mit. „Das ist einzigartig in Europa und stärkt zudem die Resilienz unserer Lieferketten.“ Insgesamt wolle man knapp eine Milliarde Euro in die Zellfabrik investieren. Damit solle die bereits errichtete Akkufabrik in die Lage versetzt werden, wie von Anfang an geplant auch die Zellen herstellen zu können.

Die Entscheidung, auch in Grünheide die Produktion von Zellen aufzunehmen, sei strategischer Natur und nicht abhängig von politischen Entscheidungen, so Tesla. Die EU-Kommission versucht derzeit, mit einem „Battery Booster“ neue Anreize für die Batterieproduktion innerhalb der EU zu schaffen.

Mit dem Aufbau der Zellfertigung in Grünheide werde in den nächsten Monaten eine „substanziell dreistellige Zahl“ neuer Arbeitsplätze geschaffen, kündigte Werksleiter André Thierig an. Derzeit beschäftigt Tesla am Standort rund 11.000 Mitarbeiter, etwa 400 arbeiten in der Batteriefertigung. Der Aufbau der neuen Produktionsanlagen finde auf freien Flächen in bestehenden Gebäuden auf dem Fabrikgelände statt, erklärte Thierig.

„Wir haben die räumlichen Bedingungen, um weitere Produktionsanlagen einzubringen“, sagte der Werksleiter über eine mögliche Erweiterung der Zellfertigung zu einem späteren Zeitpunkt. Die erforderlichen Genehmigungen für die Akkufertigung seien vorhanden, ein zusätzlicher Wasserbedarf für die Fabrik werde durch den Start der Zellproduktion in Grünheide nicht entstehen.

In der Tesla-Fabrik in Brandenburg werden seit der Eröffnung 2022 Elektroautos vom Typ Model Y produziert. Konzernchef Elon Musk hatte 2020 angekündigt, er wolle das erste europäische Werk des Konzerns zur weltgrößten Batteriefabrik machen. Die Pläne wurden jedoch auf Eis gelegt, Auslöser war ein neues US-Gesetz mit umfangreichen steuerlichen Anreizen für die Batteriefertigung in den USA.