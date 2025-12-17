Tesla plant Akkuproduktion in Grünheide von 2027 an

Tesla hat die Batterieproduktion in seiner Elektroauto-Fabrik in der Brandenburger Gemeinde Grünheide wieder aufgenommen. Dazu hieß es erst kürzlich, dass die angekündigte Fertigung von Batteriezellen derzeit noch nicht abzusehen sei. Nun teilte das Unternehmen aber mit, dass man die Akkuproduktion aktiv vorantreibt.
Der US-Elektroautobauer wolle den Weg für eine Produktion kompletter Batteriezellen in Deutschland ebnen. Das kündigte Tesla der Deutschen Presse-Agentur an. In der Fabrik nahe Berlin würden die Voraussetzungen geschaffen, um voraussichtlich ab 2027 bis zu acht Gigawattstunden (GWh) Batteriezellen pro Jahr zu produzieren. Eine Gigawattstunde entspricht einer Million Kilowattstunden (kWh). Acht GWh würden für je nach Größe des Akkupakets für um die 13.000 Tesla-Fahrzeuge reichen.
Derzeit werden in Brandenburg nur Komponenten produziert, die Zellen kommen aus US-Produktion nach Deutschland. „Wenn die Rahmenbedingungen passen, findet in Zukunft auch die komplette Batteriewertschöpfung in Grünheide statt“, erklärte das Unternehmen jetzt der Nachrichtenagentur. Im internationalen Wettbewerb mit China und den USA sei es derzeit kaum möglich, wirtschaftlich Akkus in Europa zu produzieren.
Das Ziel von Tesla: „Von der Batteriezellen bis zu Fahrzeugen soll alles an einem Standort produziert werden“, teilte das Unternehmen mit. „Das ist einzigartig in Europa und stärkt zudem die Resilienz unserer Lieferketten.“ Insgesamt wolle man knapp eine Milliarde Euro in die Zellfabrik investieren. Damit solle die bereits errichtete Akkufabrik in die Lage versetzt werden, wie von Anfang an geplant auch die Zellen herstellen zu können.
Die Entscheidung, auch in Grünheide die Produktion von Zellen aufzunehmen, sei strategischer Natur und nicht abhängig von politischen Entscheidungen, so Tesla. Die EU-Kommission versucht derzeit, mit einem „Battery Booster“ neue Anreize für die Batterieproduktion innerhalb der EU zu schaffen.
Mit dem Aufbau der Zellfertigung in Grünheide werde in den nächsten Monaten eine „substanziell dreistellige Zahl“ neuer Arbeitsplätze geschaffen, kündigte Werksleiter André Thierig an. Derzeit beschäftigt Tesla am Standort rund 11.000 Mitarbeiter, etwa 400 arbeiten in der Batteriefertigung. Der Aufbau der neuen Produktionsanlagen finde auf freien Flächen in bestehenden Gebäuden auf dem Fabrikgelände statt, erklärte Thierig.
„Wir haben die räumlichen Bedingungen, um weitere Produktionsanlagen einzubringen“, sagte der Werksleiter über eine mögliche Erweiterung der Zellfertigung zu einem späteren Zeitpunkt. Die erforderlichen Genehmigungen für die Akkufertigung seien vorhanden, ein zusätzlicher Wasserbedarf für die Fabrik werde durch den Start der Zellproduktion in Grünheide nicht entstehen.
In der Tesla-Fabrik in Brandenburg werden seit der Eröffnung 2022 Elektroautos vom Typ Model Y produziert. Konzernchef Elon Musk hatte 2020 angekündigt, er wolle das erste europäische Werk des Konzerns zur weltgrößten Batteriefabrik machen. Die Pläne wurden jedoch auf Eis gelegt, Auslöser war ein neues US-Gesetz mit umfangreichen steuerlichen Anreizen für die Batteriefertigung in den USA.
Kommentare
Jörg2 meint
„„Jahresproduktion Acht GWh würden für je nach Größe des Akkupakets für um die 13.000 Tesla-Fahrzeuge reichen.“
Passt doch perfekt um den ganzen erwarteten Jahresbedarf für verkaufte Tesla Fahrzeuge in Deutschland aus einer Hand zu decken, und die Leute haben was zu tun.“ etc.
Und wenn ihr einfach mal selbst den Taschenrechner in die Hand nehmt? Was kommt dann für eine Fahrzeuganzahl bei, sagen wir mal 60kWh-Akkus, so raus?
Ich kann hier nur noch den Kopf schütteln….
EVrules meint
Mit der Aussage „Das ist einzigartig in Europa und stärkt zudem die Resilienz unserer Lieferketten.“ hat Thierig wohl noch nicht nach Frankreich geschaut, wo das bereits regional Realität ist (Electricity/Douai/Dunkirk).
Envision meint
„Jahresproduktion Acht GWh würden für je nach Größe des Akkupakets für um die 13.000 Tesla-Fahrzeuge reichen.“
Passt doch perfekt um den ganzen erwarteten Jahresbedarf für verkaufte Tesla Fahrzeuge in Deutschland aus einer Hand zu decken, und die Leute haben was zu tun.
Futureman meint
Trump sei Dank entstehen neue Arbeitsplätze in Deutschland. Wer hätte das gedacht? Gut für den Standort Grünheide. Mehr Wertschöpfung bedeutet auch mehr Steuereinnahmen.
paule meint
„…um die 13.000 Tesla-Fahrzeuge reichen…“
Tesla baut aktuell ca. 7.000 Autos pro Werktag, ca. 800/d in GH. Also Zellen für 16 Tage /3 Wochen GH-Produktion. Hmmm.
Mäx meint
Das hat mich auch stutzen lassen.
Welche Zellen sollen denn produziert werden?
4680 werden doch nur noch im Cybertruck eingesetzt oder?
LFP für Y kommen von BYD.
Ansonsten wären dann ja nur noch die 21700 für das Y.
Evtl. nur das Performance Modell?
Future meint
Immer beeindruckend was Tesla so plant. 7 Jahre haben wir darauf gewartet. Wir brauchen einfach mehr Tesla in Deutschland, und mit der neuen Batteriefabrik alles aus einer Hand werden die Tesla bestimmt auch billiger. Deutschland braucht endlich billige Autos aus Deutschland, sonst kommen die eben aus China und nicht aus Deutschland.
Future meint
brainDotExe meint
Noch billiger? Nein danke. Deutschland braucht vielleicht günstigere Autos, aber keine billigeren.
Abseits davon, CATL baut bereits länger in Deutschland Akkuzellen, das ist nicht Außergewöhnliches.
Miro meint
Traurig…da muss ein Ami kommen um zu zeigen wie/dass es geht…
Future meint
Salzgitter produziert doch jetzt auch. Das wird schon noch. Salzgitter und Grünheide werden die Zentren der deutschen Zellproduktion sein. Wir sollten jetzt Party machen. Die Salzgiga hat sich bestimmt auch einen Club eingebaut für die Mitarbeitenden. Nachher gibt’s dann den leuchtenden Elektrococktail im Glas.
Miro meint
Ich drück die Daumen…
paule meint
Das verstehe ich bei der Meldung zu Salzgiga nicht:
„Die Produktion soll mit einigen hundert Batteriezellen pro Tag beginnen und auf über 600.000 bis 700.000 Zellen gesteigert werden. Das würde einer Batteriekapazität von 20 Gigawatt pro Jahr entsprechen – genug für 250.000 Elektroautos.“
644 Zellen pro Auto?
Mäx meint
250k mit 20GWh wären 80kWh im Durchschnitt
Grob wären das dann mit deinen Werten 120-125Wh pro Zelle.
Mal zum Vergleich: iX3 4895 hat 116Wh (960 Zellen pro Pack für 112kWh).
brainDotExe meint
CATL vergessen? Die werden mir Abstand das größte Werk in Deutschland haben bzw. haben es schon.
Abseits davon, wer braucht einen Club in einer Fabrik? Das ist kindisch.
brainDotExe meint
Du weißt schon dass CATL schon länger in Deutschland produziert. Selbst VW ist jetzt schon dabei. Tesla ist hier Nachzügler.
Holger meint
Naja, VW greift ja auch über PoewerCo auf die chinesische Gotion-High-Tech zurück. Bei Tesla bleibt es im eigenen Haus und somit auch die vollständige Wertschöpfung. Da kanns auch mal ein bischen länger dauern ;)
brainDotExe meint
Ist ja letztendlich egal woher die Technik kommt, hauptsache es wird mehr in Deutschland produziert.
An den Zellen selbst wird eh kaum noch was verdient, da sind die Zulieferer im erbitterten Preiskampf.
Mark Müller meint
‚Tesla plant … für 2027‘ und ‚VW nimmt in Betrieb‘, jetzt, in 2 aufeinanderfolgenden Artikeln. Kommt dir das nicht bekannt vor? Ich kann dir ein paar Dinge nennen, die Tesla seit vielen, vielen Jahren plant – und immer für in etwa 2 Jahren verspricht.
Fred Feuerstein meint
Mit dem Unterschied, dass Tesla bereits Zellen für Serienfahrzeuge seit drei Jahren in den USA hergestellt werden. Volkswagen hat noch gar nichts, sie fangen gerade erst an. Nicht eine selbst produzierte Zelle ist von Volkswagen in ein Serienfahrzeug eingesetzt worden. Ist wahrscheinlich auch besser so, ich bin gespannt auf die reale Performance.
brainDotExe meint
Volkswagen baut ja auch noch nicht so lange Elektroautos in Großserien. Also vollkommen verständlich.