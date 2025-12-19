Audi Q4 e-tron: Erlkönigfotos geben Ausblick auf 2026er-Facelift

Im Jahr 2021 hat Audi das Mittelklasse-SUV Q4 e-tron und dessen Coupé-Variante Q4 e-tron Sportback als erstes Modell auf dem Elektroauto-Baukasten MEB der Konzernmutter Volkswagen eingeführt. Nun steht laut einem Bericht das Facelift der Elektroauto-Baureihe an. Carscoops hat Fotos von Erlkönigen veröffentlicht. Demnach wird es Änderungen außen, innen und wohl auch beim Antrieb geben.

Von außen betrachtet fällt die leicht überarbeitete Frontpartie mit schlankeren Luftvorhängen und horizontalen Akzenten ins Auge. Der Kühlergrill ist noch ausgiebig getarnt, soll aber wohl überarbeitet und mit einem beleuchteten Vier-Ringe-Logo in das neue Modelljahr gehen. Das evolutionäre Design soll sich am Heck fortsetzen, wo der abgelichtete Sportback eine leicht überarbeitete Stoßstange mit schlanken Lüftungsschlitzen aufweist, die durch einen modifizierten Diffusor und Rückleuchten ergänzt wird.

Aktuell finden sich im Q4 e-tron ein 10,25-Zoll-Digital-Kombiinstrument und ein 11,6-Zoll-Infotainmentsystem. Das Facelift hat dem Bericht zufolge ein völlig neues Armaturenbrett mit einem freistehenden, gebogenen Display, das dem in neueren Modellen wie dem A5 und A6 sowie dem Q3 und Q5 ähnelt. Carscoops erwartet eine Kombination aus einem 11,9-Zoll-Digital-Kombiinstrument und einem 14,5-Zoll-Infotainmentsystem. Möglich wäre zudem ein optionales 10,9-Zoll-Display für den Beifahrer.

Mehr geben die Erlkönigfotos noch nicht preis, aber das Serienmodell könnte auch ein neues Lenkrad und überarbeitete Schalter erhalten. Eine aktualisierte Ausstattung, Polsterung und Ausstattung könnten ebenfalls kommen.

Mit Blick auf den Antrieb erwartet Carscoops größere Änderungen – insbesondere effizientere Elektromotoren, bessere Batterien und leistungsfähigere Ladetechnologie. Aktuell wird der Q4 e-tron in mehreren Heck- und Allrad-Ausführungen mit 150 kW (204 PS) bis 250 kW (340 PS) und bis zu 556 Kilometer WLTP-Reichweite angeboten. Los geht es hierzulande bei 46.150 Euro.