BYD erklärt zurückgegangene Verkaufszahlen und stellt Trendwende in Aussicht

BYD hat sich vom Batteriehersteller in wenigen Jahren zu einem der führenden Anbieter von Elektroautos entwickelt. Der China-Konzern hat ambitionierte Ziele für die internationale Expansion, der erhoffte Erfolg hat sich bisher aber nicht eingestellt. Vor dem Hintergrund des langsameren Wachstums in diesem Jahr äußerte sich Präsident Wang Chuanfu vor Investoren zu den Zukunftsaussichten von BYD.
Die Inlandsverkäufe von BYD seien 2025 zurückgegangen, da der technologische Vorsprung des Unternehmens nicht mehr so ausgeprägt sei wie in den Vorjahren. Der „Wow-Faktor“ der technologischen Errungenschaften habe nachgelassen, so Wang.
Gleichzeitig habe sich der Preiskampf in der Branche verschärft, was mit der zyklischen Natur der Produkt- und Technologieentwicklung im Einklang stehe. Darüber hinaus müsse das Problem der langsamen Ladegeschwindigkeiten von Elektroautos bei niedrigen Temperaturen dringend durch technologische Durchbrüche gelöst werden.
„Ich sage, dass unsere Technologie derzeit noch nicht ausgereift genug ist, weil von uns wichtige technologische Ankündigungen bevorstehen, aber ich kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Details bekannt geben“, erklärte Wang. Die Kernkompetenz von BYD liege in der Technologie. Sein Team aus 120.000 Ingenieuren sei die wichtigste Stütze, um technologische Herausforderungen zu bewältigen und die Führungsposition wiederherzustellen.
Das Unternehmen wird laut dem BYD-Vorstandsvorsitzenden in den nächsten zwei bis drei Jahren seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie seine Einsatzbemühungen intensivieren, um fortschrittliche Innovationen zu liefern und den technologischen Vorsprung auszubauen. Man werde zudem die bisher trägen Marketingaktivitäten angehen und auch den Vertrieb stärken. Das Ziel sei, die technologischen Vorteile besser als Wettbewerbsvorteil zu nutzen.
BYD werde zudem seine Expansionsbemühungen steigern, sagte Wang. In Europa will der chinesische Stromer-Riese sein Vertriebsnetz bis zum Ende des nächsten Jahres verdoppeln. Das soll die Expansion des Unternehmens auf dem Kontinent forcieren. „Bis Ende 2025 werden wir mit 1.000 Verkaufsstellen in Europa vertreten sein, und nächstes Jahr werden wir diese Zahl verdoppeln“, sagte im November Maria Grazia Davino, Regionalgeschäftsführerin von BYD für Europa.
BYD verfolgt in Europa laut Davino eine „langfristige Lokalisierungsstrategie”. Bisher sei man bereits in 29 Märkten vertreten. Die Managerin verwies auf das bald eröffnende Werk des Unternehmens in Ungarn, sein erstes auf dem Kontinent. Auch in der Türkei ist eine Fabrik geplant. Ein dritter Standort in Europa ist in Erwägung, Favorit dafür soll Spanien sein. Auch Batterien könnten zukünftig in einem europäischen Land gefertigt werden.
Kommentare
Tom meint
Also technologisch sind die Fahrzeug von BYD doch aktuell, nur die Ladegeschwindigkeiten sind etwas peinlich. Das sollte jedoch für BYD sicher keine große Herausforderung stellen. Andere können das schließlich seit Jahren.
Der wahre Grund warum BYDs Ladenhüter sind, sind doch die offensichtlichen Mondpreise die das Unternehmen aufruft!! Ich hätte mir sehr gern einen BYD gekauft, aber leider will man sich ja als „Premium-Hersteller“ positionieren. Das Hr. Chuanfu ist Quatsch. Nehmt doch nicht BMW, Audi oder Mercedes als Wettbewerber sondern VW, KIA, Hyundai, Skoda, Seat, Renault, Citroen, Fiat, Peugeot, etc! Dann einen guten Preis machen und mit Masse in den europäischen Markt. Die Autos passen in meinen Augen schon…
Fischmeister meint
Wenn man nicht gerade die Perfomance Modelle nimmt, ist weder die Leistung, noch die Beschleunigung und schon gar nicht das laden wirklich gut. Ganz im Gegenteil. Die Ladeleistungen sind wirklich mau. Und da man z.B. bei Skoda, Cupra oder VW keine Listenpreise zahlt, relativiert sich der „Mehrpreis“ schon wieder ganz schnell. Zudem kriegt man da auch noch Assistenzsysteme die sehr gut sind.
Jörg2 meint
Ich sehe, jahreszeitbedingt, die geringe Ladegeschwindigkeit bei BYD (vs. anderer am Markt) als einen Hautkritikpunkt.
(Anmerkung: Ich kenne nur die in Europa vertriebenen Modelle.)
Future meint
Der wahre Connoisseur fährt BYD daher nur im Sommer. Von Flensburg bis an die Riviera ohne Nachzuladen. Beeindruckend!
Didi meint
nur wie kommt es, dass in Norwegen und Schweden mehr BYD verkauft werden, als in Deutschland. und in Frankreich? Liegt das am politischen Klima oder daran, dass man nur Opel oder Renault fährt in DE und FR? und in Italien am Liebsten FIAT?
oder den neuen AUDI A2 e-tron für 50.000€
es geht in Richtung Elektro-Antrieb und Batterie, ob man das bei den deutschen Konzernen nun wünscht, oder eher nicht. Irgenwann ist man von der Realität umzingelt.
eBikerin meint
„nur wie kommt es, dass in Norwegen und Schweden mehr BYD verkauft werden, als in Deutschland. und in Frankreich?“
EU-EVS
Norwegen: 4616
Schweden: 248
Deutschland: 8949
Frankreich ist da seit 2024 leider nicht mehr verfügbar. Aber irgendwie ist das auch egal – deine Aussage ist also nicht korrekt,