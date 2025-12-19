Bentley: Erlkönigfotos geben Ausblick auf Luxus-Elektro-SUV

Bentley hat im November Details zu seinem ersten Elektroauto präsentiert. Die britische Volkswagentochter veröffentlichte auch ein Foto, das die Form des Fahrzeugs unter einer Stoffabdeckung erahnen lässt. Neue Erlkönigfotos ermöglichen den bisher besten Blick auf das im nächsten Jahr Premiere feiernde Modell.

Das SUV wurde bei Testfahrten unter den eisigen Bedingungen Nordschwedens abgelichtet. Der Prototyp ist noch getarnt, lässt aber schon das zu erwartende Fahrzeug erkennen. Es handelt sich demnach um ein stattliches SUV mit einem Heck im angedeuteten Coupé-Stil. Insbesondere das Design der Front und des Hecks sind aber unter der Tarnung nicht erkennbar und bleiben damit abzuwarten.

Ein Blick ins Interieur zeigt einen Innenraum, der laut Autocar die Merkmale des Bentayga mit der Technologie des eng verwandten neuen Porsche Cayenne Electric kombiniert. Mit dem Porsche – und Audi-Modellen – teilt sich der Bentley die Elektroauto-Architektur PPE (Premium Platform Electric).

This is our best look yet at Bentley's first EV – and we get to see inside! https://t.co/RrO7NEj4wa pic.twitter.com/92UCu7PRuX — Autocar (@autocar) December 18, 2025

Technische Angaben wurden nicht veröffentlicht, erste Rückschlüsse lassen sich aber aus Porsches neuem Cayenne Electric ziehen. Dieser wird mit Allradantrieb und zwei E-Motoren angeboten. Die Leistung beträgt bis zu 850 kW (1.156 PS). Eine 113-kWh-Batterie ermöglicht Reichweiten von bis zu 642 Kilometern nach WLTP-Norm.

Wenn es auf den Markt kommt, wird das noch unbenannte neue Modell mit einer Länge von weniger als fünf Metern das kürzeste Bentley-SUV sein und unterhalb des Verbrenner-SUV Bentayga positioniert. CEO Frank Walliser hat die Markteinführung des offiziell als „Luxus-Urban-SUV“ beschriebenen Elektroautos „gegen Ende 2026“ angekündigt. Die Auslieferungen sollen im folgenden Jahr beginnen.

„Unser erster vollelektrischer Bentley, das weltweit erste echte Luxus-SUV für den Stadtverkehr, ist ein mutiger Schritt nach vorne. Er verkörpert unsere Vision von nachhaltigem Luxus und technologischer Exzellenz“, so Walliser. „Mit seiner branchenführenden Ladeleistung und dem unverwechselbaren Charakter und Design von Bentley läutet er den Beginn einer spannenden neuen Ära für unsere Marke ein – eine Zukunft, die von Innovation, Handwerkskunst und Nachhaltigkeit geprägt ist.“