Bentley teasert erstes Elektroauto-Modell

Bentley hat erste Details zu seinem kommenden Elektroauto vorgestellt. Die britische Volkswagentochter erklärte laut Autocar, dass das Modell in unter sieben Minuten Energie für 100 Meilen (161 km) Reichweite aufnehmen kann. Die neue, als „Luxus-Urban-SUV“ bezeichnete Baureihe könnte Ladeleistungen von bis zu 300 kW erreichen.

Weitere technische Angaben wurden nicht veröffentlicht. Da das Modell jedoch auf einer Version der von den Konzernschwestern Porsche und Audi entwickelten Elektroauto-Architektur PPE (Premium Platform Electric) basiert, lassen sich erste Rückschlüsse aus dem nahenden Porsche Cayenne Electric ziehen. Dieser wird mit Allradantrieb und zwei E-Motoren angeboten. Die Leistung soll von 298 kW (405 PS) bis 600 kW (816 PS) reichen und mit „Launch-Control“ auf fast 746 kW (1014 PS) steigen. Eine 113-kWh-Batterie wird Reichweiten von über 600 Kilometern ermöglichen.

Obwohl die Briten keine genauen Angaben über die Nähe der beiden Modelle gemacht haben, deuten die Abmessungen Autocar zufolge darauf hin, dass der neue Elektro-Bentley fast genauso groß sein wird wie der Cayenne Electric. Letzterer misst knapp unter fünf Metern, womit der Bentley im Programm des Unternehmens unter dem SUV Bentayga angesiedelt wäre.

Firmenchef Frank Walliser kündigte die Markteinführung „gegen Ende 2026“ an, die Auslieferungen sollen im folgenden Jahr beginnen. Gleichzeitig wurde das erste offizielle Foto des Fahrzeugs veröffentlicht (Artikelbild).

Bentley has revealed the first platform details about its maiden EV – and it can charge VERY fast ⚡ https://t.co/QNJCXB2cJ1 pic.twitter.com/4miEklR69Y — Autocar (@autocar) November 5, 2025

Von dem neuen E-Auto wurden vor wenigen Wochen Prototypen auf öffentlichen Straßen gesichtet. Die ersten Bilder zeigen laut Autocar die Produktionskarosserie und die Einflüsse des im Sommer präsentierten E-Auto-Konzepts EXP 15.

Walliser erklärte gegenüber dem Autoportal, dass die Umstrukturierung der Elektro-Strategie bei Porsche auch Auswirkungen auf Bentley habe. Der Stuttgarter Sportwagenbauer hat seine ehrgeizigen E-Auto-Pläne zurückgefahren und setzt wieder stärker auf Verbrenner. Trotz der aktuellen Marktsituation plant Bentley weiter, ab 2026 jedes Jahr ein neues Plug-in-Hybrid- oder vollelektrisches Modell auf den Markt zu bringen.

„Es gibt einen Rückgang der Nachfrage nach Luxus-Elektrofahrzeugen, und die Kundennachfrage ist noch nicht stark genug, um eine rein elektrische Strategie zu rechtfertigen. Der Luxusmarkt ist heute ganz anders als zu dem Zeitpunkt, als wir unseren Beyond100-Plan ankündigten“, so Walliser. Eigentlich sollten ab 2030 nur noch Elektroautos verkauft werden. Die Elektrifizierung bleibe das Ziel, man wolle jedoch die Kunden Schritt für Schritt mitnehmen, heißt es nun.

„Unser erster vollelektrischer Bentley, der weltweit erste echte Luxus-SUV für den Stadtverkehr, ist ein mutiger Schritt nach vorne und verkörpert unsere Vision von nachhaltigem Luxus und technologischer Exzellenz“, so Walliser. „Mit seiner branchenführenden Ladekapazität und dem unverwechselbaren Charakter und Design von Bentley läutet er eine aufregende neue Ära für unsere Marke ein – eine Zukunft, die von Innovation, Handwerkskunst und Nachhaltigkeit geprägt ist.“

Der etwas größere Bentayga soll vorerst weiterhin das einzige SUV mit Verbrennungsmotor im Bentley-Portfolio bleiben. Bestehende Modelle wie Bentayga, Continental GT und Flying Spur werden in bestimmten Märkten voraussichtlich auch künftig reine Verbrenneroptionen anbieten. Bentley hatte zuletzt vermehrt auf Plug-in-Hybrid-Technik gesetzt, was weiter forciert werden soll.