Mitsubishi bietet Eclipse Cross mit Finanzierungsaktion für 44.690 statt 47.990 € an

Mitsubishi Motors bietet für den Ende dieses Jahres gestarteten vollelektrischen Eclipse Cross Diamant Plus ein neues Finanzierungsangebot an. Der reguläre unverbindlich empfohlene Fahrzeugpreis liegt bei 47.990 Euro. Im Rahmen der Finanzierungsaktion reduziert sich dieser Preis auf 44.690 Euro.

„In Kombination mit einer monatlichen Rate von 199 Euro über 36 Monate und einem effektiven Jahreszins von 0,99 Prozent entsteht so ein besonders attraktives Gesamtangebot für den Einstieg in die Elektromobilität“, wirbt der japanische Hersteller. Das Angebot ist gültig bis zum 31. März 2026 und steht bei teilnehmenden Mitsubishi-Handelspartnern zur Verfügung.

Der elektrische Eclipse Cross misst 4.470 Millimeter in der Länge, 1.860 Millimeter in der Breite und 1.570 Millimeter in der Höhe. Optisch prägen ihn ein hexagonaler Frontgrill und ein sechseckiges Heckdesign. Der Kofferraum bietet ein Volumen von 478 bis 1.670 Litern. Je nach Ausstattung steht Mitsubishis Elektro-SUV auf 19- oder 20-Zoll-Leichtmetallrädern.

Die zum Marktstart verkaufte Topversion hat eine 87-kWh-Batterie, die eine Reichweite von 635 Kilometern nach WLTP-Norm ermöglicht. Der vordere Elektromotor leistet 160 kW/218 PS, was eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 8,4 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h ermöglicht. Der Verbrauch wird angegeben mit 16,9 kWh/100 km.

Das wassergekühlte Akkupaket unterstützt AC-Laden mit bis zu 22 kW – serienmäßig sind 11 kW – sowie DC-Schnellladen mit bis zu 150 kW. Eine Wärmepumpe gehört zur Serienausstattung. Über Schaltwippen am Lenkrad lässt sich die Rekuperation in vier Stufen einstellen.

Im Innenraum setzt Mitsubishi auf moderne Technik und Komfort. Der zentrale Touchscreen misst 12,3 Zoll und integriert Google-Dienste. Ergänzt wird er durch ein horizontales Instrumentendisplay. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen zählen ein elektrochromatisches Panoramadach, dessen Transparenz sich per Knopfdruck anpassen lässt, eine 48-farbige Ambientebeleuchtung sowie ein Soundsystem von Harman Kardon.

Mitsubishi bietet auch moderne Fahrerassistenzfunktionen, darunter einen adaptiven Tempomaten, Spurhalte- und Notbremsassistenten sowie einen Querverkehrswarner. Sieben Airbags schützen die Insassen, und im Falle eines Unfalls wird die Hochvoltbatterie automatisch abgeschaltet.

Käufer des Eclipse Cross erhalten von Mitsubishi eine achtjährige oder 160.000 Kilometer umfassende Garantie auf Batterie und Fahrzeug. Hinzu kommen eine zwölfjährige Durchrostungsgarantie und acht Jahre Pannenhilfe.