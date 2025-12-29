Europas Elektroauto-Markt im November 2025: Tesla führt, Konkurrenz holt auf

Im November führten die Mittelklasse-Baureihen Tesla Model 3 und Model Y weiterhin die europäischen Verkäufe batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) an. Doch stark steigende Zulassungen neuer Elektroauto-Modelle wie Skoda Elroq, Renault 5 und VW ID.3 verdeutlichten den wachsenden Wettbewerbsdruck im Markt.

Nach vorläufigen, dem Portal Automotive News vorliegenden Daten des Marktforschers DataForce stiegen die Elektroauto-Verkäufe im November um 38 Prozent auf 248.017 Einheiten in der EU, den EFTA-Märkten und dem Vereinigten Königreich. Die Zahlen decken 98 Prozent des Marktes ab.

Das Wachstum ist vor allem auf eine breitere Modellpalette in wichtigen Segmenten zurückzuführen, insbesondere bei Klein- und Kompaktwagen, da Hersteller ihre BEV-Offensiven beschleunigen. Diese Ausweitung des Angebots zeigt sich deutlich in den Marktanteilsgewinnen mehrerer Hersteller.

Renault konnte dank des Kleinwagens Renault 5 und des Markteintritts des etwas größeren Renault 4 den Abstand zu Tesla verkleinern. Die rein elektrischen Verkäufe des französischen Herstellers legten im November im Jahresvergleich um 89 Prozent zu. Auch die Premiummarke BMW rückte näher an Tesla heran und erhöhte unter anderem durch eine starke Nachfrage nach Modellen wie dem Kompakt-SUV iX1 den Absatz um 26 Prozent.

Die Volkswagen-Tochter Skoda entwickelte sich zu einem weiteren dynamischen Herausforderer: Die BEV-Verkäufe stiegen um 75 Prozent, getragen vom Erfolg des mittelgroßen SUV Elroq, der im November das drittmeistverkaufte Elektroauto Europas war und nur 46 Einheiten hinter dem Tesla-SUV Model Y lag.

VW im November führender E-Auto-Anbieter

Volkswagen profitierte von einer starken Leistung seiner Elektroauto-Familie ID.: Der als Limousine und Kombi erhältliche große ID.7, das Mittelklasse-SUV ID.4 und der Kompaktwagen ID.3 schafften es allesamt in die November-Top-10 der BEV. Damit schloss VW den Monat November als Europas Nummer-1-BEV-Marke ab, die Wolfsburger steigerten ihr Gesamtvolumen um 30 Prozent auf 23.396 Fahrzeuge. Dahinter bilden die Top 5 Tesla (22.355/-11 %), Renault (18.321/+89 %), BMW (18.056/+26 %) und Skoda (17.805/+75 %).

Die Limousine Model 3 war mit 11.293 Neuzulassungen das meistverkaufte Elektroauto im November, dennoch sank Teslas Gesamtvolumen um 11 Prozent auf 22.355 Einheiten. Im Jahresverlauf behauptete das Model Y jedoch eine klare Führung mit 127.067 Verkäufen nach elf Monaten. Erst mit einigem Abstand folgt dahinter der Skoda Elroq mit 81.576 neu zugelassenen Exemplaren. Die Top 5 werden komplettiert durch das Tesla Model 3 (76.037), den VW ID.4 (71.543) und den Renault 5 (70.361).

BYD bei Plug-in-Hybriden vorn

In der Plug-in-Hybrid-Sparte setzte sich das Wachstum im November ebenfalls fort. Die PHEV-Zulassungen stiegen in dem Monat um 35 Prozent auf 109.172 Fahrzeuge. Das große SUV BYD Seal U (ca. 4,8 m Länge) aus China war mit 6.475 Einheiten das meistverkaufte Modell des Monats. Dahinter folgen die SUV VW Tiguan (4,5 m) mit 5303 und der Volvo XC60 (4,7 m) mit 4124 Einheiten.

Auch nach elf Monaten führt der BYD Seal U in diesem Jahr mit 63.127 Zulassungen die PHEV-Rangliste an, vor dem Tiguan (60.731) und dem XC60 (54.077). Das Gesamtvolumen der PHEV stieg im Zeitraum Januar bis November um 33 Prozent auf 1.148.167 Einheiten.