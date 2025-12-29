Europas Elektroauto-Markt im November 2025: Tesla führt, Konkurrenz holt auf

Im November führten die Mittelklasse-Baureihen Tesla Model 3 und Model Y weiterhin die europäischen Verkäufe batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) an. Doch stark steigende Zulassungen neuer Elektroauto-Modelle wie Skoda Elroq, Renault 5 und VW ID.3 verdeutlichten den wachsenden Wettbewerbsdruck im Markt.
Nach vorläufigen, dem Portal Automotive News vorliegenden Daten des Marktforschers DataForce stiegen die Elektroauto-Verkäufe im November um 38 Prozent auf 248.017 Einheiten in der EU, den EFTA-Märkten und dem Vereinigten Königreich. Die Zahlen decken 98 Prozent des Marktes ab.
Das Wachstum ist vor allem auf eine breitere Modellpalette in wichtigen Segmenten zurückzuführen, insbesondere bei Klein- und Kompaktwagen, da Hersteller ihre BEV-Offensiven beschleunigen. Diese Ausweitung des Angebots zeigt sich deutlich in den Marktanteilsgewinnen mehrerer Hersteller.
Renault konnte dank des Kleinwagens Renault 5 und des Markteintritts des etwas größeren Renault 4 den Abstand zu Tesla verkleinern. Die rein elektrischen Verkäufe des französischen Herstellers legten im November im Jahresvergleich um 89 Prozent zu. Auch die Premiummarke BMW rückte näher an Tesla heran und erhöhte unter anderem durch eine starke Nachfrage nach Modellen wie dem Kompakt-SUV iX1 den Absatz um 26 Prozent.
Die Volkswagen-Tochter Skoda entwickelte sich zu einem weiteren dynamischen Herausforderer: Die BEV-Verkäufe stiegen um 75 Prozent, getragen vom Erfolg des mittelgroßen SUV Elroq, der im November das drittmeistverkaufte Elektroauto Europas war und nur 46 Einheiten hinter dem Tesla-SUV Model Y lag.
VW im November führender E-Auto-Anbieter
Volkswagen profitierte von einer starken Leistung seiner Elektroauto-Familie ID.: Der als Limousine und Kombi erhältliche große ID.7, das Mittelklasse-SUV ID.4 und der Kompaktwagen ID.3 schafften es allesamt in die November-Top-10 der BEV. Damit schloss VW den Monat November als Europas Nummer-1-BEV-Marke ab, die Wolfsburger steigerten ihr Gesamtvolumen um 30 Prozent auf 23.396 Fahrzeuge. Dahinter bilden die Top 5 Tesla (22.355/-11 %), Renault (18.321/+89 %), BMW (18.056/+26 %) und Skoda (17.805/+75 %).
Die Limousine Model 3 war mit 11.293 Neuzulassungen das meistverkaufte Elektroauto im November, dennoch sank Teslas Gesamtvolumen um 11 Prozent auf 22.355 Einheiten. Im Jahresverlauf behauptete das Model Y jedoch eine klare Führung mit 127.067 Verkäufen nach elf Monaten. Erst mit einigem Abstand folgt dahinter der Skoda Elroq mit 81.576 neu zugelassenen Exemplaren. Die Top 5 werden komplettiert durch das Tesla Model 3 (76.037), den VW ID.4 (71.543) und den Renault 5 (70.361).
BYD bei Plug-in-Hybriden vorn
In der Plug-in-Hybrid-Sparte setzte sich das Wachstum im November ebenfalls fort. Die PHEV-Zulassungen stiegen in dem Monat um 35 Prozent auf 109.172 Fahrzeuge. Das große SUV BYD Seal U (ca. 4,8 m Länge) aus China war mit 6.475 Einheiten das meistverkaufte Modell des Monats. Dahinter folgen die SUV VW Tiguan (4,5 m) mit 5303 und der Volvo XC60 (4,7 m) mit 4124 Einheiten.
Auch nach elf Monaten führt der BYD Seal U in diesem Jahr mit 63.127 Zulassungen die PHEV-Rangliste an, vor dem Tiguan (60.731) und dem XC60 (54.077). Das Gesamtvolumen der PHEV stieg im Zeitraum Januar bis November um 33 Prozent auf 1.148.167 Einheiten.
Kommentare
Die originale Nachricht lautet übrigens: Tesla slips behind VW in European EV Sales Ranking
Damit ist die Marke VW gemeint, dem Konzern können sie schon lange nicht mehr folgen. Dass man mit nur zwei Modellen mehr Abnahme je Modellreihe hat, ist eine Binse im Marketing. Das lernt jeder Student im 1. Semester Marketing, dass eine Sortimentserweiterung um 500% nicht 500% mehr Absatz bringt. Trotzdem ist es sinnvoll, besonders wenn es Varianten auf einer Plattform sind. Tesla spielt auf dem Markt die Rolle wie vorher Palm, Blackberry oder DEC- früh dabei, aber dann durch viel bessere Produkte zerquetscht.
Überschrift irreführend !
Es fehlt: „bei der modellwertung“
Der Markt legt im Nov um 38% zu, Tesla gab um 11% nach – dieser Trend, dass der Markt wächst aber der Absatz Teslas sinkt, bleibt bestehen.
Es ist zu erwarten, dass es 2026 so weiter verläuft.
Alte Milchmädchenrechnung. Tesla kommt von nahezu 100% Marktanteil bei den BEVs runter. Du kommst wirklich mit einer alten Leier, die seit 99% nicht mehr aufhört.
Tesla hatte nie in Europa einen Anteil von 100%, geschweige denn 99%.
Mit wie vielen Nachkommastellen rechnest du bei „von nahezu 100 auf 99%“?
Wann war das?
Das Thema scheint dich inzwischen einige Jahre zu beschäftigen.
So ist es: tesla minus 11% – VW plus 30%.
Aber klar: die neuwagenkäufer in europa haben alle keine ahnung…
Ja, noch führt dasTesla-Modell MY, aber was ist das für ein Einbruch: Das MY verlor in diesem Jahr bis November rund 45 %, das M3, auf Platz 7 abgerutscht, rund 30 %.
Das Kräfteverhältnis bei den BEV in Europa wird besonders deutlich, wenn man die Herstellergruppen zusammenfasst. Da herrscht Klarheit: der VW-Konzern hat rund 30 % Marktanteil bei den BEV. Danach kommt BMW mit rund 9,1 %, und dann Tesla mit 8,8 %.
Totgesagte leben länger.
Damit meinst du vermutlich VW, die werden hier seit Jahren totgesagt.
„Im Jahresverlauf behauptete das Model Y jedoch eine klare Führung mit 127.067 Verkäufen nach elf Monaten.“ Oh, na sowas. Wie kann das sein? Wenn man David in all seinen Namensalternativen glauben schenken würde, würde sich das anders lesen. Im Grunde weiß das aber jeder. Wie würde Tesla nur dastehen wenn sie einen unpolitischen und unternehmensorientierten CEO hätten? Ich hab da eine Idee…
„ins bodenlose gestürzt“ vs „gnadenlos ausgerollt“.
Was für eine verkehrte Welt in manchen Köpfen!