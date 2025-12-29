VW ID. Polo zunächst nicht für 25.000 Euro bestellbar

VW hat kürzlich einen konkreten Ausblick auf sein für nächstes Jahr angekündigtes 25.000-Euro-Elektroauto gegeben, das unter dem Namen ID. Polo verkauft wird. Die günstigste Variante des Kleinwagens wird zum Marktstart laut einem Bericht aber wohl nicht verfügbar sein.

Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Händlerkreise schreibt, soll der ID. Polo ab April 2026 konfigurierbar sein. Kunden könnten dann aber offenbar erst einmal nur die höher motorisierten und teureren Versionen kaufen. Konkret gehe es um den ID. Polo mit 155 kW/211 PS Leistung und größerem Akkupaket, der den Informationen nach „deutlich mehr“ als 25.000 Euro kostet.

Preise lägen dem Handel bislang nicht vor. Branchenintern werde jedoch davon ausgegangen, dass die zunächst verfügbaren Versionen des ID. Polo deutlich oberhalb von 25.000 Euro liegen dürften. Spekulationen bewegten sich eher in Richtung 30.000 Euro aufwärts, so das Handelsblatt. Die Einstiegsversion, auf der das beworbene 25.000-Euro-Versprechen basiert, solle erst später folgen. Sie setze auf einen einfacheren, günstigeren Batterietyp, der weniger Reichweite bietet, dafür aber die Kosten senkt.

Volkswagen bestätigte der Wirtschaftszeitung auf Nachfrage, dass der ID. Polo zum Einstiegspreis erst später bestellbar sein werde. Hintergrund sei die spätere Verfügbarkeit der günstigeren Batterie mit Lithium-Ferrophosphat-Technologie (LFP). Bei der Auslieferung werde es aber lediglich „wenige Wochen“ Unterschied geben. Die ersten Modelle des ID. Polo sollen ab Spätsommer an Kunden ausgeliefert werden.

Laut Händlern könnte der günstige ID. Polo allerdings länger auf sich warten lassen. Die Zeiträume, die intern kursieren, variieren dem Bericht zufolge deutlich stärker. „Das Längste, was wir gehört haben, war, dass es bis zu einem halben oder sogar dreiviertel Jahr dauern kann, bis die kleine Batterie tatsächlich verfügbar ist“, zitiert das Handelsblatt einen Händler.

Volkswagen bezieht die leistungsstärkeren Akkus für den ID. Polo direkt aus seiner ersten Fabrik für Batteriezellen der konzerneigenen Energietochter Powerco aus Salzgitter. Die günstigeren Akkus dürfte Volkswagen für den E-Polo zunächst zukaufen.

„Dass bei einem Produktionsanlauf nicht sofort alle Varianten verfügbar sind, ist nicht ungewöhnlich“, sagte ein Händler dem Handelsblatt. VW habe den ID. Polo über Monate hinweg aber explizit als 25.000-Euro-Elektroauto positioniert. „Das kann dann schon bei dem ein oder anderen Kunden zu Enttäuschungen führen.“ Volkswagen verweist derweil darauf, zunächst mit den zuerst verfügbaren Varianten einen Großteil der Kundennachfrage abdecken zu wollen.