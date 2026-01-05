BYD 2025 weltweit größter Elektroautobauer

Der chinesische Hersteller BYD hat nach aktuellen Informationen Tesla im letzten Jahr als führenden Produzenten von Elektroautos überholt. BYD lieferte laut Berichten 2,26 Millionen Elektroautos aus, was einen Anstieg von knapp 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Tesla hingegen brachte etwa 1,64 Millionen Fahrzeuge auf die Straße, was einem Rückgang von 8,4 Prozent gegenüber 2024 entspricht. Damit liegt BYD bei reinen Stromern erstmals deutlich vor dem US-Konzern.

Während BYD seine Auslieferungen weiter steigern konnte, musste Tesla im letzten Jahr zum zweiten Mal hintereinander einen Rückgang verzeichnen. Das Wachstum von BYD resultiert vor allem aus der starken Nachfrage innerhalb Chinas sowie aus der zunehmenden internationalen Expansion des Unternehmens. Tesla sah sich gleichzeitig mit einem Nachfragerückgang in seinen Kernmärkten USA und Europa konfrontiert.

Als entscheidender Faktor für BYDs Erfolg gilt die breite Modellpalette und die gezielte Preisdifferenzierung. BYD bietet sowohl günstige Kleinwagen als auch höherwertige Elektrofahrzeuge und elektrifizierte Nutzfahrzeuge an, während Elektroautobauer Tesla nur wenige Modellreihen vor allem im mittleren bis oberen Preissegment vertreibt.

Zusätzlich verkauft BYD Plug-in-Hybridfahrzeuge, ein Segment, in dem Tesla nicht vertreten ist. Gerechnet über alle E-Antriebe lag BYD schon früher vor dem US-Wettbewerber, 2025 gelang das nun auch nur mit Vollstromern. Insgesamt setzte BYD Medien zufolge im letzten Jahr etwa 4,6 Millionen Fahrzeuge ab, darunter etwas mehr Plug-in-Hybride als reine E-Autos.

Dass Tesla 2025 nach zuvor mehreren Jahren des Wachstums erneut weniger Elektroautos verkaufte, hat mehrere Gründe. Dazu gehört der Wegfall der Steuervergünstigung in den USA von bis zu 7.500 Dollar beim Kauf eines elektrischen Fahrzeugs. Gleichzeitig wuchs weltweit der Konkurrenzdruck durch attraktivere Modelle anderer Hersteller, insbesondere auch aus China.

Zusätzlich schadete das kontroverse politische Engagement von CEO Elon Musk dem Markenimage und verprellte Kunden. Musk scheint zudem die Zukunft von Tesla zunehmend in selbstfahrenden Robotaxis und menschenähnlichen Robotern zu sehen. Diese Bereiche und Künstliche Intelligenz stehen verstärkt im Fokus des Unternehmens, das auch Energieprodukte und -dienstleistungen anbietet.