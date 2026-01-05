Tesla-Auslieferungen gingen 2025 erneut zurück

Tesla hat seine Produktions- und Lieferzahlen für das vierte Quartal 2025 sowie das Ergebnis über alle 12 Monate des zurückliegenden Jahres hinweg veröffentlicht. Der Elektroauto-Pionier hat auf Jahresbasis erneut weniger Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahr.

Im vierten Quartal 2025 produzierte Tesla von der Premium-Limousine Model S, dem großen SUV Model X und dem „Cybertruck“ sowie dem Lkw Semi 11.706 Exemplare, ausgeliefert wurden von diesen Baureihen 11.642 Einheiten. Von dem Mittelklassewagen Model 3 und dem Mittelklasse-SUV Model Y liefen 422.652 Exemplare vom Band, 406.585 Fahrzeuge wurden ausgeliefert. Unter dem Strich erreichte Tesla im vierten Quartal des Jahres 434.358 hergestellte und 418.227 ausgelieferte Elektroautos.

Im Gesamtjahr 2025 stellte Tesla damit 1.654.667 Elektrofahrzeuge her, darunter 1.600.767 Model 3 und Y sowie 53.900 Einheiten der anderen Modelle. Ausgeliefert wurden im vergangenen Jahr insgesamt 1.636.129 Stromer: 1.585.279 Model 3 und Y sowie 50.850 Model S, X, Cybertruck und Semi.

Im Vergleich mit dem Vorjahr weist der Stromer-Absatz von Tesla 2025 ein Minus von etwa 8,4 Prozent auf. Schon 2024 gab es bei dem US-Konzern nach vielen Jahren des Wachstums mit knapp 1,79 Millionen Auslieferungen ein Minus (-1,1 %). Den bisherigen Höhepunkt erreichte Tesla 2023 mit etwas über 1,8 Millionen ausgelieferten Wagen.

Der chinesische Hersteller BYD steigerte derweil 2025 seine Verkäufe laut Berichten weiter und überholte damit Tesla als weltweit führenden Elektroauto-Hersteller.

Dass Tesla 2025 erneut weniger Elektroautos verkaufte, hat mehrere Gründe. Dazu gehört der Wegfall der Steuervergünstigung in den USA von bis zu 7.500 Dollar beim Kauf eines elektrischen Fahrzeugs. Gleichzeitig wuchs weltweit der Konkurrenzdruck durch attraktivere Modelle anderer Hersteller, insbesondere auch aus China. Zusätzlich schadete das kontroverse politische Engagement von CEO Elon Musk dem Markenimage und verprellte Kunden.