Tesla-Auslieferungen gingen 2025 erneut zurück

Tesla hat seine Produktions- und Lieferzahlen für das vierte Quartal 2025 sowie das Ergebnis über alle 12 Monate des zurückliegenden Jahres hinweg veröffentlicht. Der Elektroauto-Pionier hat auf Jahresbasis erneut weniger Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahr.
Im vierten Quartal 2025 produzierte Tesla von der Premium-Limousine Model S, dem großen SUV Model X und dem „Cybertruck“ sowie dem Lkw Semi 11.706 Exemplare, ausgeliefert wurden von diesen Baureihen 11.642 Einheiten. Von dem Mittelklassewagen Model 3 und dem Mittelklasse-SUV Model Y liefen 422.652 Exemplare vom Band, 406.585 Fahrzeuge wurden ausgeliefert. Unter dem Strich erreichte Tesla im vierten Quartal des Jahres 434.358 hergestellte und 418.227 ausgelieferte Elektroautos.
Im Gesamtjahr 2025 stellte Tesla damit 1.654.667 Elektrofahrzeuge her, darunter 1.600.767 Model 3 und Y sowie 53.900 Einheiten der anderen Modelle. Ausgeliefert wurden im vergangenen Jahr insgesamt 1.636.129 Stromer: 1.585.279 Model 3 und Y sowie 50.850 Model S, X, Cybertruck und Semi.
Im Vergleich mit dem Vorjahr weist der Stromer-Absatz von Tesla 2025 ein Minus von etwa 8,4 Prozent auf. Schon 2024 gab es bei dem US-Konzern nach vielen Jahren des Wachstums mit knapp 1,79 Millionen Auslieferungen ein Minus (-1,1 %). Den bisherigen Höhepunkt erreichte Tesla 2023 mit etwas über 1,8 Millionen ausgelieferten Wagen.
Der chinesische Hersteller BYD steigerte derweil 2025 seine Verkäufe laut Berichten weiter und überholte damit Tesla als weltweit führenden Elektroauto-Hersteller.
Dass Tesla 2025 erneut weniger Elektroautos verkaufte, hat mehrere Gründe. Dazu gehört der Wegfall der Steuervergünstigung in den USA von bis zu 7.500 Dollar beim Kauf eines elektrischen Fahrzeugs. Gleichzeitig wuchs weltweit der Konkurrenzdruck durch attraktivere Modelle anderer Hersteller, insbesondere auch aus China. Zusätzlich schadete das kontroverse politische Engagement von CEO Elon Musk dem Markenimage und verprellte Kunden.
Kommentare
Futureman meint
Immerhin weitere 1,7 Millionen zufriedene E-Auto-Fahrer dazu gekommen. Und alle, die schon länger einen fahren, wissen das es nicht auf immer neue Außenformen ankommt. Denn wie so oft, kam rechtzeitig zu Weihnachten ein neues (kostenloses) Update. Dadurch wird, wie schon des Öfteren davor, jedes Fahrzeug nach und nach verbessert und man muss nicht auf neue Modelle warten.
Bin gespannt, wie sich die Bilanzzahlen dazu darstellen.
brainDotExe meint
Over a decade ago, a confident Elon Musk laughed dismissively when asked if Chinese automaker BYD could become a serious competitor to Tesla in the electric vehicle (EV) market.
„Have you seen their car?“ Musk responded with a burst of laughter during the 2011 Bloomberg interview.
Time has told!
Glückwunsch BYD!
Powerwall Thorsten meint
Gab es da in Deutschland nicht auch irgendwelche Autobosse, die über Tesla gelacht haben –
Time has taught (Zeiten ändern sich)
:-)
Ich habe kein Problem damit, wenn Tesla stabil 1,7 Millionen Autos verkaufen würde.
Da sind sie ja in der selben Liga wie BMW Mercedes oder ähnliche Hersteller, nur das BMW Mercedes und die anderen Hersteller all die anderen zukunftsfähigen Assets, die Tesla auch auch im Portfolio hat, eben nicht haben.
Wie schon vor langer Zeit hier festgestellt:
Nur ewig gestrige Erbsenzähler halten bei Tesla mit verkauften Fahrzeugen auf und glauben daraus etwas für Teslas Zukunft ablesen zu können.
Zählt also gerne weiter.
Für informierte Investoren – alles gut.
Für Tesla Fahrer – auch alles gut.
brainDotExe meint
Kann sein, aber darum geht es hier im Artikel nicht.
Ich habe kein Problem damit, wenn Tesla bei 1,7 Mio. Autos bleibt. Das sind deutlich weniger als bei BMW und Mercedes.
Anderer Geschäftsbereiche interessieren mich als Autokäufer nicht, ich bin lediglich an Autos interessiert. Energiespeicher kaufe ich bei darauf spezialisierten Firmen.
EVrules meint
Powerwall Thorsten – Was außer Autos kann Tesla derzeitig verkaufen, um damit Gewinn zu generieren? Aus der Startup-Phase ist das Unternehmen schon längst draußen.
Weder ist der Robotik, noch im automatisierten Fahren ist das Unternehmen wirklich führend, die KI Abteilung wurde abgewickelt, die groß als Erfolgsfaktor angekündigte 4680er Zelle ebenso. Der CT ist genauso eine Randerscheinung.
Musk – man kann es so klar benennen – fährt sinnbildlich das Unternehmen an die Wand, einmal durch die Fehlplanung der Produktpalette und noch dazu durch seine verleumderische, manipulativen und faktenfernen Art (Stichwort: EU abschaffen, usw.).
Powerwall Thorsten meint
Screenshot für Anfang 2027 ist gemacht.
Schau dir das Coast to Coast Video an und denke einfach selbst einmal nach.
Den Erklärbär habe ich lange genug gemacht.
Time will teach you, if you fail.
Jörg2 meint
brain
Das ist 15 Jahre her. Bitte sieh Dir die damaligen BYD an.
brainDotExe meint
Glaubst du ernsthaft Elon Musik hat gedacht, dass die 15 Jahre lang nichts an den Autos ändern?
Jörg2 meint
Glaubst Du ernsthaft, er hat in dem Interview vor 15 Jahren NICHT den damaligen Ist-Stand gemeint?
Langsam wird es komisch.
brainDotExe meint
Wenn er sich wirklich lediglich auf den IST Stand bezogen hat, dann ist er aber überheblich und sehr naiv gewesen.
Naja, geschieht ihm Recht, dass BYD jetzt vorbeigezogen ist. Es freut mich.
Fred Feuerstein meint
„dann ist er aber überheblich und sehr naiv gewesen…“ Da gibt es einige Beispiele die auch auf deutsche CEO zutreffen.
brainDotExe meint
Mag sein, aber darum geht es hier nicht.
Tesla war überheblich und naiv und sie bekommen jetzt die Quittung dafür.
Das freut mich.
Fred Feuerstein meint
VW war auch überheblich und naiv. Sie bekommen noch immer die Quittung dafür. So gerecht kann es zugehen.
brainDotExe meint
VW war bei weitem nicht so überheblich und naiv. Außerdem verkaufen sie weiterhin mehr Autos als Geld und BYD, selbst bei den Elektroautos ist man auf dem besten Weg Tesla in ein paar Jahren zu schlagen, also alles gut.
brainDotExe meint
*als Telsa und BYD
Fred Feuerstein meint
„selbst bei den Elektroautos ist man auf dem besten Weg Tesla in ein paar Jahren zu schlagen“ Das versucht man seit Jahren und was ist? Man kommt kaum vom Fleck…60 % mehr Modelle als 2023 und erreicht immer noch nicht die Million. Geld ist keines mehr da. Ach ja, und dann ist da immer noch der Dieselskandal mit laufenden Gerichtsprozessen, da war überheblicher und naiver als alle es für möglich gehalten haben. Dagegen ist Musk mit seiner Aussage ein Waisenknabe…
brainDotExe meint
„Das versucht man seit Jahren und was ist“
Kontinuierliches Wachstum. Im Gegensatz zu Tesla.
„Dieselskandal“
Junge Junge, wir haben nicht mehr 2015. Das ist mehr als 10 Jahre her, da kräht doch kein Hahn mehr nach.
Fred Feuerstein meint
Deine Aussage: „VW war bei weitem nicht so überheblich und naiv.“
Ach ja, der Dieselskandal ist 11 Jahre her und beschäftigt die Gerichte bis heute. Deine zitierte Aussage von Musk ist 15 Jahre her.
So sieht also eine verzerrte Wahrnehmung aus. Aber so ist das bei NBrain, ist ja bekannt.
brainDotExe meint
Am „Dieselskandal“ war ja nichts überheblich oder naiv. Da hat ja kein CEO in der Öffentlichkeit so über einen Konkurrenten hergezogen.
Fred Feuerstein meint
Klar war es überheblich und naiv zu denken, dass das niemand mitbekommt. Aber der Nachfolger Müller hat sich auch überheblich geäußert und was ist: Man hat Tesla seit dem lächerlichen Interview noch immer nicht im BEV Absatz überholt und das wird auch noch Jahre dauern, trotz einer Modellflut.
Jetzt hat man kein Geld mehr, der Free-Cashflow wird nächstes Jahr erstmalig negativ und VW ist nahe Ramschniveau. Hahahahhaha
Jörg2 meint
brain
Dann bist Du nun auch der Meinung, dass der Inhalt des 15 Jahre altes Interview zum damaligen Ist-Stand, zutreffend sein kann und wenig Basis für Deine heutige Schmähung bietet?
Fein!
brainDotExe meint
Nein, definitiv nicht.
Tesla war überheblich und naiv und hat BYD massiv unterschätzt. Jetzt bekommen sie die Quittung. Das freut mich.
Fred Feuerstein meint
Weißt du was das schöne ist: Die Quittung bekommt Volkswagen von BYD in gleicher Weise. Und traurig ist es zugleich, dass es Bonigesteuerte Manager gibt, die in überheblicher Manier den chinesischen Markt betrachtet haben. Jetzt bekommen sie mit den neuen Fahrzeugen keinen Fuß mehr an den Boden.
David meint
Ja, das geht gerade international durch die (sozialen) Medien. Ironischerweise trifft Tesla jetzt genau das, was die eigenen Fans jahrelang den klassischen OEMs vorhergesagt haben.
Das Ladenetz muss für 1000 V im Grunde neu gekauft werden. Fünf Modellreihen müssen neu gedacht werden. Eine saubere Plattformstrategie wäre jetzt hilfreich – gibt es aber nicht.
Dazu kommt die E/E-Architektur. Die ist nicht zukunftsfähig. Ohne die Umstellung auf generische Hardware und echte Zentralisierung kann man von Skaleneffekten schlicht nicht profitieren. Ergebnis: viele frühe Entscheidungen rächen sich gleichzeitig. Sieht aus wie ein Scherbenhaufen.
Neu ist das alles nicht. Neu ist, wie sichtbar es wird. Waymo fährt reale Robotaxis. Tesla redet noch. Und der Verkaufseinbruch kam nicht lokal, sondern überall. Die teils hysterischen Reaktionen der Tesla-Fans auf die bei uns dieses Jahr anstehenden Neuheiten passen da ziemlich gut ins Bild. Tesla schafft sich selber ab.
South meint
Mja, mir ist das Tesla Gedöns im Grunde egal, aber 2011 haben die meisten deutschen Hersteller noch am E Auto gezweifelt, geschweige den einen Hersteller wie BYD oder Tesla richtig eingeschätzt. Mal davon abgesehen, wurde ja auch schon geschrieben, BYD hatte damals bei weitem nicht die Modelle von heute…
Es mag dem Einzelnen gefallen oder auch nicht, Tesla hat sich als erfolgreicher profitabler Hersteller etabliert. Das ist aber kein Garant für die Zukunft, denn Tesla muss mit weniger Förderung auskommen und die Modellpalette ist flach und alt. Man wird ja sehen was rauskommt, aber weder stimmt das Untergangsgesäusel noch die übermächtige Erhöhung von Tesla…
Tesla Erfolgsrezept sind wirklich verbindliche monetäre Ziele, welche das Unternehmen innovativ gemacht haben. Deutsche CEO’s können irgendwas faseln….
brainDotExe meint
Deutsche CEOs liefern aber inzwischen.
2011 hatte ja auch kein deutscher Hersteller ein halbwegs ernstzunehmendes Elektroauto in der Pipeline, natürlich zweifelte man daran.
South meint
Naja, dann ist dein Statement oben aber offensichtlich Müll, denn, wie kannst du Musk vorwerfen, dass er den Weitblick bezogen auf EINEN Hersteller nicht hatte, während die anderen noch nicht einmal die Technik, also den ganzen Markt nicht auf dem Schirm hatten?
Ja, das ist ja auch Zeit geworden, denn sonst können die Deutschen einpacken. Nur mal als Denkanstoß. Es sind mit 9 Mio. Teslas vermutlich weltweit mehr Tesla’s auf den Straßen, als alle deutschen Hersteller bisher insgesamt an BEV verkauft haben. Das sollte einem zu Denken geben.
Ich will die heimischen Hersteller nicht immer schlechtreden müssen, aber die heimischen Hersteller haben zwar Modelle, aber ein Kostenproblem, deshalb wäre ich mal sehr vorsichtig mit der These, dass die CEO geliefert haben, dann das hängt an der ganzen Konkurrenz, den Chinesen und nicht nur an Tesla…
brainDotExe meint
Warum sollte das ein Denkanstoß sein? Soll ich mal aufzählen wie viele Autos insgesamt (inklusive Verbrenner) von deutschen Hersteller im selben Zeitraum auf der Straße unterwegs sind?
Aber wir schweifen massiv vom Thema ab.
Hier geht es um BYD vs. Tesla und BYD hat letztes Jahr gewonnen, das freut mich sehr.
Fred Feuerstein meint
Wenn es darum geht, hat BYD sowohl Tesla, Volkswagen, BMW und Mercedes düpiert. Und das ist erst der Anfang, denn China hat im Gegensatz zu Deutschlands bonigesteuerten Managern einen langen Atem. Und das finde ich traurig…
ID.alist meint
Q.e.d.