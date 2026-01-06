2025 wurden 545.142 Elektro-Pkw in Deutschland neu zugelassen

Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) wurden im letzten Monat des alten Jahres 246.439 Pkw neu zugelassen, +9,7 Prozent mehr als im Dezember 2024. Die Bilanz des Jahres 2025 weist ein Zulassungsvolumen von etwa 2,9 Millionen Neufahrzeugen aus, was einer Steigerung von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. 66,1 Prozent (-0,6 %) der Neuwagen wurden gewerblich und 33,6 Prozent (+5,1 %) privat zugelassen. Die bevorzugten Farben beim Neuwagenkauf waren in 2025 weiterhin Grau (32,4 %), Schwarz (26,8 %) und Weiß (18,6 %).
Die deutschen Marken verzeichneten im Jahr 2025 überwiegend gestiegene Neuzulassungszahlen. BMW erreichte mit +8,9 Prozent das stärkste Plus und einen Anteil von 8,9 Prozent, dicht gefolgt von Ford mit +8,8 Prozent und einem Zulassungsanteil von 3,8 Prozent. Einstellige Zulassungssteigerungen konnten ebenfalls die Marken MAN (+8,2 %/0,1 %), Mini (+6,4 %/1,2 %), VW (+4,5 %/19,6 %), Audi (+1,8 %/7,2 %) und Mercedes (+1,0 %/9,1 %) erzielen. Bei Opel (-7,9 %/4,8 %), Porsche (-17,7 %/1,0 %) und Smart (-62,1 %/0,2 %) zeigte sich das Jahr 2025 hingegen rückläufig. VW wies mit 19,6 Prozent den größten Markenanteil unter den deutschen Herstellern in der Jahresbilanz aus.
Bei den Importmarken fielen die Jahresergebnisse verschieden aus: Mit mindestens sechsstelligen Neuzulassungszahlen konnten die Importmarken Skoda (+10,2 %/7,9 %) und Seat (+6,7 %/5,7 %) das Jahr 2025 positiv abschließen. Skoda erwies sich zudem mit 7,9 Prozent als anteilsstärkste Importmarke in der Jahresbilanz.
Auch die Importmarken mit mindestens fünfstelligen Neuzulassungszahlen konnten sich in der Jahresbilanz behaupten: BYD (+706,2 %/0,8 %), MG Roewe (+26,2 %/0,9 %), Renault (+9,4 %/2,1 %), Land Rover (+7,3 %/0,5 %), Nissan (+5,4 %/ 1,1 %), Dacia (+3,1 %/2,6 %) und Jeep (+0,6 %/0,4 %). Rückgänge in diesem Bereich verzeichneten dagegen die Marken Tesla (-48,4 %/0,7 %), Mitsubishi (-29,0 %/0,7 %), Peugeot (-14,6 %/2,0 %), Suzuki (-12,5 %/0,8 %), Kia (-12,0 %/2,1 %), Mazda (-10,0 %/1,4 %), Toyota (-8,3 %/3,1 %), Citroen (-7,9 %/1,7 %), Fiat (-5,8 %/1,9 %), Volvo (-4,7 %/2,1 %) und Hyundai (-2,6 %/3,3 %).
Mit einem Neuzulassungsanteil von 33,3 Prozent bildeten die SUV (+11,9 %) das stärkste Segment in der Jahresbilanz, gefolgt von der Kompaktklasse (16,7 %/-9,5 %), den Kleinwagen (11,8 %/+0,1 %) und den Geländewagen (10,9 %/-2,3 %). Die Obere Mittelklasse registrierte dagegen mit einem Zuwachs von 37,3 Prozent den größten Zulassungsanstieg in der Jahresbilanz, ihr Anteil betrug 5,4 Prozent, gefolgt von den Utilities mit +15,3 Prozent und einem Anteil von 4,7 Prozent.
Bei den alternativen Antriebsarten fielen die Jahresergebnisse überwiegend positiv aus: 545.142 Elektro-Pkw (BEV) wiesen mit einem Anteil von 19,1 Prozent eine Steigerung von 43,2 Prozent auf. 1.127.509 hybridangetriebene Fahrzeuge (+19,0 %) erreichten einen Anteil von 39,5 Prozent, darunter bildeten 311.398 Plug-in-Hybride (+62,3 %) einen Anteil von 10,9 Prozent.
Der Anteil benzinbetriebener Pkw (777.641/-21,6 %) lag mit 27,2 Prozent unter dem Vorjahresniveau (35,2 %); der Anteil dieselbetriebener Pkw (395.022/-18,3 %) wies in der Jahresbilanz 13,8 Prozent (Vorjahr: 17,2 %) aus. Flüssiggasbetriebene Pkw (12.079/-11,9 %) waren mit einem Anteil von 0,4 Prozent im Jahr 2025 vertreten, 3 erdgasangetriebene Pkw (-97,8 %), 49 Fahrzeuge mit Brennstoffzelle (Wasserstoff) (-69,0 %) sowie 1 wasserstoffangetriebener Pkw jeweils mit 0,0 Prozent.
Die CO2-Emission der Pkw sank 2025 um -11,7 Prozent, im Durchschnitt auf 105,8 g/km (Vorjahr: 119,8 g/km).
Nutzfahrzeugmarkt
Auf dem Nutzfahrzeugmarkt lagen ausschließlich die Kraftomnibusse (+28,0 %) über dem Vorjahresniveau. Die Zugmaschinen insgesamt wiesen einen Rückgang von -17,2 %, darunter Sattelzugmaschinen mit -9,8 %, gegenüber dem Vorjahreszeitraum aus. Die Sonstige Kraftfahrzeuge (Kfz) (-8,0 %) und Lastkraftwagen (Lkw) (-6,7 %) schlossen die Jahresbilanz ebenfalls mit einem Minus ab. Insgesamt wurden 390.987 Nutzfahrzeuge neu zugelassen, darunter 30.452 BEV und 6.503 Plug-in-Hybride. Der Anteil der Batterie-Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride bei den Nutzfahrzeugen betrug damit 9,5 Prozent.
Der Kraftradmarkt hatte im Jahr 2025 mit 162.009 Neuzulassungen ein Minus von 35,5 Prozent eingefahren. Insgesamt bescherten 3.410.587 neu zugelassene Kfz der Neuzulassungsbilanz des Jahres 2025 ein Minus von 2,4 Prozent. Aus 256.196 neu zugelassenen Kfz-Anhängern resultierte ein Minus von 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Die Jahresbilanz des Gebrauchtfahrzeugmarktes schloss mit 7.600.745 (+1,0 %) umgeschriebenen Kfz und 438.185 Kfz-Anhängern (+3,2 %). Mehr als 6,5 Millionen Pkw (+0,5 %) wechselten im Laufe des Jahres den Halter.
Kommentare
MiguelS NL meint
Ein Plus von 43,2% jedoch leider Compliance getrieben.
In der Niederlande 40,2% BEVs in 2025. Pkw top 3 sind BEV.
1. Skoda Elroq – 11.960 (3,1%)
2. Kia EV3 – 10.973 (2,8%)
3. Tesla Model Y – 10.790 (2,8%)
4. Kia Picanto – 8.858 (2,3%)
5. Toyota Aygo X – 6.947 (1,8%)
BEV Top 5
1. Skoda Elroq – 11.960 (7,7%)
2. Kia EV3 – 10.973 (7%)
3. Tesla Model Y – 10.790 (6,9%)
4. Tesla Model 3 – 5.829 (3,7%)
5. Volvo EX30 – 5.269 (3,4%)
Bezüglich Tesla, sie haben in 2025 haben allein in China mehr BEV verkauft als in Deutschland insgesamt im Jahr zugelassen wurde.
Mary Schmitt meint
Ja, aber du laberst das nicht weg, dass Tesla auch in China unter Vorjahr geblieben ist und hier in Europa regelrecht zusammengestürzt ist. Dass der VW Konzern auch in den Niederlanden vorne ist, war dagegen klar.
Daniel S meint
Ein Vergleich mit Norwegen:
2017 ca 20% BEV
2020 ca 50% BEV
2025 ca 96% BEV
Ein Vergleich mit China:
2023 ca 20% BEV
2025 ca 50% BEV
Ein Vergleich mit Dänemark:
2022 ca 20% BEV
2024 ca 50% BEV
2025 ca 67% BEV
So schnell kann es gehen – zugegeben, nicht überall…
MrBlueEyes meint
Würde man Elektroautos hier in Deutschland auch einfach von der Mehrwertsteuer befreien, wie in Norwegen und China, dann würde der Hochlauf auch schneller gehen… ist aber politisch augenscheinlich nicht gewollt…
Mary Schmitt meint
In China und Norwegen ist es Zuckerbrot und Peitsche. In China ist es in den Gegenden, wo die meisten Käufer wohnen, oft nicht mehr möglich einen Verbrenner zuzulassen. In Norwegen hatte die Regierung gedroht, Verbrenner im PKW offiziell zu verbieten und mit allen Herstellern im Vorfeld gesprochen. Da die wussten, dass man das machen würde, war das so, wie wenn der Lehrer früher mit dem Rohrstock drohte. Dann ging es plötzlich.
Ossisailor meint
Die Daten für China sind nicht korrekt. Die 50 % beziehen sich auf sogenannte NEV. Dazu gehören auch Plug-In-Hybride. Der BEV-Anteil in China liegt bei rund 30 %.
Frank Peters meint
Sehr stark Tesla! Es ist nicht einfach sich als Markt- und Technologieführer zu behaupten.
Aber mit dem runden Paket aus Design, Modell- und Ausstattungsvielfalt, sowie der überwältigenden und quasi uneinholbaren Technik in Hard- und Software, haben sie es wieder einmal geschafft.
Da können einen die Dinos nur leid tun. VW, BMW, Mercedes, alle kurz vor der Pleite.
Ihr Tesla-Stan,
EdgarW meint
1A Satire :-D
Mary Schmitt meint
Böse, böse. Aber gut. Das war ein Jahr wie aus dem Wishbook. 19.390 Tesla nur und Minus 48,4%. Quasi halbiert und im Vorjahr war es ja schon ein Absturz. Im besten Jahr hatten sie bei uns knapp 70.000 Zulassungen. Jetzt keine 20.000. Deutschland hat gesprochen und Tesla rechts und links saftig abgewatscht.
Tim Leiser meint
Du nervst
South meint
Yoa, BEV 19,1% / PHEV 10,9% — damit hat jedes knapp jedes dritte Auto einen primären E Antrieb. Aber die wirklich interessanten Zahlen werden die Internationalen sein… BEV steigt weltweit ordentlich an … ;-)
brainDotExe meint
Soviel zum Thema PHEV haben nach der Förderung keinen Markt in Deutschland mehr 😉
Leon meint
Werden doch immer noch gefördert durch massive Vergünstigung bei Dienstwagen.
brainDotExe meint
Aber keine Kaufprämie mehr. BEVs werden bei Dienstwagen schließlich deutlich stärker gefördert.
Die Aussage von damals war doch nach dem Auslaufen der Kaufprämie werden PHEV in der Versenkung verschwinden.
Dem war nicht so.
Mary Schmitt meint
Wenn du Verbrenner als Dienstwagen fahren willst und noch darfst, nimmst du den Plugin. Denn das Angebot an reinen Verbrennern nimmt ab und die 0,5% sind ja auch nicht schlecht. Der Plugin wird also in den nächsten Monaten weiter gewinnen. Aber er wird teurer, denn nach drei Jahren auf dem Zweitmarkt wird er zunehmend schwieriger zu vermarkten sein. Der Privatkunde findet doppelte Antriebstechnik nicht so geil. Da schwingt ja auch das Reparaturrisiko mit.
brainDotExe meint
Mary
Das würde ich nicht so einfach behaupten.
Einer meiner Nachbarn hat sich letztes Jahr einen PHEV als Gebrauchtwagen gekauft. Der ist total begeistert, vor allem von den geringen Betriebskosten, weil der fast ausschließlich rein elektrisch fährt und mit PV Überschuss lädt.
PHEV bieten meist für den Alltag ausreichend große elektrische Reichweiten. Wenn man zu Hause laden kann, ist das eine Alternative zum BEV.
David meint
Fast 20 % Elektroautos in Deutschland im abgelaufenen Jahr und Tesla hat sich halbiert. Was will ich mehr? Die Antwort ist ganz einfach: noch mehr Elektroautos in diesem Jahr und das sieht sehr gut aus mit VWs Offensive, mit der Offensive von Mercedes und bei BMW kommen ja die Neuheiten erst noch alle auf der auf die Straße. Dieses Jahr kann ich an 25 % Elektroanteil glauben. Das Elektroauto ist in der early majority angekommen.