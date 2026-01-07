Renault: Neuer Elektro-Twingo in Deutschland zunächst ab 21.590 Euro bestellbar

Renault hat die Preise des Twingo E-Tech Electric für den deutschen Markt bekannt gegeben. Zum Start kann man die vollelektrische Neuauflage des Kleinstwagens zunächst mit der Ausstattungslinie Techno ab 21.590 Euro bestellen. Aufträge für die Ausstattungslinie Evolution zu Preisen ab 19.990 Euro sollen von Frühjahr 2026 an möglich sein.

Bestellbar ist der neue Twingo E-Tech Electric Techno zunächst für Inhaber des „Twingo R Pass“. Dieser kann für eine vorrangige Lieferung noch bis zum 14. Januar erworben werden. Alle anderen Kunden sollen ihr Fahrzeug ab dem 15. Januar bestellen können.

In anderen europäischen Ländern ist die Techno-Variante des Twingo E-Tech Electric schon Mitte Dezember in den Vorverkauf im Rahmen des Vorbestellerprogramm „R-Pass“ gestartet – meist zu Preisen ab 21.090 Euro. In Deutschland verlangen die Franzosen für das Modell in dieser Ausstattung 500 Euro mehr. Allerdings ist E-Twingo hierzulande auch anders ausgestattet: mit einem bidirektionalen 11-kW-AC-Ladegerät und einem 50-kW-DC-Ladegerät. Damit lässt sich die Batterie in 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen, über die V2L-Funktion (Vehicle-to-Load) können Geräte mit einem Adapter mit bis zu 3,7 kW Leistung aus der Fahrbatterie gespeist werden.

In anderen Ländern ist ab Werk nur ein einphasiger AC-Onboard-Charger verbaut. Die DC-Ladefunktion und der dreiphasige Onboard-Charger mit V2L sind Bestandteil des Pakets Advanced Charge, das 500 Euro Aufpreis kostet.

Der Twingo E-Tech Electric Techno ab 21.590 Euro bietet ab Werk das integrierte Multimedia-System OpenR link mit Google-Integration, eine One-Pedal-Funktion und eine umklappbare Rückenlehne für den Beifahrersitz. Vier Farben stehen derzeit zur Auswahl: Rot, Gelb, Schwarz und Grün. Mit dem Bestellstart des Basismodells Evolution ab Frühjahr werden auch eine schwarze und weiße Lackierung verfügbar sein.

Der Twingo E-Tech Electric Evolution wird in Deutschland ab 19.990 Euro verkauft. Damit ist er ebenfalls 500 Euro teurer als in anderen Ländern, kommt dafür aber serienmäßig mit dem Paket Advanced Charge. Das Basismodell bietet einzeln verschiebbare Rücksitze, ein 7-Zoll-Digital-Kombiinstrument, das 10-Zoll große Infotainmentsystem OpenR link mit Smartphone-Integration, einen höhenverstellbaren Fahrersitz, eine manuelle Klimaanlage und Parksensoren hinten.

Der Antrieb des Twingo der vierten Generation ist stets gleich: Ein 60 kW/82 PS starker Elektromotor wird mit einer 27,5 kWh großen LFP-Batterie kombiniert. Die WLTP-Reichweite beträgt bis zu 262 Kilometer. Ab Werk sind 16-Zoll-Felgen montiert, optional kann der 3,79 Meter lange Stromer mit 18-Zöllern bestückt werden. Von 0 auf 100 km/h geht es in 12,1 Sekunden, maximal sind 130 km/h möglich.

Um den für ein Elektroauto niedrigen Preis zu ermöglichen, hat Renault mit chinesischen Partnern zusammengearbeitet. Mit dem neuen Twingo habe man gelernt, wie ein grundlegend neues Modell in weniger als zwei Jahren entwickeln werden kann, so das Unternehmen. Gebaut wird das Modell in Novo Mesto, Slowenien.