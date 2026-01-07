Renault: Neuer Elektro-Twingo in Deutschland zunächst ab 21.590 Euro bestellbar

Renault hat die Preise des Twingo E-Tech Electric für den deutschen Markt bekannt gegeben. Zum Start kann man die vollelektrische Neuauflage des Kleinstwagens zunächst mit der Ausstattungslinie Techno ab 21.590 Euro bestellen. Aufträge für die Ausstattungslinie Evolution zu Preisen ab 19.990 Euro sollen von Frühjahr 2026 an möglich sein.
Bestellbar ist der neue Twingo E-Tech Electric Techno zunächst für Inhaber des „Twingo R Pass“. Dieser kann für eine vorrangige Lieferung noch bis zum 14. Januar erworben werden. Alle anderen Kunden sollen ihr Fahrzeug ab dem 15. Januar bestellen können.
In anderen europäischen Ländern ist die Techno-Variante des Twingo E-Tech Electric schon Mitte Dezember in den Vorverkauf im Rahmen des Vorbestellerprogramm „R-Pass“ gestartet – meist zu Preisen ab 21.090 Euro. In Deutschland verlangen die Franzosen für das Modell in dieser Ausstattung 500 Euro mehr. Allerdings ist E-Twingo hierzulande auch anders ausgestattet: mit einem bidirektionalen 11-kW-AC-Ladegerät und einem 50-kW-DC-Ladegerät. Damit lässt sich die Batterie in 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen, über die V2L-Funktion (Vehicle-to-Load) können Geräte mit einem Adapter mit bis zu 3,7 kW Leistung aus der Fahrbatterie gespeist werden.
In anderen Ländern ist ab Werk nur ein einphasiger AC-Onboard-Charger verbaut. Die DC-Ladefunktion und der dreiphasige Onboard-Charger mit V2L sind Bestandteil des Pakets Advanced Charge, das 500 Euro Aufpreis kostet.
Der Twingo E-Tech Electric Techno ab 21.590 Euro bietet ab Werk das integrierte Multimedia-System OpenR link mit Google-Integration, eine One-Pedal-Funktion und eine umklappbare Rückenlehne für den Beifahrersitz. Vier Farben stehen derzeit zur Auswahl: Rot, Gelb, Schwarz und Grün. Mit dem Bestellstart des Basismodells Evolution ab Frühjahr werden auch eine schwarze und weiße Lackierung verfügbar sein.
Der Twingo E-Tech Electric Evolution wird in Deutschland ab 19.990 Euro verkauft. Damit ist er ebenfalls 500 Euro teurer als in anderen Ländern, kommt dafür aber serienmäßig mit dem Paket Advanced Charge. Das Basismodell bietet einzeln verschiebbare Rücksitze, ein 7-Zoll-Digital-Kombiinstrument, das 10-Zoll große Infotainmentsystem OpenR link mit Smartphone-Integration, einen höhenverstellbaren Fahrersitz, eine manuelle Klimaanlage und Parksensoren hinten.
Der Antrieb des Twingo der vierten Generation ist stets gleich: Ein 60 kW/82 PS starker Elektromotor wird mit einer 27,5 kWh großen LFP-Batterie kombiniert. Die WLTP-Reichweite beträgt bis zu 262 Kilometer. Ab Werk sind 16-Zoll-Felgen montiert, optional kann der 3,79 Meter lange Stromer mit 18-Zöllern bestückt werden. Von 0 auf 100 km/h geht es in 12,1 Sekunden, maximal sind 130 km/h möglich.
Um den für ein Elektroauto niedrigen Preis zu ermöglichen, hat Renault mit chinesischen Partnern zusammengearbeitet. Mit dem neuen Twingo habe man gelernt, wie ein grundlegend neues Modell in weniger als zwei Jahren entwickeln werden kann, so das Unternehmen. Gebaut wird das Modell in Novo Mesto, Slowenien.
Kommentare
David meint
Tja, das Angebot wird von der eigenen Konzerntochter Dacia gerade so ein bisschen entzaubert. Aber machen wir uns nichts vor: der Twingo würde den Markt hierzulande sowieso nicht erobern. Dafür sind gar nicht die Produktionskapazitäten da, und der Löwenanteil geht in den Heimatmarkt.
Gerry meint
Der astasu immer mit seinen satirischen Beiträgen 😂. Oder ist es doch extrem plumpe VW-Werbung. 😄
So oder so egal, der Twingo ist super und wenn VW mal mit ID1, ID2 in die Gänge kommen würde wär das auch super 👍.
Da ist für jeden was dabei, die Zukunft ist elektrisch 👍.
Futureman meint
Für die gleichen Leistungen bezahlt man Dacia gerade nur 11.900€. Da wird es schwer für den Twingo in dieser preissensiblen Klasse.
eBikerin meint
Das ist so nicht ganz korrekt. Erstens ist das ein zeitlich begrenztes Angebot, zweitens sind die Daten von diesem Spring auch schlechter.
Allerdings ist das aktuelle Angebot schon so gut, dass da wohl einige über den Tisch gehen werden.
MK meint
Der Renault Twingo hat die modernere Plattform, ist die entscheidenden cm größer, hat eine bessere Reichweite und wird eine deutlich bessere Sicherheit haben.
Es zeichnet sich ab dass der Dacia Spring durch die strategische Fehleinscheidung in China zu produzieren, keine Elektroautoförderung in Deutschland bekommen wird. Um irgendwie konkurrenzfähig zu bleiben muss Renault deutlich mit den Preisen runter, sprich die Förderung aus eigener Tasche zu kompensieren.
Halber Akku meint
Zugegeben sind die 11.900€ aktuell konkurrenzlos. Allerdings plant die Renault Tochter Dacia einen komplett neuen Dacia Spring mit Renault Plattform auf Basis des E-Twingo, Einführung voraussichtlich ab 2027. Soll laut bisherigen Infos ab 18.000,– € losgehen. Wird im Prinzip das gleiche Fahrzeug wie der E-Twingo ohne Retro Charme und nach jetzigen Informationen etwas mehr Raumangebot.
Sam meint
Teurer, langsamer und deutlich geringere Reichweite als der Twingo Verbrenner mit dem starken Motor. Und wo ist das jetzt der Fortschritt? Auch im Vergleich zum direkten Twingo E Vorgänger sehe ich keinen Vorteil.
Gerade aktuell das Angebot mit dem Dacia Spring bei Vollausstattung (und 100 PS) unter 15k€ zeigt die unrealistische Einpreisung beim Twingo. So wird das nichts.
eBikerin meint
Dacia Spring 100PS Vollausstattung kostet knapp 20K. Die 5000 Euro „Bonus“ gibts nur für den Essential.
Gerry meint
Der Bonus ist die ePrämie. Und die kriegst auch bei Vollausstattung 😉👍.
Marcel meint
Wow, 20k für einen Kleinstwagen, und nach 30 Minuten „Schnellladen“ hat man ca. 150 km reale Reichweite zurück 👍🏻
Dank bärenstarkem Elektro-Punch und Drehmoment vom Stand weg braucht er auch nur 2 Sekunden länger als der Vorgänger mit 90 PS, bei dem man noch manuell die Gänge durchrütteln musste, wobei sich das Auto jedesmal wie ein Wildpferd mit Epilepsie geschüttelt hat. Die überlegene Technik!
South meint
So ein Schmarrn, Kleinstwagen wie ein Twingo sind noch nie PS Junkies oder ein Langstreckenautos gewesen … auch zu Verbrennerzeiten nicht…
Aztasu meint
Die Kritik ist doch trotzdem berechtigt. Das ist einfach nur E-Schrott der wirklich in keiner einzigen Kategorie überzeugen kann
EVrules meint
Nun, damit ist klar wie der ID.1 von dir bewertet werden wird – „E-Schrott bleibt E-Schrott“, nicht wahr!?
Aztasu meint
Viel zu teuer für die Schüssel, gut ausgestattet kostet das Ding 25.000€, für einen E-Kleinwagen mit 3,79m länge und 2,49 Radstand der gerade mal ca. 260km WLTP Reichweite hat und von 10% auf 80% in 30 Minuten läd und unfassbare (nicht) PS besitzt….
Niemand sollte sowas kaufen wenn es auch den ID. Polo ab 24.990€ oder den Skoda Epiq Mini-SUV für den gleichen Preis gibt.
VW baut halt die besten Klein- und Kompaktwagen der Welt und damit hochwertige und gute Mobilität für alle
Aztasu meint
ID.1 ab Anfang 2027 für 20500€ wird auch deutlich besser und liegt preislich da sogar gleichauf. Warum also was anderes außer VW und Skoda in diesem Segmenten kaufen? Es ergibt keinen Sinn
E.Korsar meint
„Warum also was anderes außer VW und Skoda in diesem Segmenten kaufen?“
Alldieweil wir Anfang 2026 haben und man bei VW und Skoda derzeit weder vollelektrische Klein- noch Kleinstwagen bestellen kann.
CaptainPicard meint
Der Marktstart des ID.1 ist nicht vor Ende 2027. Würde mich wundern wenn die Auslieferungen vor 2028 beginnen.
Micha meint
Woher nimmst du diesen Preis für den ID.1, offiziell heißt es bisher nur „ab 20.000€“. Die Reichweite wird ziemlich identisch sein und gut ausgestattet ist man da wohl auch eher bei 25k€.
Stromspender meint
Warum sollte der ID.1 „deutlich besser“ werden? Die Reichweite gibt VW mit „mindestens 250 km“ an. Ich hoffe wir sind uns einig, dass die endgültige WLTP-Reichweite sich eher an den 250 km als z.B. an 300 km orientieren wird.
Der Twingo hat eine WLTP-Reichweite von über 260 km. Die Serienausstattung in der „Techno“ Variante geht völlig ok. Klimaautomatik ist Serie. Adaptiver Tempomat ist Serie. Für 300 € gibt’s eine Sitzheizung (ja, die hätte es besser in die Serie schaffen sollen), für 600 € Spurhalte- und Parkassistenten, fertig ist die Lauge.
Dazu bidirektionales Laden, V2L-Funktion in der Serie. Du glaubst ernsthaft, dass VW den ID.1 ab Werk für (vielleicht) 20.500 € besser ausstattet? Träum‘ weiter!
Und warum du krampfhaft einen Kleinstwagen wie den Twingo mit einem Kleinwagen wie dem ID.Polo vergleichen möchtest, erschließt sich mir nicht.
Ach ja, der ID.1 hat 13 mehr Nicht-PS als der Twingo. Absoluter Gamechanger. Nicht.
Aztasu meint
*unfassbare 82PS
Tt07 meint
Fake News (was auch sonst) aber mach Dich hier weiter lächerlich…
Aztasu meint
Lol wo ist das Fake news, kannst du nicht lesen oder bist du mental nicht bereit die Fakten auch zu verarbeiten?
Tt07 meint
Du bist ja richtig auf Krawall gebürstet, macht deine Aussage aber nicht wahrer…siehe u.a. andere Antworten auf deinen Post.
Und herrlich zu sehen wie die VW Fanboys die Konkurrenz fürchten und getriggerrwerden, ob eines attraktiven Autos, was mit Sicherheit mehr Käufer finden wird, als der ID.1…da mach dir mal keine Sorgen.
Stromspender meint
Ich bin dir da gerne behilflich:
„Viel zu teuer für die Schüssel…“ – deine Meinung ist faktisch irrelevant.
„gut ausgestattet kostet das Ding 25.000€“ – nö, richtig gut ausgestattet kostet der Twingo 22.490 €.
„Niemand sollte sowas kaufen wenn es auch den ID. Polo ab 24.990€ oder den Skoda Epiq Mini-SUV für den gleichen Preis gibt.“ Du kannst uns gerne einen Link mit der offiziellen Preis- und Ausstattungsliste des ID.Polo und des Skoda Epiq zukommen lassen. Bis dahin sind das alles nur Spekulationen und Mutmaßungen.
„VW baut halt die besten Klein- und Kompaktwagen der Welt und damit hochwertige und gute Mobilität für alle“ – deine Meinung ist faktisch irrelevant.
„ID.1 ab Anfang 2027 für 20500€ wird auch deutlich besser und liegt preislich da sogar gleichauf.“ Du kannst uns gerne einen Link mit der offiziellen Preis- und Ausstattungsliste des ID.1 zukommen lassen. Bis dahin…
Ihr VW- und Tesla-Fanboys hier im Forum seid manchmal echt witzig…
RudiFaehrtTesla meint
Unglaublich, was die Plattform Ecomento Dir hier so an Möglichkeiten gibt.
@Ecomento: Wieso lasst ihr es zu, dass dieser User solch einen Fake-Unsinn verbreiten darf?
banquo meint
Weiß nicht wie man hier dermaßen auf einen neuen europäischen EV-Kleinwagen abziehen kann und dann noch mit klaren Verweiß auf einen anderen Hersteller der den Kommentator offenbar sponsort.
Halber Akku meint
Muss man eigentlich alles immer von vorneherein schlecht reden? Ich bin bei Renault aufgrund früherer Erfahrungen zu Verbrennerzeiten auch immer etwas skeptisch, bin aber darauf gespannt, wie sich der E-Twingo in Alltagstests so schlägt. Während man bei VW bisher nur Prototypen anschauen kann.
MrBlueEyes meint
Aha… also auch erst teurere Variante(n) wie beim ID.Polo… mal schauen, ob jetzt auch so eine künstliche Empörungswelle aufgebaut wird?! 🤷♂️
Anderer Punkt: Der ID.Polo ist im Gegensatz zum Twingo das deutlich erwachsenere Auto für ein paar Tausis mehr… in der Finanzierung/Leasing merkst das kaum in der monatlichen Belastung…
Der ID.1 wird sicher auch hochwertiger und „erwachsener“ als der Twingo…
Meine Wahl würde bei den beiden immer auf das Deutsche Produkt fallen…
Micha meint
Du vergleichst hier auch Äpfel und Birnen bzw. Klein- mit Kleinstwagen. Wem als Zweitwagen der Twingo absolut ausreicht wird „die paar Tausis“ doch gerne sparen. Den ID.1 gibt es absehbar auch noch nicht. Als Erstwagen taugt er aber genauso wenig wie der Twingo.
MrBlueEyes meint
Also wer sich einen Zweitwagen leisten kann und will und das auch noch als NEUwagen, dem sind die „paar Tausis“ wohl doch eher egal… ;-)
Wartet man 1 Jahr, bekommt man den ID.Polo sicherlich zum Preis des Twingo neu… und hat das viel bessere Auto…
Micha meint
In einer Familie/Partnerschaft mit zwei berufstätigen Pendlern ist ein Zweitwagen doch der Normalzustand und spricht nicht zwingend für Reichtum. Und nur weil man sich auch mehr leisten könnte, heißt das doch nicht, dass man sein Geld aus dem Fenster wirft für ein Produkt, das man gar nicht braucht. Ich könnte mir auch einen Mercedes kaufen, brauche und will ich aber nicht.