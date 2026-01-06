Skoda Elroq: Günstige Varianten vorübergehend aus dem Programm genommen

Skoda hat Ende 2024 den Elroq als sein erstes rein elektrisches Kompakt-SUV eingeführt. Das in mehreren Versionen ab 33.900 Euro mit bis zu 250 kW/340 PS Leistung und bis 573 WLTP-Kilometern pro Ladung angebotene Elektroauto kommt so gut an, dass die Produktion in Mlada Boleslav ausgelastet ist. Auch deshalb nimmt die tschechische Volkswagen-Tochter vorerst Varianten aus dem Programm.

„Wegen der großen Nachfrage“ und „im Rahmen der allgemeinen Modellstrategie“ werden die beiden Einstiegsversionen Elroq 50 und Elroq 60 vorübergehend nicht mehr angeboten, berichtet das Portal Edison. Bestellbar in Deutschland sind derzeit nur noch die teureren Versionen Elroq 85 mit Heckantrieb (Spitzenleistung: 210 kW/286 PS, 573 km Reichweite) und die Allrad-Versionen 85x und RS (250 kW/340 PS, bis 547 km) zu Preisen zwischen 44.180 und 53.050 Euro.

Der Elroq 50 Tour (125 kW/170 PS, 377 km) lockte Kunden mit einem Basispreis von 33.900 Euro, der Elroq 60 (150 kW/204 PS, 400 km) startete bei 38.650 Euro. Diese Angebote stehen im Skoda-Konfigurator aktuell aber nicht mehr zur Wahl.

Interessenten können noch Lagerfahrzeuge erwerben, die bei Händlern in begrenzter Stückzahl verfügbar sind. Alternativ sollen gegen Ende des ersten Quartals die preiswerten Versionen wieder bestellbar sein, schreibt Edison. Ausgeliefert würden die Fahrzeuge je nach Ausführung zwischen Ende Juni und Anfang September.

Wer wartet, kann nach Informationen von Edison auf eine kleine Modellpflege hoffen. Details dazu wollte Skoda auf Anfrage des Portals noch nicht verraten. Ein von Edison befragter Skoda-Händler nannte aber „neue technische Anforderungen“ sowie Änderungen an der Antriebsbatterie, die sich auf die maximale Ladeleistung und die Ladezeiten positiv auswirken sollen. Ob sich die Preise ändern, bleibt abzuwarten.