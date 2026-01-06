Skoda Elroq: Günstige Varianten vorübergehend aus dem Programm genommen

Skoda hat Ende 2024 den Elroq als sein erstes rein elektrisches Kompakt-SUV eingeführt. Das in mehreren Versionen ab 33.900 Euro mit bis zu 250 kW/340 PS Leistung und bis 573 WLTP-Kilometern pro Ladung angebotene Elektroauto kommt so gut an, dass die Produktion in Mlada Boleslav ausgelastet ist. Auch deshalb nimmt die tschechische Volkswagen-Tochter vorerst Varianten aus dem Programm.
„Wegen der großen Nachfrage“ und „im Rahmen der allgemeinen Modellstrategie“ werden die beiden Einstiegsversionen Elroq 50 und Elroq 60 vorübergehend nicht mehr angeboten, berichtet das Portal Edison. Bestellbar in Deutschland sind derzeit nur noch die teureren Versionen Elroq 85 mit Heckantrieb (Spitzenleistung: 210 kW/286 PS, 573 km Reichweite) und die Allrad-Versionen 85x und RS (250 kW/340 PS, bis 547 km) zu Preisen zwischen 44.180 und 53.050 Euro.
Der Elroq 50 Tour (125 kW/170 PS, 377 km) lockte Kunden mit einem Basispreis von 33.900 Euro, der Elroq 60 (150 kW/204 PS, 400 km) startete bei 38.650 Euro. Diese Angebote stehen im Skoda-Konfigurator aktuell aber nicht mehr zur Wahl.
Interessenten können noch Lagerfahrzeuge erwerben, die bei Händlern in begrenzter Stückzahl verfügbar sind. Alternativ sollen gegen Ende des ersten Quartals die preiswerten Versionen wieder bestellbar sein, schreibt Edison. Ausgeliefert würden die Fahrzeuge je nach Ausführung zwischen Ende Juni und Anfang September.
Wer wartet, kann nach Informationen von Edison auf eine kleine Modellpflege hoffen. Details dazu wollte Skoda auf Anfrage des Portals noch nicht verraten. Ein von Edison befragter Skoda-Händler nannte aber „neue technische Anforderungen“ sowie Änderungen an der Antriebsbatterie, die sich auf die maximale Ladeleistung und die Ladezeiten positiv auswirken sollen. Ob sich die Preise ändern, bleibt abzuwarten.
Kommentare
EdgarW meint
Das sind die Modelle mit dem allerersten MEB-Motor, APP310. Sie werden jetzt auf den APP350 umgestellt, inclusive Umstellung auf den neuen zugehörigen mit SiC-Halbleitern. Damit verbunden sind erhebliche Effizienz-Steigerungen.
Paper dazu vom Wiener Motorensymposium 2025:
https://oevk.at/papers/a9677c70-dc16-4867-a99e-588f63ef9b13
EdgarW meint
*neuen zugehörigen *Inverter* mit SiC-Halbleitern
Mary Schmitt meint
Das sind die MEB+-Anpassungen, die ja sukzessive alle Modelle auf MEB betreffen. Es sind nicht nur die Halbleiter, sondern auch die Taktung wird bei höheren Geschwindigkeiten gesenkt wie beim ID.7. So ist das eben, wenn man die Autos wirklich weiter entwickelt.
David meint
Absolut nachvollziehbar. Die Produktion ist am Anschlag seit Monaten. Und es gibt auch eine große Nachfrage, besonders nach der RS Version. Ich kenne tatsächlich zwei Haushalte, die auf einen warten. Diese Nachfrage möchte man erst mal abbauen. Und in der Tat ist es nicht mehr erforderlich, die Produktion vorrangig auf die kleinen Modelle des Elroq zu lenken, denn eigentlich ist er ein Mittelklassewagen, der mehr als 90% potenzieller Model Y Käufer reichen würde. Tesla Fahrer sind ja gar keine Käufergruppe mehr. Jetzt kamen die Zahlen des KBA von 2025 und Tesla ist bei 0,7 % Marktanteil gelandet und ihre absoluten Zahlen haben vorne eine 1. Aber das wird uns die Redaktion hier sicher noch ausführlich präsentieren
David meint
Auch im neuen Jahre stehe ich ausschliesslich für Qualitäts-Posts.
Wie diesen hier!
Jörg2 meint
Ich würde auch vermuten: VW kommt (noch nicht?) mit der Preisgestaltung der Generation „ID.Polo“ auf die Werte, die mal angedacht waren. Nun müssen die Modelle, die etwas über dem Polo liegen im Preisabstand angepasst werden.
hu.ms meint
Genauso vermute ich, dass es einen lieferengpass bei bauteilen gibt.
Und wenn schon weniger gebaut werden können, natürlich die mit der besten marge.
brainDotExe meint
Vermute ich auch eher. Bzw. wenn die Produktion ausgelastet ist und die Nachfrage nach den größeren Versionen mit mehr Marge noch höher ist, ist es nur sinnvoll die Basisversion mit geringer Nachfrage (vorübergehend) einzustellen.
Jörg2 meint
hu.ms
brain
Ja, das kann natürlich auch sein.
Von Baugruppenmangel und/oder Vollauslastung der Produktion konnte ich allerdings bisher nichts lesen.
Es gibt innerhalb einer Modellreihe keinen Zwang, die Einzelmodelle mit unterschiedlicher Marge zu kalkulieren. Solch unterschiedliche Margenkalkulation kommt aber zwingend zu Stande, wenn man am unteren Ende einen „politischen“ Preis realisieren will/muss, der stückkostentechnisch schwerer darstellbar ist.
Ich vermute daher, nach wie vor, dass der „ID.Polo“ eine 30.000+ Klasse sein wird; wir also noch 5.000 weg sind, 25.000er Auto. Aber, dass ist ausschließlich meine Vermutung. Wie die reale Preisliste ausslieht, aussehen wird… das verfolge ich nicht taggenau.
brainDotExe meint
„Von Baugruppenmangel und/oder Vollauslastung der Produktion konnte ich allerdings bisher nichts lesen“
Steht doch im Artikel:
„kommt so gut an, dass die Produktion in Mlada Boleslav ausgelastet ist.“
Passt auch zu den Zulassungszahlen.
„Solch unterschiedliche Margenkalkulation kommt aber zwingend zu Stande, wenn man am unteren Ende einen „politischen“ Preis realisieren will/muss, der stückkostentechnisch schwerer darstellbar ist“
Du hast es erfasst. Basismodelle haben meist hauptsächlich diesen Zweck.
„dass der „ID.Polo“ eine 30.000+ Klasse sein wird; wir also noch 5.000 weg sind, 25.000er Auto“
VW hat doch angekündigt, dass es eine Basisversion für ca. 25.000€ geben wird. Dass das nicht die gefragteste Version ist, sollte jedem klar sein.
CJuser meint
Die 50er Modelle von Elroq und Enyaq waren eh nie wirklich der Rede wert. Der 60er macht wohl noch beim Elroq Sinn, beim Enyaq aber auch nicht wirklich. Der Elroq 50 wird mit Sicherheit auch nicht zurückkommen. Für diese Kunden wird dann wohl eher der Epiq 50 interessant.
Marcel meint
Heute in der Bild:
„Feuer-Hölle auf der Autobahn: Auf der A7 bei Kassel sind am Montagabend vier Elektroautos auf einem Autotransporter komplett ausgebrannt. Der Anhänger stand komplett in Flammen.“
Scheint entgegen der Aussagen hier doch immer noch ein relevantes Thema zu sein. Ich hätte keine Lust in einem mobilen Krematorium unterwegs zu sein…
Mäx meint
Machst du es jetzt wie Alitsche?
Jeden Morgen erstmal nach BEV Brand googlen?
Dazu hast du wohl mal wieder nur die Überschrift gelesen.
Ausgang des Brandes war wohl die kaputte Bremse am LKW und dann ist das Feuer übergesprungen.
Oder bewusst weggelassen?
Dazu waren noch 3 andere auf dem Transporter, die nicht abgebrannt sind…hätte so also bei jedem Autotransport passieren können.
Aber gut Bild ist eben Bild und du bist du.
Marcel meint
Bewusst weggelassen. Hauptsache, die Leute lesen die Überschrift und leisten Widerstand gegen den Bev-Zwang. Aber da nach der Venezuela-Sache der Spritpreis nach unten rauschen wird und auch in 10 Jahren noch „hocheffiziente (lol)“ neue Verbrenner zugelassen werden dürfen, hat sich das Thema eh erledigt. Wer gern die überragend bessere Technik zu Hause haben möchte, kann sich ja ein Bev kaufen – schon sind alle glücklich 😊
Mäx meint
Aktuell ist man bei 60 Dollar das Barrel.
Um den Preis liegt der Breakeven für Fracking.
Sinkt der Preis noch weiter, fällt diese Produktion weg.
Das könnte dann von Venezuela aufgefangen werden.
Langfristig unter 50 Dollar das Barrel sehe ich daher nicht.
Perspektivisch ist es immer teurer an Öl zu kommen.
Also ja, ein paar Jahre könnte der Stoff günstiger bekommen zu sein; aber auf Dauer gibt es keine Alternative als Weg von der Droge zu kommen.
Das Erwachen wird mit längerer Abhängigkeit nur immer härter.
Futureman meint
Woher soll denn ein Widerstand gegen BEV-Zwang geben, wenn es diesen Zwang gar nicht gibt. Merke, Telegram, Insta und Co spiegeln nicht die Wirklichkeit wieder.
In vielen Autohäusern gibt es dagegen eher einen Verbrenner-Zwang, da von den Verkäufern passende BEV-Modelle meist erst gar nicht vorgestellt werden.
RainerLEV meint
Bild dir deine Meinung, heißt es doch!
„Brandursache sei wohl ein technischer Defekt beim Sattelzug gewesen. Die Bremsanlage wurde zu heiß am Reifen“, sagte ein Polizeisprecher.“
Und nun?
A-P meint
1. Bild-Zeitung = typische Panikmacher = wollen alles Mögliche am E‑Auto schlechtreden.
2. Was hat dieser Kommentar mit diesem Bericht zu tun?
Marcel meint
Was haben endlose Diskussionen um Aktieninvestments zu Tesla unter einem VW-Artikel zu suchen? Die Seite ist doch einfach nur zur billigsten Unterhaltung gut – die unbearbeiteten Pressemeldungen findest du auch überall anders.
Jörg2 meint
Nach Erkenntnissen der Feuerwehr brach das Feuer an der Hinterachse des Transporteranhängers aus.
Wenn Du Dich also nicht in einem Auto (egal welcher Antriebsart) auf einem technisch nicht intakten Transportanhänger von A nach B transportieren lässt, hat dieser Brand real wenig Relevanz für Dich. Deiner Angst wird das aber eher nicht helfen.
Fein finde ich bei den Pressemeldungen, dass man es sich offenbar klemmt, auf den Hersteller, die Modelle der geschädigten, für den Barnd nicht verantwortlichen BEV abzustellen.
South meint
Naja, ein Knaller, da gibts offizielle Statistiken… Elektroautos brennen deutlich weniger häufig als Verbrenner…
Marcel meint
Klar, sind ja im Schnitt auch deutlich weniger alt, oder? Sobald e Autos im Schnitt so alt sind wie Verbrenner gibt’s das ein oder andere Feuerwerk😅
South meint
Laberei, es gibt mittlerweile sehr lange Elektroautos … und übrigens auch Hybride…. und Überraschung. Die meisten Accus werden gar nicht in Autos verbaut… aber wenn man die Bildung aus der Bild hat …. ;-)
EdgarW meint
Elektroautos, die *gleich alt sind* wie die Vergleichs-Verbrenner-Fahrzeuge, brennen deutlich seltener. Im Schnitt 1/10 so häufig. Was am häufigsten brennt, sind Pulg-in-Hybride.
Aber das weißt Du ja alles, hoffst nur, dass niemand deinen absichtlichen Falschaussagen widersprichst – zumindest für ein Weilchen nicht.
Futureman meint
Heute bei Google:
Wieder 40 Autos ausgebrannt, davon 99,9% Verbrenner. Sagt auch irgendwie der Name der Fahrzeugklasse.
LMdeB meint
Heute in der B..d. 😂😂😂😂 Das steht schon für sich!
Futureman meint
Dachte der VW-Konzern hat so viele Kapazitäten und will Marktführer im E-Bereich werden. Warum wird dann nicht einfach die Produktion hochgefahren? So wird der Markt für Fahrzeuge unter 35.000 € halt von anderen Herstellern bedient. Stallantis bzw. Leapmotor wird es freuen.
Andere Möglichkeit ist natürlich, sie warten bis die Förderbedingungen durch sind und kommen mit angepassten Preisen wieder auf dem Markt.
brainDotExe meint
„Warum wird dann nicht einfach die Produktion hochgefahren?“
Hast du den Artikel gelesen? Das Werk ist ausgelastet. Da kann ich über 100% hochgefahren werden.
„So wird der Markt für Fahrzeuge unter 35.000 € halt von anderen Herstellern bedient“
Da die wenigsten Leute das Basismodell kaufen ist dies wohl zu verkraften.
brainDotExe meint
*nicht über
M3P_2024 meint
Dresden hätt noch Platz…
brainDotExe meint
Dresden hat die notwendige Produktionslinie und Lieferketten? Ich glaube nicht.
M. meint
Klar, ein Auto zieht man ja auch aus dem 3D-Drucker.
Mehr braucht es da nicht.
Das kommt davon, wenn EM Produktion erklärt. Alle drehen ab und glauben an den Weihnachtsmann.
A-P meint
Ich arbeite im Groß- und Außenhandel. So einfach lässt sich die Produktion nicht erhöhen. Das hängt an der gesamten Lieferkette: passende Einzelteile, Akkuhersteller, Transport (z. B. per Containerschiff) und natürlich Zeit. Wenn die Nachfrage unerwartet höher liegt als ursprünglich einkalkuliert, muss man die Produktion bestimmter Varianten eben vorübergehend pausieren. Die kleinen Akkus fallen schließlich nicht vom Himmel. ;-)
South meint
Mja, die nächsten Jahre werden echt interessant. VW bietet in den unteren Klassen nur teure Modellvarianten an. Das lässt tatsächlich eine deutlich Flanke für Wettbewerber offen. In den kommenden Jahren wird sich entscheiden, ob die Chinesen dann tatsächlich die Lücke besetzen können, die müssen immerhin noch erst in den Markt eintreten oder ob VW sich mit den höheren Preisen behaupten kann…
Oder, das vergessen viele, ob die Kunden schlicht gar nicht kaufen werden, als abwarten. Was gar nicht so unwahrscheinlich ist…
brainDotExe meint
Also die elektronische Kompaktklasse startet bei VW aktuell bei 27.000€ Straßenpreis / 30.000€ Listenpreis.
Kleinwagen dann dieses Jahr ab 25.000€ Listenpreis, Straßenpreise noch offen.
Welcher ernstzunehmende (chinesische) Wettbewerber ist denn signifikant drunter in den selben Klassen?
brainDotExe meint
*elektrische
South meint
BYD Dolphin, T03 … aber aktuell halten die Zölle die Preise noch hoch… es lohnt sich zu warten, bis die Fabriken in Ungarn laufen…
brainDotExe meint
BYD Dolphin Listenpreis ab 34.600€, somit deutlich teurer als Kompaktklasse bei VW.
Der T03 ist ein Kleinstwagen und kein Kleinwagen, damit nicht vergleichbar. Den kann man in ein paar Jahren mit dem ID.1 vergleichen.
McGybrush meint
Am Anfang liesst sich das so als hätte die 33.900Eur Variante bereits die 573km WLTP.
Erst später wird es ersichtlich das es die Top 80er Variante ist.
Andi EE meint
….. „Wegen der großen Nachfrage“ und „im Rahmen der allgemeinen Modellstrategie“ werden die beiden Einstiegsversionen Elroq 50 und Elroq 60 vorübergehend nicht mehr angeboten, berichtet das Portal Edison.
Märchenstunde. 🥳
Mäx meint
Laut Skoda können 600 Elroq pro Tag gebaut werden.
Das wären grob 130k+.
Mit Zahlen von eu-evs, den fehlenden Ländern usw. müssten es grob 90-100k gewesen sein in 2025.
Man könnte also noch ein paar mehr bauen…
Vermutlich ist gemeint: Zu viel Nachfrage für die Varianten zu dem Preis.
Andi EE meint
Aber wenn ich doch BEV-Werke in Deutschland schließen und Wochen die Produktion stillegen muss, passt doch das nicht in die ökonomische Realität. Was macht man in der Marktwirtschaft wenn ein Produkt sehr gut läuft und man an anderen Orten noch Produktionskapazität hat?
Richtig, man streicht die gut nachgefragten Varianten des Bestsellers. 😄🎉 Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man meinen, es ist Comedy.
Selbstverständlich ist die Wahrheit, man legt massiv drauf oder verdient keinen Cent an diesen Fahrzeugen, sonst würde man doch das Erfolgsmodell noch anderswo produzieren. Das liest sich im Text, als würde sich VW mit Händen und Füssen gegen das Geldverdienen wehren.
Mäx meint
Naja die Logistik Werkzeuge und Prozesse sind in Zwickau ja nicht auf den Elroq ausgelegt.
Die ganzen Teile müsste man 300km weiter fahren um ein paar tausend mehr zu bauen.
Großer Aufwand mit hohen Kosten für wenig Nutzen.
An einem anderen Werk zu produzieren hallte ich für Quatsch.
brainDotExe meint
„Was macht man in der Marktwirtschaft wenn ein Produkt sehr gut läuft und man an anderen Orten noch Produktionskapazität hat?“
Woher willst du wissen, dass die anderen Werke für die Elroq Produktion vorbereitet sind und die Lieferketten stehen?
Das müsste doch erst mal alles teuer angepasst werden, sodass es sich am Ende marktwirtschaftlich nicht rechnet.
„Richtig, man streicht die gut nachgefragten Varianten des Bestsellers“
Warum nimmst du an, dass die Basisvariante die gefragte Variante ist?
In der Regel ist das nicht so.
eBikerin meint
Das man nicht einfach so jedes Auto in jedem Werk produzieren kann, solltest selbst du wissen.
Andi EE meint
@Mäx
30 nicht erfolgreiche Modelle an verstreuten Orten zu produzieren, ist Quatsch.
@brain
„Woher willst du wissen, dass die anderen Werke für die Elroq Produktion vorbereitet sind und die Lieferketten stehen?“
Die Kack-Modelle einstellen die überhaupt nicht laufen, wäre doch mal eine Idee, davon gibt es jede Menge. Und das was läuft produzieren, WENN es denn so wäre, dass das Modell mit gesunder Marge produziert werden könnte.
@eBikerin
„Das man nicht einfach so jedes Auto in jedem Werk produzieren kann, solltest selbst du wissen.“
Aber die Fahrzeuge die gut laufen sollte man so oft wie möglich produzieren, oder willst du Planwirtschaft ausrufen. Quasi … „Das was wir ursprünglich geplant haben, an dem halten wir jetzt fest“, egal was die Nachfrage ist?!
brainDotExe meint
@Andi
Da es keine „Kack-Modelle“ gibt, die nicht gut laufen, kann man auch keine einstellen.
Abseits davon steht meine Aussage immernoch, die Werke und Lieferketten sind nicht darauf vorbereitet. Das ändert man auch nicht von heute auf morgen. Produktionsplanung geschieht über Jahre im vorraus.
eBikerin meint
Am 4.2 ist die Serienfertigung gestartet und am 27.11. hat Skoda den 100.000 Elroq verkündet. Das wäre dann bei eine Jahreskapazität von 130K ungefähr Voll Auslastung.
Mäx meint
Den frühesten Artikel finde ich vom 21. Januar (zum Start der Produktion).
Sagen wir 10 volle Monate (Februar – November) wären ~10.000 im Monat oder 120k aufs Jahr gerechnet.
Dann lagen da aber auch noch Werksferien.
Also ja, könnte am Ende tatsächlich sogar auf Vollauslastung laufen.
Aber VW ist bestimmt nicht traurig dass die günstigste Version gestrichen werden „muss“ ;)
A-P meint
Ich arbeite im Groß- und Außenhandel. So einfach lässt sich die Produktion nicht erhöhen. Das hängt an der gesamten Lieferkette: passende Einzelteile, Akkuhersteller, Transport (z. B. per Containerschiff) und natürlich Zeit. Wenn die Nachfrage unerwartet höher liegt als ursprünglich einkalkuliert, muss man die Produktion bestimmter Varianten eben vorübergehend pausieren. Die kleinen Akkus fallen schließlich nicht vom Himmel. ;-)
Andi EE meint
Ja stimmt, wenn die Zulieferer alle volle Auftragsbücher hätten. Aber es ist doch exakt das Gegenteil der Fall. Es gibt einen beispiellosen Arbeitsplatzabbau, wo jeder Zulieferer froh um Aufträge wäre. Sorry, das passt so überhaupt nicht zusammen, wie diese Branche hier kommuniziert und sich inszenieren möchte.
brainDotExe meint
Man merkt dass du nicht wirklich weißt was aktuell in der Branche passiert.
Die Produktion der Zulieferer ist gut ausgelastet, teilweise mit Sonderschichten.
Arbeitsplatzabbau findet hauptsächlich im der Entwicklung statt, weil neue Projekte fehlen.
Andi EE meint
@brain
„Die Produktion der Zulieferer ist gut ausgelastet, teilweise mit Sonderschichten.“
Sind dir jetzt die letzten Hirnzellen nach abgestorben. So was in der jetzigen wirtschaftlichen Lage Deutschlands zu äussern, ist doch komplett jenseits jeglicher Realität.
brainDotExe meint
@Andi
Ach ja, Fakten sind jenseits der Realität? In deiner Bubble vielleicht, aber nicht hier.
SWR 19.09.25:
„ZF will in Koblenz hunderte Stellen streichen, … Der Stellenabbau wird demnach vor allem die Forschung und Entwicklung betreffen. … In der Produktion – in der es keine wesentlichen Personalanpassungen geben wird“
Micha meint
Wie auch kolportiert wurde und im offiziellen Konfigurator auch so bestätigt wird, wird nur der Elroq 60 zurückkehren. Heißt im Umkehrschluss, der Einstiegspreis steigt um mindestens 5k€. Das wird nichts mit „Produktionskapazitäten“ zu tun haben, man will nur den ID.Polo und Derivate attraktiv halten, die ja auch um die 30k€ kosten werden in der alltagstauglichen Batterie. In Summe leider ernüchternd.