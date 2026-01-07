Jahresbilanz 2025: ZDK sieht E-Mobilität auf Wachstumskurs

Die kürzlich veröffentlichte Jahresbilanz des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) zu den Pkw-Neuzulassungen 2025 untermauert die positive Markteinschätzung des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) für die E-Mobilität in diesem Jahr. Vollelektrische Fahrzeuge (BEV) erreichten im Dezember einen Marktanteil von 22,2 Prozent, damit lagen sie bereits im dritten Monat in Folge über der 20-Prozent-Marke.

Auch im Gesamtjahr setzte sich der Aufwärtstrend fort: 19,1 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen entfielen 2025 auf BEV – ein Plus von 5,6 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr mit einem Marktanteil bei den Neuzulassungen von 13,5 Prozent.

„Die Neuzulassungen des Jahres 2025 senden ein klares Signal in Richtung Aufschwung der Elektromobilität: Wenn dieser Trend sich auch im Jahr 2026 fortsetzt, kann der Hochlauf der Elektromobilität dieses Jahr wirklich Fuß fassen, wenn die Weichen richtiggestellt werden“, so ZDK-Präsident Thomas Peckruhn. „Sie bestätigen unsere optimistische Marktprognose für das neue Jahr.“

Der ZDK erwartet, dass sich der BEV-Anteil am Zulassungsniveau im Pkw-Gesamtmarkt 2026 zwischen 20 und 25 Prozent bewegen wird. Für den Gesamtmarkt prognostiziert der ZDK für das Jahr 2026 einen spürbaren Anstieg um 3,5-4 Prozent auf 2,95 Millionen Neuzulassungen, davon eine Million „mit Stecker“ (BEV und Plug-in-Hybride/PHEV) durch private und gewerbliche Halter.

ZDK fordert „wirksam ausgestaltete Förderung“

Entscheidend für die weitere Marktdynamik im Bereich der E-Mobilität ist laut dem Kfz-Gewerbe-Verband die konkrete Ausgestaltung der angekündigten neuen E-Autoprämie durch die Bundesregierung. „Mit einer wirksam ausgestalteten Förderung kann sich der positive Trend in diesem Jahr deutlich beschleunigen“, sagt Peckruhn. „Breitere Modellangebote – insbesondere in preisgünstigeren Segmenten –, sinkende Preisabstände zwischen Verbrennern und E-Autos sowie der kontinuierliche Ausbau der Ladeinfrastruktur werden die Nachfrage nachhaltig stärken.“

Die Zahl der BEV-Neuzulassungen lag im Dezember 2025 bei 54.774 Einheiten und damit um 63,2 Prozent über dem Vorjahresmonat – der höchsten monatlichen Steigerung im abgelaufenen Jahr. Für das Jahr 2025 ergab sich insgesamt ein Plus von 43,2 Prozent. „Hält die positive Entwicklung an, steht die Elektromobilität vor einem robusten Hochlauf“, so Peckruhn.

Auch wenn die aktuellen Zahlen eine Stabilisierung zeigten, mache der Vergleich mit 2023 deutlich, dass der Hochlauf der Elektromobilität durch das Förderaus unter der Ampel-Regierung insgesamt ausgebremst wurde. „Im Zwei-Jahresvergleich zeigt sich diese Ernüchterung und die Notwendigkeit zielgerichteter Förderimpulse: Rechnet man die stark gestiegenen Eigenzulassungen von Herstellern und Händlern bei den gewerblichen Zulassungen heraus, hat der E-Auto-Markt im Jahr 2025 lediglich wieder das Niveau von vor zwei Jahren erreicht. Im privaten Sektor hinken wir“, erklärt Peckruhn.

„Seit dem Förderstopp der alten Bundesregierung sind faktisch zwei Jahre verloren gegangen. Umso dringender braucht es jetzt eine klare Ankündigung der Bundesregierung, dass die E-Autoprämie für private Neuzulassungen ab sofort gilt, um einen echten und nachhaltigen Aufbruch der Elektromobilität in Deutschland sicherzustellen“, so Peckruhn abschließend.