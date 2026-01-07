Lucid liefert 15.841 Elektroautos im Jahr 2025 aus

US-Elektroautobauer Lucid hat die Produktions- und Auslieferungszahlen für das vierte Quartal 2025 und das Gesamtjahr veröffentlicht.

Das Unternehmen produzierte in den Monaten Oktober, November und Dezember 8.412 Fahrzeuge, was ein Plus von 116 Prozent im Vergleich zum Vorquartal darstellt. Ausgeliefert wurden in Q4 5.345 E-Autos (+31 %).

Im gesamten zurückliegenden Jahr stellte Lucid 18.378 Elektroautos her und damit 104 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Ausgeliefert wurden 2025 über alle Monate hinweg 15.841 Stromer – ein Plus von 55 Prozent.

Lucid nennt keine genauen Zahlen zur Aufteilung zwischen der Oberklasselimousine Air und dem neuen Luxus-SUV Gravity, die beide auch in Europa, unter anderem in Deutschland, angeboten werden.

Seine Geschäftszahlen für 2025 wird Lucid Ende Februar veröffentlichen. Das Unternehmen macht bisher noch große Verluste. Das wird insbesondere vom größten Investor, dem Saudi-arabischen Staatsfonds PIF, finanziert. Für weiteres Wachstum sollen ab 2026 auch Mittelklasse-Elektroautos sorgen.