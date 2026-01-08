Volvo EX60 soll mit bis zu 810 Kilometer Reichweite und Schnellladen punkten

Volvo stellt im Januar den neuen EX60 als erste Elektroauto-Version des Mittelklasse-SUV XC60 vor. Vor der Premiere betonen die Schweden noch einmal, wie fortschrittlich und praxistauglich das Modell sein soll. Der EX60 werde mit einer Reichweite von bis zu 810 Kilometern pro Ladung in der Allradversion (vorläufige Angaben) punkten. Zudem setze er mit seiner Ladegeschwindigkeit neue Maßstäbe.

„Der Umstieg auf Elektroantrieb erfordert keine Kompromisse mehr – das macht der neue Volvo EX60 mehr als deutlich“, wirbt der Hersteller. „Er fährt weiter und lädt schneller als jedes andere Volvo Elektroauto zuvor und ist damit sowohl für den alltäglichen Einsatz als auch für die Fahrt auf der Langstrecke perfekt zugeschnitten.“

Der EX60 sei entwickelt worden, um neue Maßstäbe zu setzen, sagt Volvos Technologiechef Anders Bell. „Mit unserer neuen Architektur für Elektrofahrzeuge gehen wir direkt auf die wichtigsten Bedenken ein, die Kunden haben, wenn sie über den Umstieg auf ein vollelektrisches Fahrzeug nachdenken. Das Ergebnis sind Bestwerte in Bezug auf Reichweite und Ladezeiten, die der Reichweitenangst ein Ende setzen.“

Der neue EX60 habe nicht nur die größte Reichweite aller Volvo-Elektroautos, er lade auch schneller als alle bisherigen Stromer der Premium-Marke – „und das bei allen Wetterbedingungen“. An einer 400-kW-Schnellladestation lasse sich in zehn Minuten eine Reichweite von bis zu 340 Kilometern nachladen. Damit dauere ein Ladestopp kaum länger als ein gewöhnlicher Tankstopp. Zusätzliche Sorgenfreiheit gewähre die bis zu zehnjährige Garantie auf die Batterie des EX60.

Erstes Volvo Modell auf neuer SPA3

Die Basis für den EX60 bildet mit der SPA3 die laut dem Unternehmen bislang fortschrittlichste Elektroauto-Architektur von Volvo Cars. Sie sorge für maximale Effizienz bei den wichtigsten Fahrzeugsystemen. Die Batterie sei durch Cell-to-Body-Technik direkt in die Fahrzeugstruktur integriert, das steigere zusammen mit den im eigenen Haus entwickelten E-Motoren die Energieeffizienz und spare Gewicht ein. Die Batterie verfüge zudem über ein neues Zelldesign, das für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Energiedichte und Leistungsabgabe sorge und so die Reichweite zusätzlich erhöhe.

Neuland betritt der EX60 auch im Bereich Herstellung: Er ist das erste Volvo-Modell, in dem ein im Megacasting-Verfahren produziertes Bauteil verwendet wird. Dabei ersetzt ein „hochpräzises“ Gussteil Hunderte kleinerer Teile. Das Gewicht sinkt dadurch, was wiederum die Reichweite erhöht.

Die schnellen Ladegeschwindigkeiten werden durch das neue 800-Volt-Bordnetz von Volvo und die intern entwickelte Software ermöglicht, die zusammen die Energie effizienter in die Batterie leiten. Eine geringere Wärmeentwicklung und die Verwendung leichterer Materialien tragen ebenfalls zu schnelleren Ladezeiten bei.

Die Software des EX60 nutzt zudem intelligente Algorithmen, die von Breathe Battery Technologies entwickelt wurden, einem Unternehmen aus dem Portfolio von Volvo Cars. „Diese ermöglichen eine kontinuierliche Anpassung der Energieaufnahme der Batterie, um sie so jederzeit und bei allen Wetterbedingungen im idealen Betriebsbereich zu halten“, heißt es.