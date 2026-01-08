EnBW: Nicht jeder Parkplatz in einer Stadt braucht eine Lademöglichkeit

Nach Meinung des Energieversorgers EnBW ist es wegen größerer Elektroauto-Batterien und höherer Ladeleistungen nicht mehr notwendig, dass die Kommunen für ein engmaschiges Ladenetz sorgen.
„Man muss sich von der Vorstellung verabschieden, dass jeder Parkplatz in einer Stadt eine Lademöglichkeit bereitzuhalten hat. Das ist technisch und betriebswirtschaftlich nicht machbar, und ich glaube auch, dass dies nicht mehr notwendig ist“, so der CEO von EnBW mobility+ Martin Roemheld im Gespräch mit Auto Motor und Sport. „In solchen Diskussionen schwingt immer mit, dass Laden lange dauert. Fahre ich aber ein Auto mit 500 km Reichweite, das mit 400 kW oder mehr lädt, dann fahre ich einmal die Woche zum Laden, so wie bisher mit dem Verbrenner. Meine gewohnten Abläufe ändern sich nicht mehr.“
Der Schlüssel dazu sei, dass man flächendeckend schnellladen kann. „Wenn Schnellladeparks in Städten etabliert sind, wird keiner mehr die schwachen AC-Säulen am Straßenrand vermissen“, meinte Roemheld. Das Netz sei in den vergangenen Jahren enorm ausgebaut worden. „Ich würde die Infrastruktur beim Schnellladen inzwischen als sehr gut bezeichnen, die EnBW ist in den letzten Jahren stark in Vorleistung gegangen, sowohl was die Anzahl der Säulen betrifft als auch die Ladeleistung.“
Jetzt kämen E-Fahrzeuge auf den Markt, die die hohen Ladeleistungen auch nutzen können. Mit seinem Netz in ganz Deutschland sorge der Energiekonzern dafür, dass seine Kunden im Schnitt alle 50 Kilometer einen EnBW-Schnellladestandort finden – „egal ob in der Stadt, auf dem Land oder entlang der Autobahn“.
Themen wie Reichweitenangst, eine angeblich mangelhafte öffentliche Ladeinfrastruktur oder die Diskussion um die Verschiebung des EU-„Verbrenner-Aus“ gehen laut Aussagen des EnBW-Managers von Ende 2025 an der Realität vorbei. Er fahre bereits seit über einem Jahrzehnt E-Auto, habe aber erst seit zwei Jahren überhaupt eine heimische Wallbox – und sei vorher immer gut mit der öffentlichen Ladeinfrastruktur ausgekommen.
Die emotionale Debatte, dass ein Auto „blubbern und Krach machen muss“, werde in immer mehr Köpfen abgelegt, glaubt Roemheld. Mittlerweile erlebe man es immer öfter, dass Menschen ein E-Auto kaufen, „weil E-Mobilität die günstigere Mobilität“ sei. Das sehe man an den Ladekosten, aber auch an den Servicekosten, die stark heruntergingen. Er hoffe auf einen Schneeballeffekt in der Bevölkerung, wenn immer mehr Menschen verstünden, dass E-Autos absolut alltagstauglich seien und die Gesamtkosten mindestens gleich zu einem Verbrenner, wenn nicht sogar günstiger.
Kommentare
Karl Mayruth meint
Also ich finde auch, dass nicht jeder Parkplatz in der Stadt eine Ladesäule baucht.
Fahre mit meinem TDI alle 1.000-1.200 km für drei Minuten zur Tanke und gut ist…
South meint
Das finden wir gut, denn irgend muss das alles ja bezahlen…. dafür mal ein Dankeschön… ;-)
Futureman meint
Es gibt noch viele zu wenig AC-Lader bei Lidl, Aldi und Co. Bei den Läden geht es um Centbeträge, damit Kunden wegen den Angeboten in die Läden kommen. Bedeutet, gerade dort kommen preissensible Kunden, die man mit günstigen Ladepreisen „ködern“ kann und dabei selbst bei Preisen unter 30Cent/kWh noch mehr Marge machen kann, als mit den anderen Produkten im Laden.
Dazu sind AC-Lader wesentlich einfacher zu installieren und benötigen kaum neue Infrastruktur. Dadurch ist es günstig umzusetzen und es gibt tausende Standorte.
Einige Filialen sind ja schon ausgestattet und besonders Lidl setzt mit der eigene App hervorragend um, könnte aber noch mehr rausholen (z.B. günstiger Ladepreise bei einem bestimmten Umsatz im Laden statt unnötiger BILD-Abos)
Und nicht vergessen, ca. 90% aller Autofahrten sind unter 5km. Nur für den restlichen Teil sind Schnelllader für Langstrecker überhaupt nötig.
eBikerin meint
Frage: wie oft in der Woche fährst du zum Einkaufen und wie lange bleibst du dann bei Aldi? Es gibt da so ne Auswertung über die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Supermarkt – geht von 25 Minuten im Kaufland über 19,2 Minuten bei Aldi runter bis 14,4 Minuten bei Netto.
South meint
Yoa, da kann man ablesen, dass E Auto perspektivisch schneller laden können müssen und auch entsprechend Lader installiert werden müssen… denn die betagteren Modelle sind bei so 30 Minuten…
Wenn man darüber nachdenkt, es läuft immer auf das gleiche Hinaus… fördert die Infrastruktur und dort ist auch absehbar, dass den Löwenanteil nicht öffentliche Schnarchlader übernehmen können…
Thomas Claus meint
Was soll ich denn mit einem AC Lader am Aldi, Lidl und Co? Da bekomme ich doch in 20 bis 30 Minuten nix rein. Dazu haben viele Autos nur kleine Akkus und von den Herstellern nur ac 3,6 bis 7,2kw Ladeleistung. Es sollten schon mindestens 50kw DC sein oder 100kw auf 2 Stecker.
Bob meint
Bei den verbreiteten 11-kW-OBC eine halbe Stunde lädt kann man ca. 5kWh laden. Das ist einfach zu wenig.
Es braucht dort nicht unbedingt einen HPC mit 400 kW, aber 50 kW – 100 kW sind am Supermarkt schon sinnvoll, damit relevante Energiemengen in den Akku kommen.
AC-Lader sind was für Orte wo man mehrere Stunden verweilt.
eBikerin meint
Denke für Supermärkte ist der neue HYC1000 perfekt. Bei Vollausstattung und Vollauslastung an allen 8 Anschlüssen hat man immer noch 125 kW garantierte Ladeleistung. Und da ja immer jemand an und absteckt sollte da wirklich jedes Auto eine sehr viel Laden können.
Micha meint
Ich nutze das tatsächlich, weil ich eine Zoe mit 22kW Charger habe. Für fast alle anderen Autos mit <= 11 kW lohnt sich AC während des Einkaufens aber einfach nicht.
Christian meint
Da gibt es „Schnelllader“ von der EnBW an der Autobahn, die nicht die angepriesene Ladeleistung liefern. Videobeweis vom Elektrotrucker müsste ich erst raussuchen, und da ging es nicht um 400 sondern eher um 175 statt 300 kW.
Tinto meint
Wer erinnert sich noch an die hässlichen Parkuhren in der Stadt? Nach meiner Meinug braucht es nicht an jedem Parkplatz eine Ladesäule, schon aus optischen Gründen.
Micha meint
Aus optischen Gründen braucht es auch keine Asphaltstraßen mit duzenden parkenden Metallkisten.
M. meint
„Fahre ich aber ein Auto mit 500 km Reichweite, das mit 400 kW oder mehr lädt, dann fahre ich einmal die Woche zum Laden, so wie bisher mit dem Verbrenner. Meine gewohnten Abläufe ändern sich nicht mehr.“
Mit Verlaub, Herr Roemheld – das ist Unsinn.
Es fängt damit an, dass die meisten Elektroautos weder real 500 km fahren (schon gar nicht in einem brauchbaren SoC-Bereich und unter allen Umständen), und dann laden die längst nicht alle mit 400 kW, schon gar nicht über die ganze Zeit.
Außerdem ist „ultraschnellladen“ pro kWh für den Kunden teurer als „schnachladen“ (11 kW und weniger).
Mag sein, dass das alles sinnvoll für Ladeanbieter ist, aber alle potentiellen Kunden holt man damit nicht ab.
Micha meint
Der Durchschnittsdeutsche fährt im Jahr aber nur 12.000 km, in der Woche also 240 km. Einmal die Woche oder weniger laden reicht also selbst unter realen Bedingungen sehr oft aus. Und billiger ist AC laden bei den allermeisten Anbietern mittlerweile nicht mehr, das hat sich längst angeglichen.
Aber beides hat seine Daseinsberechtigung. Dort wo man lange parkt, macht DC kein Sinn.
Thorsten 0711 meint
Micha,
das kommt sehr auf den Anbieter an. Bei den örtlichen Stadtwerken in Stuttgart kostet es seit 1.1.26 regulär 49 Cent. Als SWS Kunde 39 Cent, ohne Grundgebühr!
Man kann auch mit der Ladekarte von futurego.cz für 45 Cent laden. Außerorts kann ich bei anderen Stadtwerken fast überall mit der Stadtwerke München Ladekarte für 49 Cent laden, ebenfalls grundgebührfrei.
Das ist unterm Strich günstiger als so gut wie jeder DC-Tarif der üblichen Verdächtigen.
M. meint
Der „Durchschnittsdeutsche“ ist aber nicht das Thema.
Es gibt auch Leute, die gar kein Auto haben. Die haben hiermit auch kein Problem, sind aber auch nicht das Thema.
Und mit den angesprochenen Kritikpunkten hat das sowieso nichts zu tun.
McGybrush meint
Ich lade im Alltag nur AC.
Anders als Firmenwagen hab ich die 60.000Eur für mein Auto von meinem Geld bezahlt.
Warum soll ich dann unnötig ein DC Dauerbelastungstest machen. Und AC mit 39Cent bezahle ich um WELTEN weniger ohne jede Grundgebühr.
DC ist auch super. Wenn es mal schnell gehen muss oder auf Langstrecke.
Micha meint
Mache ich auch so. Aber wenn es nicht anders geht ist das auch okay. Mit modernem Batteriemanagement sorgt Schnelladen für kaum mehr Degradation als AC-Laden.
ph91 meint
„Wenn Schnellladeparks in Städten etabliert sind, wird keiner mehr die schwachen AC-Säulen am Straßenrand vermissen“, meinte Roemheld.
Doch ich! Wenn ich z.B. ins Kino, Restaurant, Indoor-Spielplatz, Freizeitpark usw. gehe, dann kann ich das Auto nebenbei ohne Zeitverlust laden.
Gäbe es nur Schnelllader, müsste ich davor oder danach noch zusätzlich Zeit zum laden einplanen.
Aber was will man auch von einem Konzern erwarten, der sich rein auf Schnellladen spezialisiert hat.
Christian meint
Und vorallem gibt es auch noch Städte wo man an AC Ladern umsonst parken darf während die Stinker 1,5€ pro Stunde zahlen.
Thorsten 0711 meint
Christian, genau so ist es. Wir machen viele Ausflüge und laden sann immer vor Ort AC. Das rechnet sich immer, meistens spart man sogar deutlich.
Am Titisee zB haben wir 150m nah an Ufer geladen, näher als jeder reguläre Parkplatz und haben für 49 Cent geladen. Perfekt 👍
eBikerin meint
Naja umsonst parken ist da schon etwas blauäugig. Du must laden um da zu parken – macht also bei dem Beispiel von Thorsten an nem 11kW Lader dann über 5 Euro die Stunde.
eBikerin meint
„„Wenn Schnellladeparks in Städten etabliert sind, wird keiner mehr die schwachen AC-Säulen am Straßenrand vermissen“, meinte Roemheld.
Doch ich! Wenn ich z.B. ins Kino, Restaurant, Indoor-Spielplatz, Freizeitpark usw. gehe, dann kann ich das Auto nebenbei ohne Zeitverlust laden.“
Und wie oft machst du das, und wie oft dagegen gehst du einkaufen?