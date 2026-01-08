Maut-Befreiung für Elektro-Lkw bis 2031 dürfte laut Spediteuren verpuffen

Die Verlängerung der Maut-Befreiung für emissionsfreie Lastwagen bis 2031 dürfte laut einem Bericht wirkungslos verpuffen. Spediteure erklären gegenüber Auto Motor und Sport, dass Elektro-Lkw wegen der deutlich höheren Anschaffungskosten und des lückenhaften Ladenetzes nicht attraktiv seien. Zudem verteure die geringere Zuladung die Speditionskosten.
„Die begrenzte Reichweite und eine unzureichende öffentliche Ladeinfrastruktur schränken die Flexibilität von E-Lkw erheblich ein“, wird Spediteur Rudolf Müller aus Mehren in der Eifel zitiert. Auch das Arbeitsrecht spreche gegen E-Lkw: Während der Tour zu laden, führe zu Zeitverlusten, die sich im Rahmen der strikten Arbeitszeiten nicht ausgleichen lassen.
Auch Spediteur Harald Jansen aus Niederzier bei Köln hat sich gegen Elektrofahrzeuge entschieden, obwohl Kunden auf „nachhaltige Lieferketten“ drängen. Doch das Stromnetz am Firmensitz in Niederzier sei für eine Schnellladesäule mit 300 oder 400 kW Leistung nicht ausgelegt. Zudem seien die Kosten zwischen 300.000 und 400.000 Euro zu hoch. Außerdem sei eine elektrische Zugmaschine 100.000 bis 150.000 Euro teurer als ein Dieselfahrzeug.
„Ohne staatliche Förderung ist das nicht finanzierbar“, so Jansen, „aber leider sind bisherige Subventionen vor allem an große Unternehmen gegangen.“ Auch die geringere Zuladung sei ein Kostenproblem. Wegen der schweren Batterien könnten Elektro-Lkw mindestens zwei Tonnen weniger Zuladung aufnehmen. „Wir könnten weniger mitnehmen, was die Frachtkosten für unsere Kunden erhöhen würde“, erklärt Jansen. Das würde den ohnehin schon unfairen Wettbewerb mit Firmen aus Osteuropa weiter verschärfen.
Kommentare
Uwe meint
Hört mir auf mit der Meckerei … typisch deutsch / Lobbyismus … immer viel meckern und nach Subventionen schreien …
Der Elektrotrecker zeigt, das es geht, und sich rechnet!
Ich wünsche allen „Verweigerten“, dass sie „untergehen“, damit die, die das Richtige tun, profitieren … Gruß an Darwin!
A-P meint
Die Spediteure aus dem Bericht haben sich wirklich nicht richtig damit auseinandergesetzt.
Siehe Nanno Jannsen!
Viele aktuelle E-LKW schaffen eine reale Reichweite von über 500 km am Stück. Da die meisten LKWs zwischen 60 km/h und maximal 100 km/h fahren, können sie nach ca. 4,5 Std. Lenkzeit direkt an einem Ladestandort laden und pausieren (die meisten erreichen von 20 % auf 80 % in 30 bis 45 Minuten). Die MCS-Ladestandorte (laden schneller als CCS) werden derzeit noch ausgebaut (Quelle: https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2025/045-startschuss-megawattladen.html).
Nach maximal 4,5 Std. Lenkzeit muss mindestens 45 Minuten Pause eingelegt werden – ich sehe da kaum ein Problem.
(Quelle: https://www.balm.bund.de/SharedDocs/FAQs/DE/Fahrpersonalrecht/Fahrpersonalrecht_02_7.html)
Ich denke, die meisten Spediteure sind da immer noch im kompletten „Neuland“ und ja, die LKW-Fahrer, die künftig E-LKW fahren, müssen natürlich umdenken!
Stefan meint
Verpuffen ist nicht richtig. Es sorgt für ähnliche/leicht günstigere Betriebskosten gegenüber einen Verbrenner-LKW.
Viele Speditionen hätten aber gern mehr Förderung, um die Anschaffungskosten für die LKW und den Umbau des Betriebshofs besser zu regeln.
Teilweise wird sich die Umstellung dadurch beschleunigen, dass Kauf und Betrieb von Verbrenner-LKW in den nächsten Jahren teurer wird (u.a. wegen CO2-Steuer).
R2D2 meint
Tja… was wurde ich schon runter gemacht… aber Fakten zählen in einer ideologischen welt einfach nicht.
EQ-Fahrer meint
Welche Fakten? Im Artikel sehe ich keine mit Fakten belegte Aussage.
Norbert meint
Die Aussagen hier im Artikel sind sehr spezifisch auf die Situation der einzelnen Logistikunternehmen bezogen. Es wird auch nicht gesagt welche Unternehmen das sind, welche Flotte die haben. Man muss hier aber im Auge behalten dass rund 2% der neue zugelassenen LKW elektrisch sind. Jetzt schon kleine und mittlere Spediteure mit der Frage zu konfrontieren scheint reißerisch, genau wie dein Kommentar.
Ein Elektro-LKW wird Subventioniert, 80% der Mehrkosten werden vom Staat übernommen, aber wer keine Subvention kriegt, weint halt. Da muss der Staat seine Subventionsstrategie ändern.
Weiterhin darf ein Elektro-LKW mehr wiegen, bis zu 2,5 Tonnen um das Mehrgewicht der Akkus auszugleichen. Nicht jeder Transport ist ein Gewichttransport bei welchem jeder letzte nutzbare Kilogramm ausgereizt wird. Man sollte die Transporte elektrifizieren die möglich sind und die meisten Transporte können bereits elektrifitiert werden.
Die dedizierte LKW Ladeinfrastruktur ist noch ein wahrzunehmender Schwachpunkt aber daran wird auch gearbeitet. Ladeparks werden aufgebaut, MCS wird auch ausgerollt und die PKW Ladeinfrastruktur steht und kann größtenteils mibenutzt werden. Es wird so darüber gesprochen als ob Morgen alle elektrisch fahren müssen, muss (noch) keiner. Aber anstatt zu meckern sollte man doch darüber nachdenken wie man es hinkriegt anstatt warum es nicht hinzukriegen ist. Es gibt Lösungen zur Pufferung (Batterieunterstützung) und ein E-LKW kann auch mit 50kW geladen werden wenn der im Depot steht. Über Nacht ist so ein eActros auch voll. Aber es benötigt Investitionen, siehe Solardächer und Zwischenspeicher um mehr Ladepunkte bzw. mehr Leistung zur Verfügung zu stellen.
Jeder Spediteur hat halt eigene Schwierigkeiten und Bedürfnisse und Ressourcen, für manche ist der Umstieg noch nicht möglich. Manche möchten es nicht möglich haben. Wir haben noch die E-LKW der ersten Generation (die bisherigen Prototypen/Kleinserienfahrzeuge mit 2-300kWh mal ausgeschlossen), ungefähr die Renault Zoe der LKWs. Die Technik entwickelt sich weiter, die Preise werden fallen sobald die Skaleneffekte eintreten, wie bei Elektroautos. Aktuell sind wieviel, 2% der LKW elektrisch? Die großen Spediteure haben halt den Vorteil Investitionen tätigen zu können um bereits jetzt mit diesen Fahrzeugen Erfahrung zu sammeln und die einzusetzen.
Warte einfach ab, es wird sich auch hier was tun.
CaptainPicard meint
Sie haben sicherlich damit recht dass die Preise für E-LKW völlig überhöht sind und absolut nichts mit den tatsächlichen Mehrkosten durch die Batterie zu tun haben. Man muss sich leider wünschen dass bald Konkurrenz aus China hier auftaucht damit die Preise durch den Wettbewerb endlich auf ein normales Niveau sinken. Ein E-LKW mit vielleicht 60 bis 80.000 Euro Mehrkosten (ungefähr so viel kostet die Batterie) zusammen mit der Mautbefreiung wäre ein absoluter Nobrainer für jeden Logistiker.
R2D2 meint
Leute wie denken sich wohl das man einfach 500 kWh als powerbank auf ebay kauft und dann mit vorhandenen Chassis verschraubt?
Mäx meint
Mein Kommentar hängt leider.
Aber schon jetzt kannst du grob 35 – 52k/a (100.000 – 150.000km/a mit der Mautbefreiung sparen.
Je mehr der LKW fährt, desto besser.
Meisten werden LKW mit ca. 800k – 1 Mio. km wieder verkauft.
Einsparung bis dahin wären 280k – 350k.
Also das Ding bezahlt sich über die Mautbefreiung komplett selber + dass du damit genau so viel Geld verdienst wie beim Diesel LKW.
Die Mehrkosten sind aber auf jeden Fall drin.
Dennoch stimme ich zu, dass statt 100-150k Aufpreis 50-100k deutlich besser wären.
Wie du schon sagst: Mehrpreis durch Batterie ca. 80-100k; Wegfall von Abgasnachbehandlung und Motor ca. 20k(?)
Also bei normaler automatisierter Produktion (aktuell noch viel manuelle Tätigkeiten) könnte man definitiv auf ca. 60-80k Mehrpreis kommen.
elektromat meint
Entweder kennen die einen den Elektrotrucker nicht oder einer der beiden rechnet anders. Kann mir nicht vorstellen das es für Nanno Jansen unrentabel ist den ganzen Fuhrpark auf Elektro umzustellen.
R2D2 meint
Ein Trucker macht noch keinen Sommer…
Wenn der mit seiner App genug Geld macht hören die Videos eh auf. Ziel erreicht.
Mäx meint
Und dann sperrt die ganze Spedition bei der er angestellt ist auch zu und stellt wieder auf Diesel um?
So wird es sein…
Andi EE meint
@elektromat
Von woher weisst du eigentlich, dass der Elektrotrucker unabhängig ist, nichts vom Hersteller erhalten hat, damit er die Sache promotet. Schau dir mal all die H2-Leuchtturm Projekte der Hersteller an, die Firmen die Flotte zu absurd lächerlichen Preisen oder gratis auf den Hof stellen, damit die dieses Anliegen promoten.
Ich mach dir ein Beispiel mit dem Tesla Semi. Das wird hier sicher jeder abnicken wird, bei den eigenen aber natürlich ausgeschlossen wird. 😄 Ein Semi kostet jetzt mindestens eine Million $ in der Miniproduktion, es ist völlig klar, dass DHL maximal einen normalen LKW-Preis für seine Semi-Testflotte bezahlen muss. Und gleiches gilt selbstverständlich auch für europäische LKW-Hersteller promoten müssen. Dieser Preis der da oft für einen elektrischen LKW bezahlt werden muss, hat nichts mit den wahren Kosten zu tun. Und der Hintergedanken über diese Firstmover Werbung für die Sache zu machen, kann wohl niemand ernsthaft bestreiten.
Bitte nicht die paar Leuchtturm-Projekte als Benchmark für die Rentabilität betrachten.