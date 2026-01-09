XPeng P7+ kostet in Deutschland ab 46.600 Euro

Der chinesische Elektroautobauer XPeng stellt den neuen P7+ nun auch für Europa vor. Die fünfsitzige Fastback-Limousine sei das erste Künstliche-Intelligenz-definierte Fahrzeug des Unternehmens und markierte damit einen weiteren Meilenstein für die junge Marke. Ab April soll der P7+ die Produktpalette in Europa erweitern. Die Preise beginnen in Deutschland bei 46.600 Euro für die Version „Standard Range“.

Als große Fastback-Limousine mit einer Länge von 5.071 Millimetern und einem Radstand von 3.000 Millimetern sei der P7+ prädestiniert für Familien, die einen Fokus auf schnittiges Design kombiniert mit Zweckmäßigkeit und großem Kofferraum sowie hoher Reichweite und „ultraschnellem Laden“ legen, wirbt der Hersteller. Der selbst entwickelte Turing AI Chip lege dabei den Grundstein für die technologischen Anwendungen bei Fahrwerk, Antrieb und Cockpit. Fortschrittliche Assistenzsysteme erhöhten die Sicherheit im Straßenverkehr.

Die 800-Volt-Architektur erlaubt hohe Ladeleistungen von 350 bis 446 kW. An entsprechenden Ladepunkten soll das Akkupaket in zwölf Minuten von 10 auf 80 Prozent gefüllt werden. Angeboten wird der P7+ mit mehreren Antriebsvarianten. Der Einstieg beginnt mit der 180 kW/245 PS starken, heckgetriebenen Version für 46.600 Euro. Sie nutzt eine 61,7-kWh-Batterie für eine Reichweite von 455 WLTP-Kilometern. Die Long-Range-Variante für 49.600 Euro bietet 230 kW/313 PS und eine 74,9-kWh-Batterie für 530 Kilometer. Topmodell ist die Allradvariante AWD Performance für 53.600 Euro mit 370 kW/503 PS und 74,9-kWh-Akkupack für gut 500 Kilometer.

Innen finden sich im Cockpit zwei querformatigen Displays, 15,6 und 8,8 Zoll groß, sowie eine reduzierte Tastenlandschaft. Hinzu kommt serienmäßig ein Head-up-Display. Für das System versprechen die Chinesen eine Rechenleistung von 750 Tera-Operationen (TOPS) pro Sekunde. Die neue Plattform ist so auf zukünftige softwaredefinierte Fahrfunktionen und Fahrassistenzsysteme ausgelegt. Kontinuierliche Over-the-Air-Updates sollen das System über den gesamten Lebenszyklus auf dem neuesten Stand halten. Die große Heckklappe gibt Zugriff auf einen Kofferraum mit 573 bis 1931 Liter Volumen.

„Die Premiere des XPeng P7+ steht für unser kontinuierliches Engagement, fortschrittliche Technologien noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Von zukunftsfähigen Turing-Chips bis hin zum eleganten Design – wir freuen uns darauf, dass Fahrer ein Fahrzeug erleben können, das für die nächste Ära der intelligenten Mobilität gebaut wurde“, sagt He Xiaopeng, Vorsitzender und CEO von XPeng.

Der neue P7+ wird nach einem Pilottest auch im Werk von Magna Steyr im österreichischen Graz produziert – als drittes Modell nach dem SUV-Coupé G6 und dem SUV-Flaggschiff G9. Das Unternehmen aus der Steiermark ist der erste lokale XPeng-Fertigungspartner in Europa.

„Europa ist ein strategisch wichtiger Kernmarkt für XPeng. Im Jahr 2026 werden wir unsere technologischen Fähigkeiten weiter ausbauen und die Produkteinführung beschleunigen, um den europäischen Kunden eine breitere Palette neuer Modelle, darunter den P7+, anzubieten“, so Jacky Gu, ATC Chairman & E-Powertrain Vice President bei XPeng.

XPeng hat im vergangenen Jahr weltweit 429.445 Fahrzeuge ausgeliefert, mehr als doppelt so viele wie 2024. Mit 45.008 Auslieferungen außerhalb des Heimatmarktes verzeichnete die Marke einen Zuwachs von 96 Prozent gegenüber dem Vorjahr. XPeng ist eigenen Angaben nach mittlerweile in 26 europäischen Ländern aktiv. In München hat das Unternehmen 2025 ein Forschungs- und Entwicklungszentrum eröffnet.