Peugeot 408 erhält 2026 leichtes Facelift

Peugeot spendiert dem 408 ein leichtes Facelift. Seit Ende 2024 gibt es von der Fließheck-Limousine neben einer Plug-in-Hybrid- und einer Mild-Hybrid-Variante auch eine rein elektrische Version.

Der jüngste 408 verfügt über einen neu gestalteten Kühlergrill und eine neue Stoßstange. Diese werden durch eine 3D-Formgebung und den verstärkten Einsatz von Schwarz aufgewertet, glänzende und matte Oberflächen sollen zu einem eleganten Effekt führen. Die Unterkante der Stoßstange ist trapezförmig gestaltet und soll so die Präsenz Fahrzeugs unterstreichen. Farbakzente, die glänzend schwarze Elemente mit Teilen in Karosseriefarbe kombinieren, sollen einen fließenden Übergang zur Karosserie schaffen.

Der neue 408 übernimmt das Felgendesign, das für den 408 eingeführt wurde. Für die Hybrid- und Plug-in-Hybridmodelle sind exklusive 19-Zoll-Adakite-Felgen (48,26 cm) erhältlich. Die vergrößerten, diamantgeschliffenen Oberflächen heben die Felgen von dem stark konturierten Profil des Fahrzeugs hervor. Der neue 408 präsentiert sich zudem erstmals in der Karosseriefarbe Flare Green, die je nach Lichteinfall Farbnuancen entfaltet.

Die Aerodynamik des vollelektrischen E-408 wurde sowohl an der Karosserie als auch am Unterboden optimiert, was zu einem niedrigeren Luftwiderstandsbeiwert (0,66) führt. Dies trägt zu dem WLTP-Stromverbrauch von 14,7 kWh/100 km bei. In Kombination mit der NMC-Batterie mit einer nutzbaren Kapazität von 58,2 kWh verfügt der neue 408 als Elektroauto über eine Reichweite von bis zu 456 Kilometern, was 3 Kilometer mehr sind als bisher.

Das Bordladegerät des E-408 unterstützt weiterhin bis zu 120 kW und ermöglicht eine Aufladung der Batterie von 20 Prozent auf 80 Prozent in etwa 30 Minuten. In Deutschland ist die maximale Ladeleistung der Wallbox dreiphasig im privaten Bereich in der Regel auf 11 kW begrenzt. An öffentlichen Ladepunkten (dreiphasig) sind 11 kW und bei städtischen Ladepunkten bis zu 22 kW möglich. Der Elektromotor leistet unverändert 157 kW/210 PS. Im Sommer will Peugeot für den E-408 auch Plug & Charge sowie Vehicle-to-Load anbieten.

Beim Plug-in-Hybrid kombiniert der Antriebsstrang, der für den neuen 408 entwickelt wurde, einen 132 kW/180 PS starken Benzinmotor mit einem 92 kW/125 PS leistenden Elektromotor und dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe e-DSC7. Der neue 408 Plug-In Hybrid 240 e-DSC7 mit 177 kW/240 PS (zuvor 165 kW) Systemleistung kann rein elektrisch 85 Kilometer (zuvor 77 km) zurücklegen. Die Lithium-Ionen-Batterie mit 14,6 kWh nutzbarer Kapazität kann an einer 7,4-kW-Wallbox (32 A) und dem optionalen 7,4-kW-Einphasen-Bordladegerät in 2 Stunden und 5 Minuten vollständig aufgeladen werden.

Peugeot verrät noch nicht, was der überarbeitete 408 kosten soll. Die bisherige Preisliste aus dem Dezember 2025 sah für das Basismodell 40.970 Euro vor. Die Einstiegsversionen von Plug-in-Hybrid und Elektroauto lagen bei 47.600 und 46.300 Euro.