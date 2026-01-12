Studie zeigt: Preisschere bei E-Autos zwischen China und Deutschland

Chinesische Elektroautohersteller wie BYD locken ihre Kunden in der Heimat mit niedrigen Preisen, während vergleichbare Modelle in Deutschland deutlich teurer angeboten werden. Eine Studie des Center Automotive Research (CAR) zeigt, dass deutsche Käufer im Schnitt 47 Prozent mehr für dasselbe Modell zahlen müssen als chinesische Kunden. Besonders stark fällt der Unterschied bei Batteriefahrzeugen chinesischer Marken aus, die hierzulande im Schnitt 118 Prozent teurer sind.
Auch bei Tesla und europäischen Herstellern zeigt sich ein deutlicher Preisaufschlag. Teslas kosten in Deutschland 23 Prozent mehr als in China, bei europäischen Marken liegt der Aufschlag bei 28 Prozent.
CAR-Leiter Ferdinand Dudenhöffer erklärt gegenüber dem Merkur, dass der aktuelle Preiskampf fast ausschließlich auf dem chinesischen Markt stattfinde. Dort lägen die Netto-Listenpreise der untersuchten 13 Modelle chinesischer Hersteller im Durchschnitt bei knapp 15.000 Euro. Der Experte erwartet, dass der Preisdruck in absehbarer Zeit auch auf die europäischen Märkte wirken wird.
Momentan ist davon in Deutschland jedoch wenig zu spüren. Hohe Vertriebskosten, noch wenig etablierte chinesische Marken und die Ende 2024 eingeführten EU-Zölle auf in der Volksrepublik gebaute E-Autos halten die Preise hierzulande hoch. „Über Nacht werde sich daran nichts ändern, mittelfristig sei jedoch Bewegung wahrscheinlich“, so Dudenhöffer.
Der chinesische Stromer-Riese BYD weist gegenüber Ippen.Media darauf hin, dass die Fahrzeuge für Europa in vielen Punkten von den chinesischen Modellen abweichen würden. Unterschiede bei Spezifikationen, Sicherheitsausstattung und Homologation führten dazu, dass Autos, die auf den ersten Blick gleich wirken, in Wahrheit deutlich verschieden seien. „Fahrzeuge, die in Europa zugelassen sind, sind nicht mit denen in China vergleichbar“, erklärt ein Sprecher.
Weitere Kostenfaktoren wie Transport, Marketing und Anpassungen an lokale Standards wirkten ebenfalls auf den Preis ein. BYD betont zudem, dass die Zollgebühren beim Import in EU-Staaten nicht an die deutsche Kundschaft weitergegeben würden.
Dudenhöffer sieht die derzeitigen Kosten für Elektroautos nicht als dauerhaft stabil an. „Preisschranken lassen sich mittelfristig nicht aufrechterhalten. Der große Exportdruck nagt in den nächsten drei Jahren an den Preisen und Rabatten“, prognostiziert er. Die Studie deutet darauf hin, dass die Preise für Elektroautos in den kommenden Jahren weiter sinken könnten.
Kommentare
A.Hörmann meint
Die Profitgier der Autoindutrie hat sich in den letzten Jahren hochgeschaukelt. Lieber verkauft man wenige Autos, anstatt auf fetten Profit zu verzichten. Ob diese Politik für immer funktioniert, bleibt abzuwarten. Iregndwann geht den meisten Leuten, das Geld aus, um sich ein Auto zu kaufen. Man hat ja schließlich auch noch andere Kosten, die steigen und steigen.
Future meint
In Deutschland waren auch heimische Autos schon immer teurer als anderswo. Deshalb gab es früher auch immer diese Reimporte. Das war das Geschäftsmodell von vielen schlauen Händlern. Heute ist das wohl nicht mehr so einfach. Dem Händler aus Berlin, der die vielen IDs aus China importiert hat, wurde der Verkauf ja verboten, weil VW das nicht wollte.
Futureman meint
Da jetzt die Zölle fallen sollen, wird der Druck aus China nach größer in Europa Fahrzeuge zu verkaufen. Selbst wenn es Mindestpreise geben soll, wird durch höhere Marge der Markt noch interessanter werden. Gerade weil der Preisdruck in China so groß ist und immer neue Marktteilnehmer dazu kommen. Die besten Chancen sehe ich das kurzfristig bei Leapmotor durch die Nutzung des Vertriebnetzes von Stellantis und die passenden Fahrzeuge.